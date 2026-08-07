Matrix 5 è ancora vivo: dopo mesi di dubbi arriva un nuovo aggiornamento da Warner Bros.

Pubblicazione: 07 agosto alle 10:00

Matrix 5 è ancora vivo. Dopo mesi di silenzio e speculazioni sul futuro del franchise, Warner Bros. Discovery ha confermato ufficialmente che il nuovo capitolo è ancora in sviluppo e che la sua uscita è prevista dopo il 2027. Lo studio non ha fornito una data precisa né nuovi dettagli sul progetto, ma la dichiarazione mette fine ai dubbi emersi negli ultimi mesi e conferma che il ritorno nell'universo creato dalle Wachowski resta una priorità. L'annuncio riporta inevitabilmente l'attenzione su Keanu Reeves e sul destino di Neo, protagonista di una saga che ha segnato la storia della fantascienza moderna.

Nato nel, il franchise ha ridefinito il cinema d'azione grazie al celebre bullet time e ai suoi temi filosofici, tornando poi nel 2021 con, un capitolo che ha diviso pubblico e critica. Del nuovo film, annunciato, si sa ancora pochissimo. Al momento l'unico nome ufficialmente coinvolto è quello di, sceneggiatore e regista die autore di serie come Daredevil e Lost, mentre non ci sono ancora conferme sul ritorno di Keanu Reeves o Carrie-Anne Moss.

Gli ultimi anni sono stati un vero e proprio trionfo per Keanu Reeves. L'attore canadese ha continuato a costruire il suo impero action con John Wick: Capitolo 4, ha prestato la voce a Shadow the Hedgehog in Sonic the Hedgehog 3, e ha conquistato il pubblico con Outcome, uno dei successi più inaspettati di Apple TV nel 2026. Senza dimenticare il ritorno come Duke Caboom in Toy Story 5, uno dei pochi film del 2026 a superare il miliardo di dollari al box office globale.

Ma se per molti John Wick rappresenta il ruolo iconico di Reeves, c'è un'intera generazione che lo ha conosciuto prima come Neo, l'Eletto che ha ridefinito il cinema di fantascienza tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila. The Matrix, uscito nel 1999, non è stato solo un film: è stato un fenomeno culturale che ha influenzato l'estetica, la filosofia pop e il modo stesso di fare cinema d'azione. Seguito da The Matrix Reloaded e The Matrix Revolutions nel 2003, il franchise sembrava concluso fino all'arrivo di The Matrix Resurrections nel 2021, un sequel nostalgico e metacinematografico che ha diviso critica e pubblico.

Proprio quando i fan si erano rassegnati all'idea che, come abbiamo accennato ad inizio articolo,ha fatto un annuncio che ha riacceso le speranze. Già nel 2024 si parlava di un quinto film in lavorazione, ma i dettagli erano talmente scarsi da alimentare lo scetticismo. Niente cast confermato, niente trama, solo la presenza dello sceneggiatore Drew Goddard, noto per aver firmato The Cabin in the Woods e per il suo lavoro su serie come Lost e Daredevil.

Oggi, infatti la società ha deciso di rompere il silenzio e dissipare ogni dubbio. Durante una comunicazione ufficiale, lo studio ha confermato che il quinto film di Matrix è in sviluppo attivo e che la finestra di rilascio prevista è successiva al 2027. Niente date precise ancora, ma la dichiarazione è inequivocabile: il progetto esiste, è vivo, e sta procedendo. La scelta di Drew Goddard come sceneggiatore è tutt'altro che casuale. Goddard è un maestro nel bilanciare narrazione complessa, metalinguaggio e intrattenimento puro, caratteristiche che si sposano perfettamente con l'universo di Matrix. La sua capacità di decostruire i generi cinematografici potrebbe portare nuova linfa a un franchise che ha sempre giocato con i confini tra realtà e finzione, tra controllo e libertà.

Matrix, fonte: Warner Bros.

Quello che ancora non sappiamo è chi tornerà davanti alla macchina da presa. Keanu Reeves è ovviamente il nome più atteso, ma non ci sono conferme ufficiali sul suo coinvolgimento. Lo stesso vale per Carrie-Anne Moss, che ha interpretato Trinity in tutti e quattro i film precedenti. Le Wachowski, creatrici originali del franchise, non sono state menzionate in relazione a questo nuovo progetto, il che lascia aperte molte domande sulla direzione artistica che il film prenderà. Warner Bros. ha dimostrato negli ultimi anni di voler sfruttare al massimo le sue proprietà intellettuali più preziose, da Dune alla DC, passando per Harry Potter.

Matrix rientra a pieno titolo in questa strategia, soprattutto considerando il suo potenziale globale e la sua influenza culturale ancora vivissima. Basta pensare alla popolarità della pillola rossa come metafora entrata nel linguaggio comune, o all'impatto visivo del bullet time, tecnica di ripresa che ha ispirato decenni di action. La finestra di uscita post-2027 colloca il film in un panorama cinematografico già affollato di blockbuster sci-fi, da Avatar a nuovi capitoli dell'universo Star Wars. Ma Matrix ha sempre avuto una voce unica, un mix di filosofia cyberpunk, critica sociale e spettacolo visivo che pochi franchise possono vantare. Se Goddard riuscirà a onorare questo DNA senza limitarsi a replicare formule già viste, il quinto capitolo potrebbe sorprendere anche i più scettici.

Nel frattempo, Keanu Reeves continua a essere uno degli attori più amati e richiesti di Hollywood. Il suo ritorno come Shadow in Sonic the Hedgehog 4, previsto per marzo 2027, dimostra che la sua presenza garantisce successo sia nelle produzioni d'autore che in quelle family-friendly. E se davvero dovesse infilare di nuovo il lungo cappotto nero di Neo, sarebbe difficile immaginare un ritorno più atteso. La conferma di Warner Bros. chiude definitivamente il capitolo delle indiscrezioni e riporta Matrix al centro dell'attenzione. Adesso i fan aspettano soprattutto una risposta: Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss torneranno davvero a vestire i panni di Neo e Trinity? La risposta potrebbe arrivare nei prossimi mesi, insieme ai primi dettagli su un progetto chiamato a riportare sul grande schermo uno dei franchise più influenti della fantascienza moderna.