Mara Venier in pensione? Il video Rai da un milione di views che ironizza sul suo futuro a Domenica In

Pubblicazione: 20 agosto alle 10:05

Da anni è il tormentone estivo per eccellenza della televisione italiana: "Questa sarà la mia ultima stagione a Domenica In". A pronunciarlo, puntuale come l'arrivo della bella stagione, è sempre lei, Mara Venier. Eppure, anche quest'anno, la conduttrice veneta si prepara a riprendere saldamente le redini dello storico contenitore domenicale di Rai 1, tagliando il traguardo impressionante della sua diciottesima edizione complessiva (e la settima consecutiva). La Rai, consapevole dell’ormai celebre litania sull'addio della "Zia Mara", ha deciso di trasformare l'ennesima voce sul suo pensionamento in un’esilarante operazione di marketing.

Risultato? Un promo ufficiale lanciato sui canali social che in pochissime ore ha infranto il muro del milione di visualizzazioni, scatenando reazioni ed entusiasmo tra i telespettatori.a un tavolo da lavoro insieme ad Angelo Mellone, Direttore dell'Intrattenimento Day Time Rai. La conduttrice sfoglia con entusiasmo i dettagli del cast e del programma, ma il dirigente la interrompe bruscamente. Il vero problema su cui concentrarsi, secondo Mellone, è un altro: chi prenderà il suo posto il prossimo anno?

Di fronte alle risposte vaga della conduttrice, il direttore sbuffa divertito: "Sono quattro anni che ripeti che è l'ultima volta!". Sullo sfondo parte così l'inconfondibile colonna sonora di Eh… già di Vasco Rossi, mentre Mellone crolla sconsolato con la testa sul tavolo tra le risate della Venier. Una trovata geniale e autoironica che risponde con i fatti a chi, da tempo, invoca un ricambio generazionale della fascia pomeridiana.

Il riscontro numerico della clip dimostra chiaramente come l'affetto del pubblico nei confronti di Mara Venier rimanga intatto e fortissimo. Tuttavia, la nuova edizione di Domenica In non si limiterà al solito copione, ma si presenterà ai nastri di partenza con diversi elementi di novità pensati per rinfrescare il format. Oltre al ritorno delle iconiche ed emotive interviste "faccia a faccia" condotte dalla padrona di casa, la trasmissione vedrà l'ingresso di una grande tavolata conviviale pensata per riprodurre lo spirito autentico del pranzo della domenica in famiglia.

Il cast fisso si arricchirà con la presenza del giornalista Tommaso Cerno, a cui saranno affidati i blocchi dedicati all'attualità e alla cronaca, e del celebreal costume e al gossip. Spazio anche ai giovani talenti under 30, per garantire una narrazione corale capace di attrarre un pubblico sempre più ampio. Che dire la pensione può attendere!