Matrimonio a prima vista cancellato dopo 10 anni per accuse gravissime: cosa è successo nel Regno Unito?
Channel 4 cancella Matrimonio a prima vista UK dopo dieci anni di successi. Dietro la decisione ci sono gravi accuse e un'indagine sul reality.
Uno dei reality show sentimentali più popolari della televisione britannica è stato cancellato dopo una serie di accuse gravissime che hanno coinvolto alcuni ex partecipanti. Matrimonio a prima vista UK non tornerà in onda su Channel 4, che ha deciso di interrompere definitivamente la produzione del programma dopo le denunce di tre donne che hanno raccontato di aver subito presunte violenze riguardanti la sfera intima durante la loro partecipazione. Una decisione arrivata al termine di due revisioni indipendenti delle procedure di sicurezza e assistenza ai concorrenti, avviate in seguito a un'inchiesta della BBC.
Due di loro hanno raccontato di aver subito delle violenze molto gravi dai rispettivi partner conosciuti durante le riprese, mentre una terza ha denunciato un atto intimo non consensuale. Gli uomini coinvolti hanno respinto tutte le accuse, che devono ancora essere accertate dalle autorità competenti. Nel giugno 2026, inoltre, un ex partecipante è stato arrestato perché sospettato di aver commesso un atto terribile ai danni di una donna, nell'ambito degli sviluppi della vicenda. Le testimonianze hanno sollevato interrogativi particolarmente delicati sulle modalità di produzione del programma e sulle misure adottate per tutelare le persone coinvolte.
Il funzionamento di Matrimonio a prima vista è ormai conosciuto anche dal pubblico italiano: due persone che non si sono mai incontrate vengono abbinate da un gruppo di esperti e si conoscono soltanto davanti all'altare, prima di iniziare una convivenza durante la quale devono capire se esistano le condizioni per costruire una relazione duratura. Nella versione britannica, tuttavia, le cerimonie rappresentano un'unione simbolica e non costituiscono matrimoni legalmente vincolanti. Le coppie vengono poi seguite dalle telecamere durante la quotidianità, tra momenti romantici, discussioni e confronti con gli altri partecipanti. Proprio questa struttura è finita al centro delle verifiche commissionate da Channel 4.
Una seconda valutazione, guidata dall'ex dirigente della BBC Lorraine Heggessey, ha invece esaminato le caratteristiche del format e le possibili modifiche necessarie per rafforzare la sicurezza dei partecipanti. Anche in questo caso, la revisione non ha stabilito che il programma fosse intrinsecamente pericoloso, riconoscendo anzi l'esistenza di procedure di tutela approfondite. Sono state però individuate alcune criticità, legate soprattutto alle pressioni che la convivenza e la costruzione televisiva delle relazioni possono esercitare sui protagonisti. Tra i rischi segnalati figura la possibilità che alcune dinamiche del programma favoriscano una pressione implicita verso l'intimità, oltre a una dipendenza dei partecipanti dalla produzione, con possibili conseguenze sulla loro capacità di prendere decisioni autonomamente.
Secondo gli esperti, il reality avrebbe potuto continuare con maggiori garanzie e alcune modifiche al format. Channel 4, però, ha preferito prendere una decisione differente. La direttrice generale dell'emittente, Priya Dogra, ha spiegato che applicare integralmente le raccomandazioni avrebbe richiesto un livello di controllo, supervisione e intervento tale da modificare profondamente la natura stessa del programma. Dopo dieci anni di successi, la dirigente ha quindi ritenuto concluso il percorso della trasmissione, annunciando che il budget precedentemente destinato a Matrimonio a prima vista sarà reinvestito nello sviluppo di nuovi progetti televisivi. Dogra ha inoltre espresso il proprio dispiacere per la sofferenza raccontata dalle tre donne, ribadendo l'impegno dell'emittente a migliorare le procedure di tutela dei partecipanti ai reality show.
La decisione di Channel 4 non rappresenta quindi una sentenza sulla responsabilità delle persone coinvolte, ma una scelta editoriale e produttiva maturata dopo le verifiche sulle condizioni di sicurezza del format. Matrimonio a prima vista continuerà a esistere nelle altre versioni internazionali, compresa quella italiana, che non è coinvolta nella vicenda britannica. Il caso, tuttavia, riapre una discussione destinata ad andare oltre il singolo programma: fino a che punto un reality costruito intorno alle relazioni personali può spingersi nel raccontare l'intimità dei concorrenti, e quali responsabilità devono assumersi le produzioni per garantire che la ricerca dello spettacolo non comprometta la loro sicurezza?