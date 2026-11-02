Matilde Brandi attacca L’Eredità e difende Greta Zuccarello: "Rai1 ha perso, certi talenti vanno coltivati"

Pubblicazione: 02 novembre alle 16:44

Il rinnovamento del cast de L’Eredità ha provocato una reazione inaspettata da parte di Matilde Brandi. La showgirl ha preso pubblicamente le difese di Greta Zuccarello, non riconfermata nel quiz di Rai 1 insieme a Linda Pani. Attraverso Instagram, ha espresso la propria delusione per la decisione della trasmissione condotta da Marco Liorni. Il suo intervento non riguarda soltanto l'uscita di scena dell'amica, al centro c'è anche il modo in cui la televisione valorizza i nuovi professionisti.

. Nel messaggio pubblicato sui social, la showgirl ha ricordato con affetto il loro incontro, descrivendo Greta come una persona determinata e precisa sul lavoro. Poi è arrivata la critica più esplicita, secondo Brandi, L’Eredità avrebbe perso una professionista di valore.

La sua riflessione si è allargata alla necessità di costruire una televisione capace di accompagnare i giovani nella crescita, anziché interrompere troppo presto percorsi promettenti. Greta ha risposto alla dedica con un semplice ma affettuoso "Ti voglio bene". La nuova stagione del quiz, tornata su Rai 1 il 19 ottobre 2026, ha introdotto una coppia inedita accanto a Marco Liorni, Ofelia Passaponti e Marta Antonucci.

La prima ha 26 anni, è originaria di Siena e ha conquistato il titolo di Miss Italia nel 2024, dopo aver partecipato al concorso con la fascia di Miss Toscana. È laureata in Scienze e strategie della comunicazione e ha anche un passato da pallavolista. Marta, romana di 22 anni, ha ottenuto la fascia di Miss Roma nel 2023 e ha studiato danza e recitazione. Per lei, l'esperienza televisiva rappresenta anche un'occasione per avvicinarsi al mondo della recitazione.

Le due ragazze hanno raccontato di aver vissuto con emozione il debutto, soprattutto perché conoscevano già il programma da telespettatrici. Ofelia era abituata a seguirlo durante le cene in famiglia, mentre Marta lo guardava insieme ai nonni. Si sono conosciute proprio durante le selezioni e hanno iniziato questa avventura condividendo l'entusiasmo per una nuova opportunità professionale.

Adesso dovranno costruire un rapporto con il pubblico, inevitabilmente portato a confrontarle con le precedenti protagoniste. Il ricambio delle Professoresse fa parte della storia del quiz e non coincide con l'abbandono di questa figura all'interno della trasmissione. Resta aperta la questione sollevata da Matilde Brandi, quanto spazio viene effettivamente concesso ai professionisti emergenti nella televisione italiana?

Matilde Brandi si mette in posa #GFVIP https://t.co/eK2uzWypid — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 14, 2020

La sua posizione nasce da un legame personale con Greta, ma richiama anche un tema più ampio, quello della continuità lavorativa e della valorizzazione delle competenze. Il cambio di cast non dimostra che la Rai abbia smesso di puntare sui giovani, anche le nuove arrivate sono professioniste all'inizio del loro percorso. Sarà il tempo a stabilire se riusciranno a lasciare un segno nel programma, mentre per Greta Zuccarello si apre la possibilità di nuove esperienze televisive.