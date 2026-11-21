Pubblicazione: 21 novembre alle 08:45

Mamma, ho perso l'aereo potrebbe finalmente riportare sul grande schermo il suo protagonista originale, a distanza di ben 34 anni dall'ultima volta. Disney e 20th Century Studios stanno infatti sviluppando un nuovo capitolo dell'amatissima saga natalizia, con Macaulay Culkin coinvolto direttamente nel progetto. E questa volta non si tratterebbe semplicemente di riproporre le avventure di un bambino dimenticato a casa durante le vacanze: l'idea alla base del film potrebbe ribaltare completamente il ruolo di Kevin McCallister.

A riportare la notizia è Variety, secondo cuistanno lavorando alla sceneggiatura insieme a Culkin, oltre a occuparsi della produzione attraverso la loro società. Il progetto si trova ancora nelle prime fasi di sviluppo e Disney, contattata dalla testata, ha preferito non commentare. La novità è comunque particolarmente significativa per i fan della saga., quando tornò nei cinema con, sequel del film che lo aveva trasformato in una delle più grandi star bambine di Hollywood.

Ma cosa potrebbe raccontare questa nuova avventura? Un primo indizio arriva direttamente dall'attore, che nel novembre 2025 aveva condiviso pubblicamente un'idea per riportare in vita il personaggio. Durante un incontro con i fan a Long Beach, Culkin aveva immaginato Kevin McCallister ormai adulto, diventato padre e alle prese con un rapporto complicato con suo figlio. Nella versione raccontata dall'attore, Kevin sarebbe un genitore single, forse vedovo oppure divorziato, completamente assorbito dagli impegni lavorativi. La mancanza di attenzione nei confronti del bambino finirebbe per provocare una situazione decisamente familiare agli spettatori della saga, ma con una differenza fondamentale.

Mamma ho perso l'aereo, fonte: 20th Century Studios

Questa volta sarebbe proprio il figlio a chiudere Kevin fuori di casa, trasformandolo nella vittima delle trappole che un tempo aveva utilizzato per difendersi dai ladri Harry e Marv. Un capovolgimento particolarmente curioso, soprattutto perché permetterebbe di recuperare lo spirito originale della commedia senza limitarsi a ripetere quanto visto nei primi due film. Culkin aveva spiegato che, nella sua visione, la casa avrebbe rappresentato anche una metafora del rapporto tra padre e figlio. Il tentativo di Kevin di rientrare nell'abitazione sarebbe diventato quindi un percorso per riconquistare la fiducia e l'affetto del bambino. Si tratta, naturalmente, di un'idea preliminare.

Non è ancora stato confermato che questa sarà effettivamente la trama del nuovo film, né sono stati annunciati gli altri membri del cast o il regista. Il coinvolgimento di, tuttavia, lascia immaginare una produzione interessata a recuperare la componente comica della saga, proponendola a una nuova generazione di spettatori. I due autori hanno costruito una lunga collaborazione nel cinema e nella televisione, lavorando a progetti come. La loro presenza potrebbe contribuire a dare una nuova identità al franchise, pur mantenendo il legame con il personaggio che ne ha decretato il successo.

Per il momento, però, Rogen e Goldberg dovranno prima completare la preparazione di una commedia horror originale destinata a Universal, un impegno che potrebbe influenzare i tempi di lavorazione del nuovo Mamma, ho perso l'aereo. Il ritorno di Culkin assume un significato ancora più importante considerando la storia della saga. Uscito nel 1990 e diretto da Chris Columbus su sceneggiatura di John Hughes, il primo Mamma, ho perso l'aereo raccontava le disavventure di Kevin, un bambino accidentalmente dimenticato dalla famiglia durante la partenza per le vacanze di Natale.

Mamma ho perso l'aereo, fonte: 20th Century Studios

Rimasto solo nella propria abitazione, il protagonista doveva difendersi dall'arrivo di due maldestri ladri, interpretati da Joe Pesci e Daniel Stern, dando vita a una serie di trappole diventate iconiche. Il successo fu enorme, con oltre 476 milioni di dollari incassati nel mondo. Due anni dopo arrivò il sequel ambientato a New York, che riportò Culkin nei panni di Kevin e consolidò ulteriormente la popolarità della serie. I capitoli successivi, invece, proseguirono senza l'attore originale, introducendo nuovi protagonisti e ottenendo un'accoglienza generalmente meno calorosa.

, quando Disney+ distribuì, con una storia e un cast differenti. Il possibile ritorno dirappresenterebbe dunque una svolta per il franchise, riportando al centro proprio il personaggio al quale. Curiosamente, l'attore aveva già ripreso il ruolo di Kevin in alcune campagne pubblicitarie. Proprio nei giorni scorsi è apparso in un nuovo spot natalizio di McDonald's, alimentando ulteriormente l'interesse per un suo ritorno cinematografico.

Al momento non esistono una data d'uscita ufficiale né informazioni sull'inizio delle riprese. Il progetto è ancora nelle prime fasi e servirà attendere nuovi aggiornamenti per capire se Disney sceglierà di realizzare la storia immaginata da Culkin. Una cosa, però, è già sufficiente ad accendere la curiosità degli appassionati: dopo oltre tre decenni, Kevin Mcallister potrebbe tornare a casa. Ma questa volta potrebbe essere proprio lui a dover trovare il modo di entrare.