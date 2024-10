Cime tempestose: la Warner si aggiudica il film con Margot Robbie per cui Netflix aveva offerto 150 milioni

Pubblicazione: 25 ottobre alle 09:50

C'è già chi la sta definendo "una vittoria per la sala cinematografica": Warner Bros. Motion Pictures Group si è infatti aggiudicata i diritti globali per l'adattamento cinematografico di Cime tempestose attualmente in sviluppo presso Media Rights Capital con la regia di Emerald Fennell e protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi. Fennell ha scritto la sceneggiatura, nuovo adattamento del romanzo di Emily Brontë.

Il film era stato al centro di una contesa tra numerosi studios , Amazon e Netflix: quest'ultimo sembrava destinato ad avere la meglio dopo aver offerto ben 150 milioni di dollari, una cifra veramente alta che tuttavia non è bastata a convincere Fennell e Robbie (che è anche produttrice con la sua LuckyChap). Warner Bros. può infatti mettere a disposizione quello che Netflix non ha: una piattaforma di distribuzione cinematografica globale e un importante investimento promozionale. La sala cinematografica non rientra nel modello di business di Netflix, come ha sottolineato recentemente per l'ennesima volta il co-CEO Ted Sarandos.

Warner Bros. dovrebbe aver messo in campo circa la metà dei soldi proposti da Netflix, garantendo però una partecipazione agli incassi in base al successo al botteghino.

"Siamo entusiasti di collaborare con MRC, Emerald Fennell e LuckyChap per questo adattamento cinematografico di Wuthering Heights," hanno dichiarato Michael De Luca e Pam Abdy del Warner Bros. Motion Picture Group. "Dal momento in cui ci è stata presentata la visione di Emerald per il film, e con un cast incredibile guidato da Margot e Jacob, ci siamo subito impegnati a stringere una partnership con questo team per garantire che il film arrivasse nelle sale di tutto il mondo."

Pubblicato da Brontë sotto lo pseudonimo di Ellis Bell un anno prima della sua morte, Cime tempestose è ambientato nelle brughiere dello Yorkshire e ruota attorno alle intense e spesso distruttive relazioni tra due famiglie: gli Earnshaw e i Linton. Al centro la tragica storia d'amore tra Heathcliff, un orfano adottato da Mr. Earnshaw, e Catherine, la figlia di Mr. Earnshaw.

"Sono così entusiasta di lavorare con il fantastico team di Warner Bros, e di collaborare ancora una volta con gli straordinari MRC e LuckyChap," ha dichiarato Fennell.

Ricordiamo che la LuckyChap di Margot Robbie ha un accordo pluriennale con la Warner Bros. dopo il successo di Barbie.