Mauro Repetto parla di Max Pezzali e sorprende sugli 883: “Non siamo mai stati e mai saremo colleghi”

Pubblicazione: 07 ottobre alle 08:00

Mauro Repetto non ha nessuna intenzione di vivere soltanto di nostalgia ed a più di trent'anni dagli anni d'oro degli 883, il cofondatore del gruppo si prepara infatti a un periodo particolarmente intenso, diviso tra nuova musica, teatro e persino il suo primo romanzo. Ma in mezzo a tutti questi progetti continua inevitabilmente a tornare un nome: quello di Max Pezzali. Il prossimo appuntamento è fissato per il 16 ottobre, quando uscirà Generazione, il nuovo singolo con cui Repetto metterà a confronto gli adolescenti degli anni Novanta con quelli di oggi.

Un salto generazionale che, raccontando di non essersi chiuso nella musica della propria giovinezza e di ascoltare anche ciò che piace ai suoi figli. Tra gli artisti più giovani che hanno attirato la sua attenzione ha citato anche, ma la musica sarà soltanto una parte di questo nuovo capitolo. Ilarriverà infatti, il primo romanzo di, pubblicato da Acheron Books. Si tratta di un thriller fantascientifico ambientato in un futuro attraversato da una profonda crisi politica ed economica, nel quale le lobby al potere decidono di ricorrere a una soluzione decisamente fuori dall'ordinario:

Nel libro trova spazio anche uno dei temi più attuali del momento, quello dell'intelligenza artificiale. Repetto immagina una società nella quale l'AI integrata rischia di trasformarsi da comodità a forma di controllo, costruendo lo scontro tra algoritmo e imprevedibilità, realtà e falsificazione. A tutto questo si aggiunge il teatro, con Uno, nessuno… e Joker, confermando quella natura da artista trasversale che Repetto sintetizza definendosi un “pentatleta del pop”.

Eppure è praticamente impossibile parlare di Mauro Repetto senza tornare agli 883. Ancora di più in queste settimane, con l'arrivo il 9 ottobre su Sky e NOW di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, seconda stagione della serie diretta da Sydney Sibilia, questa volta incentrata sul secondo album e sugli anni in cui il successo travolse Max e Mauro. Proprio parlando del suo rapporto con Pezzali, Repetto ha voluto cancellare ancora una volta una delle convinzioni che hanno accompagnato per anni la storia degli 883: tra loro non ci sarebbe stata nessuna grande lite capace di distruggere il gruppo.

“Non c'è stato nessuno screzio e non abbiamo mai litigato”, ha assicurato, spiegando che rivedere Max gli restituisce ancora oggi l'emozione di incontrare qualcuno con cui. Quando si ritrovano, ha raccontato, torna immediatamente anche la voglia di scherzare e ridere insieme. La definizione più bella, però, riguarda ciò che sono diventati oggi, visto chenon consideraun ex collega e non sembra interessato a trasformare la loro amicizia in

“Non ci cerchiamo perché non siamo mai stati e mai saremo due colleghi, ma sempre due amici che ora non sono più compagni di banco”, ha spiegato, aggiungendo che qualunque cosa possa nascere tra loro non verrà pianificata per ragioni di marketing. Parole che arrivano, curiosamente, proprio mentre Max e Mauro hanno appena fatto qualcosa insieme. A 33 anni da Nord Sud Ovest Est, ultimo album degli 883 inciso dai due come duo, Pezzali e Repetto sono infatti tornati su un disco con La Tavernetta Radio Show.

Non è un nuovo album e neppure la reunion musicale che una parte dei fan sogna da decenni: è una lunga conversazione registrata su vinile nella quale i due ripercorrono, traccia dopo traccia, la nascita di Hanno ucciso l'Uomo Ragno e Nord Sud Ovest Est. Il progetto sarà incluso nei due box da collezione dedicati agli storici album, in uscita il 6 novembre. Pezzali ha raccontato di aver chiamato Mauro semplicemente per fare una chiacchierata sui vecchi dischi e che, ripercorrendo canzoni e personaggi che le avevano ispirate, i due si sono divertiti talmente tanto da decidere di trasformare quella conversazione in qualcosa da pubblicare.