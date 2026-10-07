Maschi Veri 2 su Netflix: il lato inedito dei protagonisti e quel colpo di scena inaspettato

Pubblicazione: 07 ottobre alle 12:15

Maschi Veri torna con una seconda stagione che prova a spostare ancora più avanti il discorso iniziato con il primo capitolo. La serie italiana, adattamento di Machos Alfa, ritrova i quattro amici alle prese con una fase completamente nuova delle loro vite. Dopo aver affrontato un percorso per mettere in discussione gli stereotipi legati alla mascolinità, Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi devono ora capire se quelle consapevolezze riescono davvero a sopravvivere quando arrivano problemi concreti, delusioni e cambiamenti improvvisi. Il risultato è un gruppo di uomini meno sicuri delle proprie certezze, ma anche più disposto a confrontarsi con le proprie fragilità.

Per Riccardo, interpretato da Francesco Montanari, la ripartenza è particolarmente complicata, dopo aver perso il locale e Ilenia, si ritrova praticamente senza i punti di riferimento che pensava di aver costruito. L'aiuto degli amici diventa quindi fondamentale per ricominciare e immaginare una vita diversa. Massimo, interpretato da Matteo Martari, deve invece fare i conti con la fine della relazione con Daniela e con un nuovo lavoro, mentre cerca di comprendere quanto il percorso affrontato nella prima stagione abbia realmente cambiato il suo modo di vedere se stesso e gli altri.

Mattia, interpretato da Maurizio Lastrico, scopre a sua volta che sentirsi già “evoluto” non significa avere automaticamente il controllo sui propri desideri e sulle proprie emozioni, amore e pulsioni lo costringono a un'ulteriore evoluzione personale. Luigi, interpretato da Pietro Sermonti, sembra invece trovare un nuovo equilibrio con Tiziana: dopo anni di relazione e una lunga distanza emotiva, i due tornano a riscoprire anche il desiderio, pur continuando a vivere separati.

La seconda stagione cambia prospettiva anche attraverso i personaggi femminili. Daniela, Ilenia, Tiziana ed Emma affrontano infatti le rispettive relazioni con maggiore consapevolezza, mostrando di avere le idee più chiare sui propri bisogni e sulle proprie scelte. È proprio questo confronto a mettere ulteriormente in difficoltà i quattro protagonisti. Non basta aver frequentato un corso sulla mascolinità tossica per cambiare davvero, perché il cambiamento deve emergere nelle situazioni quotidiane. La serie continua così a giocare sull'inadeguatezza dei suoi protagonisti, ma trasforma l'amicizia tra loro nel principale strumento attraverso cui affrontare le nuove difficoltà.

Sul fronte del cast, tornano Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti, insieme a Thony, Sarah Felberbaum, Laura Adriani, Alice Lupparelli, Nicole Grimaudo e Davide Iacopini. I rispettivi personaggi proseguono le vicende già avviate, Mattia continua il suo percorso dopo la separazione, Massimo deve ricostruire la propria vita professionale e sentimentale, Riccardo affronta le conseguenze delle proprie scelte e Luigi cerca di ritrovare una dimensione di coppia con Tiziana. A loro si aggiungono diverse new entry, tra cui Carolina Crescentini, Silvia D'Amico, Alessio Boni, Ilenia Pastorelli e Giancarlo Commare, destinate a inserirsi nelle nuove dinamiche della storia.

Il punto centrale di Maschi Veri 2 non è semplicemente la fine della “mascolinità tossica”, ma ciò che succede dopo. I quattro protagonisti si sentono ormai cambiati, ma la vita continua a metterli davanti a situazioni capaci di far vacillare le loro nuove convinzioni. Tra relazioni da ricostruire, carriere da reinventare, desideri difficili da gestire e nuove persone pronte a sconvolgere gli equilibri, la seconda stagione porta il gruppo verso una fase più fragile e adulta. La serie debutta oggi mercoledì 7 ottobre 2026 in esclusiva su Netflix, con i quattro amici ancora una volta costretti a capire, spesso attraverso gli errori, che diventare uomini è un percorso molto più complicato di quanto immaginassero.