Marvel cancella Wonder Man 2: Disney+ fa marcia indietro sul rinnovo annunciato pochi mesi fa

Pubblicazione: 31 luglio alle 08:15

In una mossa che ha colto di sorpresa gli appassionati dell'universo Marvel, Disney+ ha cancellato Wonder Man nonostante avesse annunciato il rinnovo per una seconda stagione appena lo scorso marzo. La notizia, rivelata in esclusiva da Variety, arriva come un fulmine a ciel sereno per una serie che aveva debuttato a gennaio con ottime recensioni da parte della critica e una nomination agli Emmy per il suo protagonista.

La decisione appare particolarmente insolita considerando la tempistica:, in quello che sembrava un segnale di fiducia da parte dello studio. Tuttavia, secondo fonti vicine alla produzione,non è mai stata effettivamente aperta e gli autori del progetto sono stati liberati per dedicarsi ad altri lavori. Un dettaglio che suggerisce come il rinnovo potesse essere stato piùche un reale impegno produttivo.

Wonder Man aveva conquistato la critica con un approccio meta-narrativo all'interno dell'universo Marvel. La serie, creata da Destin Daniel Cretton e Andrew Guest, seguiva le vicende di Simon Williams, interpretato da Yahya Abdul-Mateen II, un aspirante attore hollywoodiano alle prese con una carriera stagnante. Durante un incontro fortuito con Trevor Slattery, personaggio interpretato da Ben Kingsley già apparso in altri progetti Marvel, Simon scopre che il leggendario regista Von Kovak sta realizzando un remake del film sul supereroe Wonder Man. I due attori, agli estremi opposti delle loro carriere, si ritrovano a inseguire ruoli che potrebbero cambiargli la vita, mentre il pubblico ottiene uno sguardo dietro le quinte dell'industria dell'intrattenimento.

EXCLUSIVE: Marvel Studios’ #WonderMan has been canceled at Disney+:



• The news comes despite the fact that Disney announced a Season 2 renewal for the show back in March, roughly two months after it debuted



• According to sources, a writers’ room for Season 2 was never opened… pic.twitter.com/GMh2AYqlI6 — Variety (@Variety) July 30, 2026

La prima stagione aveva ottenuto un eccellente 91% di approvazione su Rotten Tomatoes, con la critica che aveva elogiato in particolare la chimica tra Abdul-Mateen e Kingsley. Alison Herman di Variety aveva scritto nella sua recensione che i due attori rendevano i loro personaggi "ugualmente ridicoli e romantici, spinti da una motivazione più intima e individuale del semplice salvare il mondo". Un approccio che distingueva Wonder Man dalle altre produzioni Marvel, solitamente più orientate verso l'azione spettacolare e le minacce cosmiche.

Il riconoscimento più prestigioso era arrivato con la nomination aglinella categoria miglior attore protagonista in una serie comica. Un traguardo che rendeva l'attore l'unico interprete live-action ad aver ricevuto nomination agli Emmy, dopo la vittoria ottenuta per il suo lavoro. Un curriculum che sottolinea ulteriormente quanto la cancellazione appaia controintuitiva dal punto di vista del prestigio artistico del progetto.

Disney non ha mai rilasciato dati ufficiali sugli ascolti di Wonder Man, una pratica comune per le piattaforme streaming che raramente condividono metriche di performance dettagliate. L'unica indicazione pubblica della sua audience è arrivata dalle classifiche Nielsen, dove la serie è apparsa una sola volta nella top 10 dei contenuti streaming. Durante la settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio, Wonder Man si è posizionata all'ottavo posto nella classifica delle serie originali, per poi scomparire dalla chart la settimana successiva. Numeri che, evidentemente, non hanno convinto Disney a proseguire con l'investimento.

Wonder Man, fonte: Marvel

Secondo una fonte informata sulla situazione, sebbene Wonder Man non proseguirà con una seconda stagione, i personaggi introdotti nella serie potrebbero comunque apparire in altri progetti Marvel in futuro. Una prassi sempre più comune nell'universo cinematografico Marvel, dove personaggi e storyline si intrecciano attraverso film e serie televisive in un complesso tessuto narrativo condiviso. Questo significa che Simon Williams e Trevor Slattery potrebbero tornare, magari in ruoli di supporto o camei in altre produzioni dell'MCU. La cancellazione di Wonder Man rappresenta un'anomalia nel panorama delle serie Marvel su Disney+, ma in realtà conferma una tendenza ormai consolidata.

Praticamente tutte le serie live-action Marvel lanciate sulla piattaforma sono state concepite come stagioni uniche: WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Hawkeye e Moon Knight non hanno mai ricevuto un seguito diretto. L'eccezione più nota è Loki con Tom Hiddleston, che ha beneficiato di due stagioni complete, mentre WandaVision ha generato gli spin-off Agatha All Along con Kathryn Hahn e il prossimo Vision Quest attualmente in sviluppo. Il modello narrativo Marvel sembra quindi privilegiare storie autoconcludenti che contribuiscono all'arco narrativo più ampio dell'MCU senza necessariamente richiedere multiple stagioni.

Un approccio che consente maggiore flessibilità creativa ma che, nel caso di Wonder Man, ha portato a quella che appare come una promessa non mantenuta nei confronti del pubblico che aveva investito tempo ed energie emotive nella serie. L'unica vera eccezione al formato stagione-unica è Daredevil: Rinascita, rilancio della serie Marvel-Netflix che ha debuttato a marzo 2025 con una seconda stagione arrivata il 24 marzo scorso e una terza già programmata per il 2027. Un trattamento speciale che riflette probabilmente la popolarità del personaggio e l'eredità della serie originale Netflix, oltre che la presenza di Charlie Cox in un ruolo che i fan hanno dimostrato di amare attraverso anni di campagne per il suo ritorno.

Wonder Man, fonte: Marvel

Il cast di Wonder Man includeva, oltre ad Abdul-Mateen e Kingsley, anche X Mayo, Demetrius Grosse, Zlatko Burić, Arian Moayed e Olivia Thirlby. Cretton aveva diretto i primi due episodi della serie, mentre Guest aveva ricoperto il ruolo di showrunner, guidando la visione creativa complessiva del progetto. Una squadra creativa di talento che evidentemente non è bastata a garantire la sopravvivenza della serie in un panorama televisivo sempre più competitivo e guidato dai numeri. La vicenda solleva interrogativi più ampi sulla strategia di Disney+ nel settore dei contenuti originali Marvel.

Con costi di produzione elevati tipici delle produzioni MCU e una pressione costante per generare numeri di visualizzazione significativi, le serie che non riescono immediatamente a catturare un pubblico massiccio rischiano la cancellazione, indipendentemente dalla qualità artistica o dal consenso critico. Un modello che privilegia il successo commerciale immediato rispetto alla costruzione paziente di un pubblico fedele nel tempo. Per i fan che speravano di vedere ulteriormente sviluppate le dinamiche tra Simon Williams e Trevor Slattery, la cancellazione rappresenta una delusione tangibile. La serie aveva trovato un equilibrio interessante tra commedia, meta-commento sull'industria dell'intrattenimento e i tipici elementi supereroistici Marvel.

Un mix che aveva convinto la critica ma che, evidentemente, non ha tradotto quel successo in numeri di audience sufficienti a giustificare un investimento continuativo. Resta da capire se e quando Simon Williams e gli altri personaggi di Wonder Man torneranno a farsi vedere nel Marvel Cinematic Universe. Nel frattempo, la serie si aggiunge alla lista delle produzioni Marvel-Disney+ rimaste senza un seguito, mentre lo studio continua a puntare sui progetti considerati centrali per il futuro del franchise. È il caso di Daredevil: Rinascita, la cui seconda stagione è già in piena produzione e continua a far parlare di sé grazie ai numerosi video trapelati dal set nelle ultime settimane. Un contrasto che evidenzia chiaramente quali siano oggi le priorità televisive dei Marvel Studios.