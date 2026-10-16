Mauro Repetto, da cantante a cowboy a Disneyland: il retroscena della serie che anticipa il suo futuro

Pubblicazione: 16 ottobre alle 12:29

La seconda stagione della serie sugli 883 non racconta soltanto l'ascesa musicale di Max Pezzali e Mauro Repetto, ma mostra anche i segnali di un cambiamento destinato a separarli. In Nord Sud Ovest Est, arrivata su Sky e NOW il 9 ottobre, una scena apparentemente surreale nasconde un riferimento preciso alla vita reale di Mauro. Il musicista compare vestito da cowboy in un luogo che viene riconosciuto soltanto qualche istante dopo, Disneyland. Un'immagine breve, ma significativa, che collega la storia televisiva a una fase inattesa del suo percorso professionale. Per comprenderne il senso, bisogna ripercorrere le difficoltà del duo e la ricerca personale che porterà i due amici verso direzioni differenti.

La storia riprende dal finale della prima stagione, quando Mauro si domanda come potrebbe ballare una canzone lenta. Nel secondo capitolo, gli 883 si preparano a vivere una fase fondamentale della loro carriera, mentre tra i due amici emergono esigenze sempre più diverse. Max è alle prese con i sentimenti per Silvia e con un blocco creativo,. Un confronto con Cisco, amico d'infanzia di Pezzali, introduce la teoria del Multiverso, secondo cui potrebbero esistere realtà alternative nelle quali le persone compiono scelte differenti. Il ragionamento serve a incoraggiare Max, in qualunque universo,. Questo confronto, insieme alla delusione sentimentale, lo aiuta a ritrovare l'ispirazione e contribuisce alla nascita di Nord Sud Ovest Est.

L'immagine dei cowboy racchiude il significato di questa fase della storia, Max e Mauro avanzano come viaggiatori solitari, senza sapere con certezza dove li condurrà il percorso. Il deserto rappresenta lo smarrimento, mentre il viaggio verso l'ignoto richiama la necessità di trovare una nuova direzione. La scena finale del secondo episodio riprende questo immaginario e lo trasforma in un indizio sul futuro di Repetto. Mauro cammina vestito da cowboy e, sullo sfondo, appare il castello simbolo della Disney. È così che lo spettatore scopre di trovarsi a Disneyland, non una scelta casuale, ma un riferimento a ciò che sarebbe accaduto davvero al musicista dopo la separazione dagli 883.

Dopo aver lasciato il gruppo, Repetto si trasferì negli Stati Uniti e successivamente raggiunse Parigi, dove lavorò a Disneyland Paris, nel parco di Marne-la-Vallée. Qui indossò diversi costumi per interpretare personaggi destinati a intrattenere i visitatori, vestendo anche i panni di un cowboy nell'area tematica di Frontierland. Quell'esperienza rappresentò una svolta rispetto alla carriera musicale condivisa con Pezzali, ma non fu la sua ultima tappa professionale. In seguito, Mauro si è dedicato anche all'organizzazione di eventi e al mondo dello spettacolo. In un'intervista ha raccontato di lavorare come event executive per la Walt Disney Company, occupandosi di produzione, logistica e budget. Ha inoltre spiegato che, se dovesse affiancare a questa attività un progetto musicale, preferirebbe tornare alla dimensione artistica e usare il suo amore per la chitarra per scoprire nuovi talenti.