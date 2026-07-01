Marvel avrebbe fatto di Thunderbolts 2 una priorità, nonostante il primo film abbia deluso al botteghino

Pubblicazione: 01 luglio alle 10:30

Un nuovo report ha sorpreso l'industria cinematografica: Marvel Studios sta considerando un sequel di Thunderbolts come una priorità assoluta per il futuro del Marvel Cinematic Universe. Una notizia che potrebbe sorprendere, considerando i numeri poco entusiasmanti registrati al botteghino dal film con asterisco.

a fronte di un budget di produzione stimato in, una performance che molti analisti hanno classificato come un fallimento commerciale. Ma, dietro questi numeri si nasconde una storia molto più complessa che sta guidando le scelte strategiche della Casa delle Idee. Nello specifico, le informazioni arrivano da, insider dell'industria che ha condiviso dettagli significativi durante una sessione di domande e risposte su

Secondo Perez, la lista delle priorità cinematografiche di Marvel dopo Avengers: Secret Wars include Black Panther 3, Shang-Chi 2, Spider-Man 5, gli X-Men, proprio il sequel di Thunderbolts, Blade, i Midnight Sons e il prossimo capitolo degli Avengers. Doctor Strange 3, invece, rimane nel cassetto per il momento. Ma come si spiega questa apparente contraddizione? I numeri del botteghino raccontano solo metà della storia.

Thunderbolts, fonte: Marvel

Su Rotten Tomatoes, Thunderbolts ha ottenuto un eccellente 88% di gradimento dalla critica e un ancora più significativo 93% dal pubblico. Questi dati suggeriscono che chi ha visto il film lo ha apprezzato profondamente, anche se il passaparola non è bastato a trasformarlo in un successo commerciale paragonabile ad altri titoli Marvel. La performance sulle piattaforme streaming ha inoltre dimostrato un interesse solido e duraturo, con Marvel che ha evidentemente adottato una visione più ampia del successo, guardando oltre i soli incassi delle prime settimane di programmazione.

Il valore a lungo termine di un franchise, la costruzione di personaggi che possono attraversare diverse storie, e la qualità percepita sembrano pesare quanto i numeri immediati del box office. Un elemento cruciale riguarda. Gli Studios sono rimasti talmente colpiti dal suo approccio collaborativo e dalla sua visione che gli hanno affidato nientemeno che, probabilmente il progetto più delicato e importante della prossima fase. Non si affida un franchise di tale portata a un regista il cui ultimo film è considerato un fallimento totale.

Il personaggio di Yelena Belova, interpretato da Florence Pugh, è diventato uno dei pilastri centrali del MCU post-Endgame e dal suo debutto in Black Widow, la sorella adottiva di Natasha Romanoff è stato in grado di conquistare fan e critica, rappresentando una naturale erede del mantello di Vedova Nera con una personalità distinta e memorabile. La sua presenza garantisce continuità narrativa e un punto di riferimento emotivo per il pubblico.

Avengers: Doomsday, fonte: Marvel

Thunderbolts rappresenta anche qualcosa di unico nell'ecosistema Marvel: un franchise non-Avengers e non-X-Men che funziona. Ironicamente, nel film il team viene considerato i "Nuovi Vendicatori" all'interno dell'universo narrativo, ma dal punto di vista produttivo rappresenta una terza via, un tipo di storia e di dinamiche diverse da quelle dei super-gruppi tradizionali. Le dichiarazioni di Perez sollevano però anche alcune preoccupazioni, visto che durante la Saga del Multiverso, Marvel ha mostrato la tendenza a introdurre personaggi promettenti per poi lasciarli in un limbo produttivo.

Shang-Chi e Moon Knight ne sono gli esempi più evidenti: protagonisti di progetti apprezzati, ma rimasti per anni senza sequel o apparizioni significative. Il problema potrebbe accentuarsi con l'arrivo degli X-Men, destinati ad ampliare ulteriormente un roster già molto affollato. Secondo alcune indiscrezioni, Black Panther 3 potrebbe introdurre Tempesta, creando un primo collegamento tra il Wakanda e il mondo mutante. Tra le altre priorità citate figurano anche Spider-Man 5, Blade e Midnight Sons. Il primo sembra destinato a diventare uno dei maggiori successi del MCU, mentre gli altri due continuano a essere progetti particolarmente attesi dopo anni di sviluppo complicato.

In questo contesto, Thunderbolts 2 rappresenterebbe una scommessa su un franchise che ha convinto critica e pubblico più del botteghino. Il sequel potrebbe inoltre beneficiare del ruolo che i suoi protagonisti avranno in Avengers: Doomsday (che dovrebbe essere un film maturo) e Avengers: Secret Wars, consolidandosi come uno dei pilastri della fase successiva del MCU. Resta ora da capire come Marvel gestirà il post-Secret Wars, un momento destinato a definire il futuro dell'universo cinematografico per i prossimi anni.