Pubblicazione: 18 novembre alle 17:21

Trentaquattro anni dopo essere rimasto solo in casa a difendersi dai ladri con trappole improvvisate e scorpacciate di gelato, Kevin McCallister è tornato. Questa volta non nella villa di Chicago, ma dietro il bancone di un McDonald's deserto durante una tempesta di neve. Macaulay Culkin riprende il suo ruolo più iconico per una campagna natalizia che unisce nostalgia e comfort food, riportando sullo schermo uno dei personaggi più amati del cinema.

L'iniziativa non si limita a uno spot pubblicitario, ma richiama direttamente l'universo di Mamma ho perso l'aereo, il film del 1990 diretto da Chris Columbus.. Il pasto comprende un McMenu Large a scelta tra diverse alternative, tra cui Big Mac, Crispy McBacon, McChicken e Chicken McNuggets da sei pezzi. Ogni menu include McShaker Fries Pizza Grandi, una bibita da 0,5 litri e un paio di calzini a tema Kevin, ispirati al film e non acquistabili separatamente.

La proposta natalizia comprende anche alcune novità dedicate ai più golosi. Tra queste c'è il McFlurry Triple Treat, con OREO e SMARTIES, il McFizz Festive Spice, una Coca-Cola Zero arricchita da note di spezie e cannella, e i nuovi Festive Cupcake, disponibili nelle varianti Yogurt e Red Velvet. Un'offerta che accompagna il menu speciale con sapori pensati per il periodo delle feste.

Nello spot, Culkin interpreta un Kevin ormai adulto che lavora in un ristorante completamente vuoto durante una bufera di neve. Proprio come accadeva nella storia originale, si ritrova solo e libero di gestire lo spazio a modo suo, preparando il pasto perfetto. Le immagini richiamano lo spirito ironico della pellicola e riportano in scena la personalità del bambino che aveva conquistato il pubblico. Per l'attore non è la prima volta che torna nei panni di McCallister, nel 2018 aveva partecipato anche a una campagna pubblicitaria di Google Assistant dedicata al film.