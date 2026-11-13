Mara Venier svela perché ha dovuto lasciare Domenica In: "Ero troppo vecchia"

Pubblicazione: 13 novembre alle 14:50

C'è un capitolo della carriera di Mara Venier che continua a bruciare, anche a distanza di oltre un decennio. Un episodio che la conduttrice ha deciso di riaprire ospite del podcast di Gianluca Gazzoli "Passa dal BSMT", raccontando con lucidità e una punta di amarezza mai del tutto sopita quello che accadde nel 2014, quando la Rai decise di allontanarla dalla conduzione di Domenica In.





"Mi dispiaceva perché mi dicevano 'Ci vediamo' e poi invece sparivano. Quelle cose un po' meschine che non mi piacciono. Io preferisco sapere le cose come stanno piuttosto che essere presa in giro". - Mara Venier

, con anni di conduzione e dirette sulle spalle. Eppure, quando si avvicinava il momento di definire i palinsesti per la stagione successiva, qualcosa iniziò a non quadrare. La conduttrice racconta di, di appuntamenti che sfumavano senza spiegazioni chiare.

È in questo clima di incertezza e comunicazioni evasive che Venier si trovò a vivere settimane difficili, senza riuscire a ottenere una risposta definitiva sul suo futuro professionale. La verità arrivò durante una cena, un momento che la conduttrice ricorda ancora nei dettagli: erano presenti suo marito Nicola Carraro, il suo agente dell'epoca e la moglie di quest'ultimo.

Fu proprio in quell'occasione che le venne comunicata la decisione definitiva, con una motivazione che lasciò la conduttrice incredula: "Mi disse che non c'era più niente da fare perché ero troppo vecchia". La Rai aveva deciso di voltare pagina, affidando il format nelle stagioni successive ad altri colleghi: si alternarono Paola Perego, Cristina Parodi, persino Pippo Baudo, anch'egli volto storico del programma. Ma per Mara quella porta che si chiudeva non significava la fine.





, complicato anche dalla malattia della madre, affetta da Alzheimer,. Un gesto che Venier ricorda ancora oggi con profonda gratitudine e che rappresenta uno dei passaggi più toccanti della sua intervista al BSMT. "Maria mi ha aiutata molto, è stata la persona che più mi ha teso la mano in quel momento così difficile", ha raccontato la conduttrice. "Non c'era solo la mazzata del lavoro, ma avevo anche mia madre che stava male. Quando ci sono dei problemi il lavoro ti aiuta, può diventare una medicina, ti distrae, ti fa reagire".La chiamata di Maria De Filippi arrivò con una proposta:, il nuovo format prodotto dalla Fascino, la casa di produzione della regina di Mediaset., un periodo che Mara ricorda con piacere. "Mi sono divertita come una matta perché non avevo responsabilità", ha spiegato. Un'esperienza che le permise non solo di superare un momento professionale complicato, ma anche di conquistare un pubblico diverso, più giovane rispetto a quello tradizionale di Domenica In.

Il ritorno in Rai arrivò nel 2018, per volontà di Angelo Teodoli, direttore di Rai1, che le propose di riprendere la guida di Domenica In con una frase diretta: "Cosa aspetti a tornare a casa". Prima di accettare, Mara volle confrontarsi proprio con Maria De Filippi, che le consigliò senza esitazioni di dire sì. La scelta di tornare fu dettata anche dalla voglia di dimostrare qualcosa, di togliersi quel famoso sassolino dalla scarpa. "Io ho detto di sì perché ci ero rimasta male che non andavo bene perché ero troppo vecchia. Ero sicura che avrei fatto una buona Domenica In", ha ammesso con franchezza.





"In questi ultimi otto anni è cambiata la televisione, ma in me non è cambiato niente. La spontaneità fa parte della mia vita. Sono anni molto difficili per me, con la malattia di Nicola. Quest'anno ero molto indecisa, non volevo fare Domenica In. Poi ci ho pensato, ho capito che per me è come una medicina. Quando si accende la telecamera dimentico tutto, sono concentrata su quello che devo fare". - Mara Venier