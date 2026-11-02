Matilde Brandi attacca L’Eredità e difende Greta Zuccarello: "Rai1 ha perso, certi talenti vanno coltivati"
Matilde Brandi critica il cambio di Professoresse a L’Eredità e difende Greta Zuccarello, lanciando un appello alla Rai sui giovani talenti.
Il rinnovamento del cast de L’Eredità ha provocato una reazione inaspettata da parte di Matilde Brandi. La showgirl ha preso pubblicamente le difese di Greta Zuccarello, non riconfermata nel quiz di Rai 1 insieme a Linda Pani. Attraverso Instagram, ha espresso la propria delusione per la decisione della trasmissione condotta da Marco Liorni. Il suo intervento non riguarda soltanto l'uscita di scena dell'amica, al centro c'è anche il modo in cui la televisione valorizza i nuovi professionisti.
La sua riflessione si è allargata alla necessità di costruire una televisione capace di accompagnare i giovani nella crescita, anziché interrompere troppo presto percorsi promettenti. Greta ha risposto alla dedica con un semplice ma affettuoso "Ti voglio bene". La nuova stagione del quiz, tornata su Rai 1 il 19 ottobre 2026, ha introdotto una coppia inedita accanto a Marco Liorni, Ofelia Passaponti e Marta Antonucci.
La prima ha 26 anni, è originaria di Siena e ha conquistato il titolo di Miss Italia nel 2024, dopo aver partecipato al concorso con la fascia di Miss Toscana. È laureata in Scienze e strategie della comunicazione e ha anche un passato da pallavolista. Marta, romana di 22 anni, ha ottenuto la fascia di Miss Roma nel 2023 e ha studiato danza e recitazione. Per lei, l'esperienza televisiva rappresenta anche un'occasione per avvicinarsi al mondo della recitazione.
Adesso dovranno costruire un rapporto con il pubblico, inevitabilmente portato a confrontarle con le precedenti protagoniste. Il ricambio delle Professoresse fa parte della storia del quiz e non coincide con l'abbandono di questa figura all'interno della trasmissione. Resta aperta la questione sollevata da Matilde Brandi, quanto spazio viene effettivamente concesso ai professionisti emergenti nella televisione italiana?
La sua posizione nasce da un legame personale con Greta, ma richiama anche un tema più ampio, quello della continuità lavorativa e della valorizzazione delle competenze. Il cambio di cast non dimostra che la Rai abbia smesso di puntare sui giovani, anche le nuove arrivate sono professioniste all'inizio del loro percorso. Sarà il tempo a stabilire se riusciranno a lasciare un segno nel programma, mentre per Greta Zuccarello si apre la possibilità di nuove esperienze televisive.