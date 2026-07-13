Mascolinità tossica e violenza, in questa serie su Prime Video che trascende il dramma procedurale

Pubblicazione: 13 luglio alle 14:04

A prima vista, Raakh si presenta come un classico poliziesco procedurale. Otto episodi che raccontano la scomparsa di Sahil e Suman Arora, due fratelli che nel 1978 si dileguano nel nulla mentre si dirigono verso gli uffici della All India Radio a Nuova Delhi. La serie, disponibile su Prime Video con Ali Fazal, Sonali Bendre e Aamir Bashir, è una rilettura romanzata del famigerato caso Ranga-Billa, uno dei crimini più brutali dell'India post-indipendenza. Ma fermarsi alla superficie del crime drama significherebbe perdere completamente il punto. Perché Raakh non è davvero una serie sui delitti.

, su cosa significhi essere uomo in India e su cosa accade quando. Raakh, appunto: cenere. Ali Fazal interpreta Jayprakash, un sottoispettore figlio di un ex agente della stessa divisione, incaricato di indagare sull'omicidio.: il tenente colonnello Ashok Arora, interpretato da Bashir, e Mona Arora, a cui Sonali Bendre dona una vulnerabilità straziante., anche se occasionalmente il montaggio tradisce i momenti più intensi dei genitori, tagliando bruscamente le loro scene più cariche di emozione.

Un peccato, perché ciò che Bendre mette in campo merita di essere trattenuto sullo schermo più a lungo. La serie non tiene nascosto il mistero su chi abbia ucciso i due ragazzi nel sedile posteriore di un'auto. La risposta arriva presto: sono stati Rajjo e Babu. Ma il vero interrogativo che Raakh continua a porre non è "chi" o "come", bensì "perché". E la risposta sta nella frattura della mascolinità, nella violenza come strumento disperato per ricomporre un'identità andata in pezzi. La violenza, nella serie, è legata a doppio filo con l'umiliazione maschile. Con la vergogna inflitta dallo Stato, con la pressione sociale a "comportarsi da uomo".

La campagna di sterilizzazione forzata promossa da Sanjay Gandhi durante l'Emergenza del 1975-1977 rappresenta uno degli atti più invasivi di violenza statale contro la mascolinità post-coloniale in India. È proprio questa ferita storica a segnare il personaggio di Rajjo. La sua "mancanza di virilità", come la definisce Babu, deriva dalla vergogna legata alla vasectomia subita. Babu usa questa cicatrice psicologica come leva per costringerlo a commettere crimini, per dimostrargli che può finalmente diventare un vero uomo. Associando questa ferita al personaggio di Rajjo, la serie rifiuta la strada più facile: quella di renderlo semplicemente mostruoso.

. Prima di rubare, prima di rapire un bambino, prima di uccidere i fratelli Arora. Ma ogni volta viene trascinato oltre il limite dalla pressione di Babu e persino dal cognato, che trasforma la sua presunta inadeguatezza in un ritornello costante.: la serie cammina su una linea sottilissima. Il passato di Rajjo aiuta a comprendere la forma della sua rabbia, non a giustificare ciò che diventa. Non c'è redenzione facile qui.

Anche gli uomini che non rientrano negli schemi rigidi della mascolinità tossica diventano bersagli. Ciò che redime Raakh dal rischio di essere l'ennesimo poliziesco è proprio la sua critica feroce: chi ha il diritto di essere chiamato uomo e cosa significa davvero esserlo. In un panorama dove le serie televisive indiane stanno finalmente esplorando territori più complessi e scomodi, Raakh si inserisce come una voce necessaria. Non offre risposte facili, chiede solo di guardare, davvero, cosa resta quando la cenere si deposita.