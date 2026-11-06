Matrimonio a prima vista cancellato dopo 10 anni per accuse gravissime: cosa è successo nel Regno Unito?

Pubblicazione: 06 novembre alle 09:30

Uno dei reality show sentimentali più popolari della televisione britannica è stato cancellato dopo una serie di accuse gravissime che hanno coinvolto alcuni ex partecipanti. Matrimonio a prima vista UK non tornerà in onda su Channel 4, che ha deciso di interrompere definitivamente la produzione del programma dopo le denunce di tre donne che hanno raccontato di aver subito presunte violenze riguardanti la sfera intima durante la loro partecipazione. Una decisione arrivata al termine di due revisioni indipendenti delle procedure di sicurezza e assistenza ai concorrenti, avviate in seguito a un'inchiesta della BBC.

L'annuncio ufficiale è arrivato, quando l'emittente britannica ha confermato che. La decisione riguarda esclusivamente, che negli ultimi dieci anni è diventato uno degli appuntamenti più riconoscibili di Channel 4, attirando milioni di spettatori. Ma cosa è successo esattamente e perché una delle trasmissioni di maggior successo dell'emittente è arrivata? La vicenda è esplosa nel maggio 2026,, trasmesso dalla BBC, ha raccolto le testimonianze di tre donne che avevano partecipato al reality.

Due di loro hanno raccontato di aver subito delle violenze molto gravi dai rispettivi partner conosciuti durante le riprese, mentre una terza ha denunciato un atto intimo non consensuale. Gli uomini coinvolti hanno respinto tutte le accuse, che devono ancora essere accertate dalle autorità competenti. Nel giugno 2026, inoltre, un ex partecipante è stato arrestato perché sospettato di aver commesso un atto terribile ai danni di una donna, nell'ambito degli sviluppi della vicenda. Le testimonianze hanno sollevato interrogativi particolarmente delicati sulle modalità di produzione del programma e sulle misure adottate per tutelare le persone coinvolte.

Adele e Fabio in Matrimonio a Prima Vista 17, fonte: Warner Bros. Discovery

Il funzionamento di Matrimonio a prima vista è ormai conosciuto anche dal pubblico italiano: due persone che non si sono mai incontrate vengono abbinate da un gruppo di esperti e si conoscono soltanto davanti all'altare, prima di iniziare una convivenza durante la quale devono capire se esistano le condizioni per costruire una relazione duratura. Nella versione britannica, tuttavia, le cerimonie rappresentano un'unione simbolica e non costituiscono matrimoni legalmente vincolanti. Le coppie vengono poi seguite dalle telecamere durante la quotidianità, tra momenti romantici, discussioni e confronti con gli altri partecipanti. Proprio questa struttura è finita al centro delle verifiche commissionate da Channel 4.

Dopo la diffusione dell'inchiesta della BBC, l'emittente aveva già rimosso le precedenti stagioni dalle proprie piattaforme,. Nel frattempo, la produzione era stata sottoposta a un esame approfondito affidato a soggetti esterni. Una prima revisione,, si è concentrata sulle procedure utilizzate per garantire il benessere dei concorrenti e sul modo in cui Channel 4 e la società di produzione CPL avevano affrontato le segnalazioni ricevute. L'indagine ha concluso che le procedure erano conformi alle regole del codice televisivo Ofcom,da parte dell'emittente. Sono però emersi alcuni episodi isolati nei quali il sistema di protezione non era stato applicato completamente.

Una seconda valutazione, guidata dall'ex dirigente della BBC Lorraine Heggessey, ha invece esaminato le caratteristiche del format e le possibili modifiche necessarie per rafforzare la sicurezza dei partecipanti. Anche in questo caso, la revisione non ha stabilito che il programma fosse intrinsecamente pericoloso, riconoscendo anzi l'esistenza di procedure di tutela approfondite. Sono state però individuate alcune criticità, legate soprattutto alle pressioni che la convivenza e la costruzione televisiva delle relazioni possono esercitare sui protagonisti. Tra i rischi segnalati figura la possibilità che alcune dinamiche del programma favoriscano una pressione implicita verso l'intimità, oltre a una dipendenza dei partecipanti dalla produzione, con possibili conseguenze sulla loro capacità di prendere decisioni autonomamente.

Secondo gli esperti, il reality avrebbe potuto continuare con maggiori garanzie e alcune modifiche al format. Channel 4, però, ha preferito prendere una decisione differente. La direttrice generale dell'emittente, Priya Dogra, ha spiegato che applicare integralmente le raccomandazioni avrebbe richiesto un livello di controllo, supervisione e intervento tale da modificare profondamente la natura stessa del programma. Dopo dieci anni di successi, la dirigente ha quindi ritenuto concluso il percorso della trasmissione, annunciando che il budget precedentemente destinato a Matrimonio a prima vista sarà reinvestito nello sviluppo di nuovi progetti televisivi. Dogra ha inoltre espresso il proprio dispiacere per la sofferenza raccontata dalle tre donne, ribadendo l'impegno dell'emittente a migliorare le procedure di tutela dei partecipanti ai reality show.

La cancellazione avrà conseguenze anche. La stagione realizzata prima delle nuove raccomandazioni, mentre è stata interrotta anche la preparazione dello spin-off Second Married at First Sight, che avrebbe dovuto offrire a ex concorrenti britannici e australiani una seconda possibilità sentimentale. Si tratta quindi di, nonostante gli ascolti importanti registrati negli anni precedenti. Rimane invece aperta la questione delle accuse rivolte agli ex partecipanti, visto che le due revisioni commissionate dall'emittente non avevano il compito di stabilire, una valutazione che spetta esclusivamente alle autorità competenti.

La decisione di Channel 4 non rappresenta quindi una sentenza sulla responsabilità delle persone coinvolte, ma una scelta editoriale e produttiva maturata dopo le verifiche sulle condizioni di sicurezza del format. Matrimonio a prima vista continuerà a esistere nelle altre versioni internazionali, compresa quella italiana, che non è coinvolta nella vicenda britannica. Il caso, tuttavia, riapre una discussione destinata ad andare oltre il singolo programma: fino a che punto un reality costruito intorno alle relazioni personali può spingersi nel raccontare l'intimità dei concorrenti, e quali responsabilità devono assumersi le produzioni per garantire che la ricerca dello spettacolo non comprometta la loro sicurezza?