Max Pezzali, cosa fa oggi: il successo dopo gli 883 e quel problema di salute che gli è costato caro

Pubblicazione: 10 ottobre alle 11:31

Max Pezzali è una delle voci più riconoscibili della musica italiana, protagonista del successo degli 883 e di una lunga carriera da solista. Nato a Pavia, ha conquistato il pubblico con canzoni che continuano a unire diverse generazioni. Ma cosa fa oggi il cantante e quali sono le sue condizioni di salute? Negli ultimi anni si è parlato di una possibile malattia, facendo emergere alcuni dettagli legati a un problema al femore. Si tratta, tuttavia, di un disturbo che lo stesso artista ha ricondotto alla sua passione per le motociclette.

Massimo Pezzali cresce a Pavia in una famiglia di fiorai e si avvicina alla musica durante l'adolescenza. Proprio a scuola conosce Mauro Repetto, con il quale comincia a comporre canzoni. Dopo le prime esperienze come I Pop, i due danno vita agli 883 nel 1988, sviluppando uno stile pop capace di raccontare amicizie, amori e vita quotidiana. La svolta arriva nel 1992 con Hanno ucciso l'Uomo Ragno, seguito da successi come Sei un mito, Nord sud ovest est e Come mai. Quando Repetto lascia il progetto,, per poi dedicarsi alla carriera solista dal 2004, anno di pubblicazione dell'album Il mondo insieme a te.

Negli anni successivi, il cantante consolida la propria popolarità alternando nuovi dischi, raccolte e iniziative celebrative. Tra i momenti più significativi figurano Max 20, Time Out e Terraferma, oltre agli appuntamenti dal vivo che hanno riportato le sue canzoni al centro della scena musicale. Nel 2022 si esibisce a San Siro con San Siro canta Max e nel 2023 celebra tre decenni di carriera al Circo Massimo con Il Circo Max. Nel 2024 il tour Max Forever conquista il pubblico degli stadi, con oltre 400mila biglietti venduti. Il suo repertorio continua così a raggiungere sia chi è cresciuto negli anni Novanta sia gli ascoltatori più giovani.

Le indiscrezioni sulla salute di Max Pezzali riguardano soprattutto un problema al femore. Il cantante ha spiegato di aver iniziato ad avvertire un fastidio dopo quasi trent'anni trascorsi in sella a motociclette potenti, un dolore diventato progressivamente più intenso. Gli accertamenti avrebbero evidenziato una compromissione articolare associata a una postura scorretta mantenuta nel tempo. Per gestirlo ricorre a esercizi di stretching, fisioterapia e farmaci antidolorifici o antinfiammatori.