Matteo Salvini parla degli allarmi bomba, ma il video scatena l'ironia social: sembra Grandi Magazzini

Pubblicazione: 12 novembre alle 20:07

Un video pubblicato da Matteo Salvini per commentare gli allarmi bomba nelle scuole italiane ha provocato una reazione decisamente inaspettata sui social network. Il vicepremier e leader della Lega voleva rivolgere un messaggio di rassicurazione agli studenti, agli insegnanti e alle famiglie, ma a catturare l'attenzione di numerosi utenti è stato soprattutto un particolare della sua apparizione davanti alla telecamera. Un dettaglio che ha fatto tornare alla memoria Grandi Magazzini, la celebre commedia italiana del 1986 con Nino Manfredi, dando vita a una serie di paragoni e battute.

Tutto comincia con l'inquadratura scelta per il filmato, diffuso l'11 novembre.compare mentre esce da un ascensore e inizia a camminare verso la telecamera, parlando delle numerose minacce che hanno interessato gli istituti scolastici italiani. Una presentazione che, con il movimento della macchina da presa che accompagna il protagonista. Proprio questa scelta, che hanno immediatamente riconosciuto una somiglianza con una delle sequenze più particolari di Grandi Magazzini.

Nel film diretto da Castellano e Pipolo, Nino Manfredi interpreta un attore ormai sul viale del tramonto, coinvolto nella realizzazione di uno spot pubblicitario per un grande magazzino. La scena dell'ascensore, con il personaggio chiamato a recitare davanti alla macchina da presa, è diventata uno dei momenti ricordati dagli appassionati della commedia italiana. Ed è proprio a quella sequenza che diversi spettatori hanno pensato guardando il filmato di Salvini. Tra i commenti è comparso anche un riferimento allo slogan dello spot cinematografico, con un utente che ha scherzato immaginando il vicepremier pronunciare “Anche io compro ai grandi magazzini” subito dopo l'apertura delle porte dell'ascensore.

Un accostamento che nasce esclusivamente dalla somiglianza visiva tra le due situazioni, ma che è bastato per trasformare un intervento politico in un piccolo fenomeno di ironia online. Ma le battute non si sono fermate al cinema italiano, visto che qualcuno ha associato l'entrata in scena di Salvini anche agli spot pubblicitari con Enrico Papi, immaginando che il ministro stesse per proporre un servizio di valutazione delle automobili. Altri utenti hanno invece richiamato il mondo del wrestling, paragonando il suo ingresso a quelli spettacolari di Triple H durante WrestleMania.

Riferimenti molto diversi tra loro, accomunati dalla stessa osservazione:per ottenere un effetto particolarmente scenografico. Dietro le reazioni divertite si trova comunque una vicenda che ha provocato grande preoccupazione in tutta Italia, poiché l'11 novembrehanno ricevuto messaggi di posta elettronica contenenti minacce di attentati esplosivi. Le comunicazioni, mentre le forze dell'ordine hanno avviato verifiche e controlli.

Le segnalazioni si sono rivelate infondate, ma hanno comunque causato disagi e momenti di paura per migliaia di studenti, genitori e insegnanti. Le autorità stanno lavorando per individuare i responsabili dell'invio delle email e chiarire l'origine delle minacce. Nel video, Salvini ha voluto esprimere la propria vicinanza alle persone coinvolte, sottolineando l'importanza di non lasciarsi intimidire. “Non cediamo al panico, alla paura”, ha dichiarato il vicepremier, invitando gli studenti a tornare regolarmente in classe e ringraziando le forze dell'ordine per gli interventi effettuati.

Grandi Magazzini, fonte: Columbia Pictures Italia

Il ministro ha inoltre condannato gli autori delle minacce, accusandoli di voler seminare il panico tra la popolazione e ribadendo la necessità di identificarli. Nel frattempo, il 12 novembre si sono registrati nuovi messaggi minatori indirizzati agli istituti scolastici. Secondo i dati provvisori comunicati da Palazzo Chigi, le scuole raggiunte dalle email sono state 3.778, mentre 77 hanno disposto un'evacuazione, in 36 casi seguita dalla ripresa delle lezioni nella stessa mattinata. Un contesto certamente serio, che spiega il contenuto e le intenzioni del messaggio pubblicato da Salvini. Eppure, nell'attenzione dei social network è finito soprattutto il modo in cui il vicepremier ha scelto di presentarsi davanti alla telecamera.

Il riferimento aè particolarmente curioso anche perché dimostra quanto alcune scene della commedia italiana continuino a essere riconoscibili a distanza di quarant'anni., un movimento davanti all'obiettivo e un'inquadratura dal sapore pubblicitario per riportare alla memoria una sequenza cinematografica. Naturalmente, non ci sono elementi per sostenere cheabbia voluto citare intenzionalmente

Il collegamento nasce dalle interpretazioni e dalle battute degli utenti, che hanno trovato nell'insolita apertura del video un'occasione per recuperare un piccolo cult del nostro cinema. E così, mentre il filmato voleva richiamare l'attenzione sulle minacce rivolte alle scuole, una parte della discussione online ha preso una direzione completamente diversa, trasformando un semplice ingresso dall'ascensore in un inaspettato omaggio, del tutto involontario, alla commedia italiana degli anni Ottanta.