Marvel svela la roadmap dei film fino al 2028: da Spider-Man: Brand New Day ad Avengers: Secret Wars

Pubblicazione: 27 luglio alle 08:45

Il ritmo frenetico con cui la Marvel sfornava film e serie TV ha rallentato, ma l'entusiasmo per i prossimi capitoli del Marvel Cinematic Universe non accenna a diminuire. Anzi. Tra ritorni clamorosi, nuovi eroi e una ristrutturazione profonda della narrativa dopo la Saga del Multiverso, i prossimi anni promettono di ridefinire completamente l'universo cinematografico più redditizio della storia. E se pensavate di aver visto tutto con Thanos, preparatevi: quello che sta per arrivare potrebbe cambiare le carte in tavola in modo ancora più radicale.

rappresenta un momento cruciale. Non si tratta solo di chiudere la, ma di preparare il terreno perl. Nel frattempo,ha affinato la sua strategia dopo la chiusura dello, concentrandosi ora esclusivamente sul suo asset più prezioso: l'Arrampicamuri. Facciamo ordine tra date di uscita, cast confermati e colpi di scena annunciati.

Spider-Man: Brand New Day arriverà nelle sale il 31 luglio 2026, segnando il ritorno più atteso di Tom Holland nei panni di Peter Parker. Questo quarto capitolo delle avventure in solitaria dell'eroe porta un titolo che ai fan dei fumetti farà drizzare le antenne: Brand New Day è infatti una run a fumetti che esplora le conseguenze del ritrovato anonimato di Spider-Man, introducendo personaggi come Mister Negative e Jackpot.

Spider-Man: Brand New Day e The Punisher, fonte: Sony Pictures

Il gap di oltre un anno rispetto a Fantastici 4: Gli Inizi rappresenta la distanza più ampia tra due film Marvel dai tempi della pandemia, quando Spider-Man: Far From Home e Black Widow furono separati da due anni pieni. Ma l'attesa sembra giustificata: i dettagli trapelati dal set suggeriscono un'avventura street-level, lontana dalle battaglie cosmiche che hanno dominato le ultime fasi del MCU.

La regia è affidata a Destin Daniel Cretton,, un segnale inequivocabile che Marvel punta su sequenze d'azione coreografate con precisione chirurgica e su una narrazione profondamente ancorata allo sviluppo dei personaggi. Le foto rubate dal set di Glasgow mostrano un nuovo costume per Spider-Man che strizza l'occhio al design iconico di Tobey Maguire, un dettaglio tutt'altro che casuale in un'era dominata dalla nostalgia.

Il cast conferma l'approccio ground-level: accanto a Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon ritornano nei ruoli di MJ e Ned, mentre l'aggiunta di Jon Bernthal come Punisher e Michael Mando come Scorpion lascia intendere trame legate alla criminalità urbana. Mark Ruffalo riprenderà il ruolo di Hulk, e si aggiungono volti nuovi come Sadie Sink di Stranger Things e Liza Colón-Zayas di The Bear, in ruoli ancora avvolti dal mistero.

Avengers: Doomsday, fonte: Marvel

Avengers: Doomsday approda nelle sale il 18 dicembre 2026, posticipato rispetto alla data originale del 1 maggio. Sarà il primo film ufficiale degli Avengers dal monumentale Endgame del 2019, e il primo grande team-up della Saga del Multiverso. Le riprese principali sono iniziate alla fine di aprile 2025, e alcune scene sono già state utilizzate nelle sequenze post-credits di Thunderbolts e The Fantastic Four: First Steps. Proprio queste scene hanno offerto i primi indizi sulla trama: i Nuovi Vendicatori entreranno in conflitto con il team di Capitan America mentre l'astronave dei Fantastici Quattro fa il suo ingresso inaspettato sulla Terra-616.

Ma il vero shock è arrivato nella scena post-credits di The Fantastic Four: First Steps, dove Robert Downey Jr fa il suo ritorno trionfale nel MCU. Non come Tony Stark, ma come Doctor Doom. Il momento in cui Dottor Destino visita Franklin Richards e il giovane mutante tende la mano verso il volto esposto del villain ha fatto esplodere internet. Ed è proprio questo colpo di scena che ha convinto i fratelli Russo a tornare dietro la macchina da presa dopo il doppio trionfo di Infinity War ed Endgame. I registi non hanno nascosto che l'opportunità di dirigere Downey Jr in un ruolo diametralmente opposto a quello che lo ha reso un'icona globale sia stata determinante per il loro ritorno.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato svelato attraverso una diretta streaming di ore a marzo 2025, un evento mediatico che ha rivelato un ensemble sterminato: veterani del MCU che compongono Avengers, Nuovi Vendicatori e Wakandiani, affiancati dai nuovi arrivati dei Fantastici Quattro e, clamorosamente, da personaggi della saga X-Men targata Fox. Kevin Feige ha confermato che tutti questi team si scontreranno e si alleeranno contro Doctor Doom. Il trailer rilasciato pochi giorni fa, a luglio 2026, ha dato al pubblico il primo sguardo sugli X-Men di ritorno dall'era Fox e sul comeback di Chris Evans nei panni di Steve Rogers, alimentando speculazioni infinite su come questi elementi si intrecceranno nella narrazione multiversale.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, fonte: Sony Pictures

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse uscirà il 4 giugno 2027, dopo numerosi rinvii dalla prima data annunciata nel 2021. Questo terzo capitolo della trilogia animata Sony rappresenta il primo film Marvel con data confermata al di fuori della continuità del MCU, concludendo le avventure multiversali di Miles Morales. Across the Spider-Verse si era concluso con Miles intrappolato in un universo alternativo insieme a una variante apparentemente malvagia di se stesso, il Prowler. Nel frattempo Spider-Gwen raduna un gruppo ribelle di varianti Spider-Man per salvare l'amico, sfidando l'autorità di Miguel O'Hara.

I dettagli specifici della trama rimangono custoditi gelosamente, mentre Sony prosegue meticolosamente con una produzione che vuole replicare il triplo successo critico e commerciale dei primi due capitoli. Justin K. Thompson e Bob Persichetti, registi rispettivamente di Across the Spider-Verse e Into the Spider-Verse, co-dirigono questo finale. Considerato come si è chiuso il secondo film, ci si aspetta il ritorno della maggior parte del cast principale, anche se al momento non sono stati confermati nuovi membri del cast o personaggi inediti.

Avengers: Doomsday, fonte: Marvel

Avengers: Secret Wars chiuderà la Saga del Multiverso il 17 dicembre 2027, esattamente un anno dopo Doomsday. Questo schema replica la strategia adottata con Infinity War ed Endgame, anche se c'è una differenza sostanziale: tra i due film non sono stati annunciati altri progetti MCU, a differenza di quanto accaduto con Ant-Man and the Wasp e Captain Marvel che riempirono il gap tra i due capitoli conclusivi della Infinity Saga.

Questa assenza potrebbe essere strategica, permettendo ai fratelli Russo di costruire una narrazione continua senza interruzioni, trasformando di fatto Doomsday e Secret Wars in un dittico inscindibile. O forse Marvel sta tenendo alcune carte coperte, pronta a rivelare sorprese dell'ultimo minuto che potrebbero rivoluzionare ulteriormente il calendario. Quello che è certo è che l'MCU sta entrando in una fase di trasformazione. Dopo anni di espansione forsennata tra film e serie, Disney e Marvel Studios sembrano aver scelto la qualità sulla quantità, dilatando i tempi tra un'uscita e l'altra per costruire narrazioni più solide e interconnesse. L'introduzione di personaggi dei Fantastici Quattro e degli X-Men, unita al ritorno di volti storici in ruoli inediti, suggerisce che il post-Secret Wars potrebbe davvero essere un nuovo inizio.

E mentre Sony continua a sfruttare il filone animato dello Spider-Verse con risultati artistici straordinari, dimostrando che esistono modi alternativi e creativamente più audaci di raccontare storie di supereroi, il Marvel Cinematic Universe si prepara a chiudere quindici anni di narrazione per aprire un capitolo completamente nuovo. Con Robert Downey Jr che passa dal salvare l'universo a minacciarne l'esistenza stessa, come evidenziato nel nuovo trailer di Avengers: Doomsday, una cosa è chiara: nessuno può permettersi di distogliere lo sguardo.