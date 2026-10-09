Mauro Repetto e Max Pezzali, "Siamo ancora amici": la confessione sugli 883 e l'unico errore commesso insieme

Pubblicazione: 09 ottobre alle 10:58

La storia degli 883 continua ad appassionare il pubblico anche a distanza di oltre trent'anni dai primi successi. Al centro dell'attenzione ci sono ancora Mauro Repetto e Max Pezzali, i due amici che hanno dato vita a uno dei progetti musicali più amati degli anni Novanta. Nel corso del tempo, la loro separazione ha alimentato indiscrezioni su possibili incomprensioni, ma Repetto ha più volte chiarito che il legame con il cantante non si è mai spezzato. Le sue dichiarazioni, tornate d'attualità anche grazie alla serie televisiva dedicata al duo, aiutano a comprendere meglio una scelta che ha segnato profondamente la storia degli 883.

Durante una tappa dello spettacolo Alla ricerca dell'uomo ragno, Repetto ha ripercorso le tappe della propria avventura musicale. Davanti al pubblico,. Il racconto ha offerto uno sguardo personale su quegli anni, fino ad arrivare alla decisione di lasciare il progetto proprio mentre il successo era al massimo.

Perché Mauro Repetto lasciò gli 883 nel momento più importante della loro carriera? La spiegazione fornita dal musicista è legata al desiderio di vivere un'esperienza diversa e di inseguire il sogno americano. "Non ho mai lasciato davvero gli 883, non ho mai lasciato Max, avevo solo bisogno di seguire un altro sogno", ha dichiarato, chiarendo che la sua partenza non era dettata da un litigio con Pezzali. La scelta di allontanarsi dal gruppo, dunque, non coincideva con la volontà di cancellare il passato o di interrompere un'amicizia nata tra i banchi di scuola. Repetto sentiva semplicemente il bisogno di cercare una strada personale, anche lontano dalla musica che lo aveva reso famoso.

A confermare la continuità del rapporto tra i due è stato anche un gesto condiviso sui social nel novembre 2024. Max Pezzali aveva pubblicato una fotografia insieme a Repetto, accompagnata da un momento di convivialità davanti a una birra scura, dettaglio che aveva subito conquistato i fan. L'immagine aveva contribuito a ridimensionare le voci su presunte tensioni, circolate anche in seguito al rinnovato interesse per la storia degli 883. Nello stesso periodo si era discusso della titolarità del nome del gruppo, una questione distinta dal rapporto personale tra i due fondatori. Anche le successive dichiarazioni di Repetto, che nell'ottobre 2026 ha ribadito l'assenza di litigi con Pezzali, confermano la volontà di non alimentare contrapposizioni tra loro.