Margot Robbie racconta un momento "surreale" mentre ascoltava la colonna sonora di Titanic sul set di The Wolf of Wall Street

Margot Robbie ha un trucco speciale per piangere nei film in cui recita: ascoltare la colonna sonora di Titanic!

Racconta a Talking Pictures: A Movie Memories Podcast:

Mi basta solo sentire la colonna sonora di Titanic e scoppio in lacrime. E quindi è quello che faccio sul set se ho bisogno di piangere in una scena.

Sul set di The Wolf of Wall Street, c'era quella scena grande e folle dopo che chiedo il divorzio e tutto il resto. E quel giorno Kate Winslet era venuta a trovare Leo [DiCaprio] sul set. Ero nella stanza accanto a loro, mentre ascoltavo la colonna sonora di Titanic per rimanere in uno stato triste e con le lacrime. E poi ho visto Kate Winslet e Leo passarmi davanti, è stato molto surreale.