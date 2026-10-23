Mediaset punta su Papa Leone XIV: arriva un nuovo speciale in tv dopo il successo di Carlo Acutis

Pubblicazione: 23 ottobre alle 13:04

Mediaset rilancia sulla spiritualità e prepara un nuovo appuntamento televisivo dedicato a uno dei protagonisti più importanti della scena internazionale: Papa Leone XIV. Dopo l'attenzione riservata a Carlo Acutis, tra fiction e approfondimenti giornalistici, il Biscione torna a raccontare il mondo della fede con uno speciale pensato per approfondire la figura del Pontefice e il suo percorso umano e spirituale.

Il programma si intitolae andrà in onda domenica 25 ottobre 2026, dalle 8:45, su Canale 5. Una nuova produzione che conferma l'interesse della rete per contenuti capaci di unire attualità, racconto biografico e testimonianze, allargando lo sguardo oltre la cronaca quotidiana. Lo speciale è curato dalla redazione. Il format punterà su ospiti in studio, collegamenti e testimonianze per ricostruire il profilo di Robert Francis Prevost, diventato Papa Leone XIV, e approfondire il significato del suo pontificato.

L'obiettivo è offrire al pubblico una prospettiva più ampia sul Pontefice, andando oltre il ruolo istituzionale e concentrandosi anche sulla dimensione personale, sulle sfide affrontate e sul rapporto con i fedeli. Un racconto che si inserisce nella strategia editoriale di Mediaset, sempre più orientata a speciali tematici dedicati a personaggi e vicende di forte interesse pubblico. Lo speciale sarà disponibile anche su Mediaset Infinity, così da permettere agli spettatori di recuperare il programma in streaming dopo la messa in onda televisiva.

La nuova produzione arriva dopo l'attenzione ottenuta dai contenuti dedicati a San Carlo Acutis. Il film per la televisione Il mio nome è Carlo, diretto da Giacomo Campiotti e interpretato da Samuele Carrino e Lucia Mascino, ha raggiunto risultati significativi su Canale 5, superando il 30% di share nella prima serata del 27 settembre. Al racconto della vita del giovane santo si è aggiunto lo speciale del TG5 Il Santo Millennial, dedicato alla sua storia e alla sua eredità spirituale. Due progetti differenti, accomunati dalla volontà di avvicinare il pubblico a temi religiosi attraverso linguaggi televisivi contemporanei.

Conche affianca fiction, documentari e informazione. La scelta di dedicare un approfondimento al Pontefice risponde anche alla necessità di raccontare personaggi che occupano un posto centrale nel dibattito pubblico, offrendo contesto e testimonianze. L'appuntamento con Leone – La forza di un Papa è fissato per. Il programma sarà condotto da Dario Maltese e curato da Fabio Marchese Ragona, con una formula che alternerà interventi in studio, collegamenti e racconti diretti.

Per Mediaset, il nuovo speciale rappresenta un'ulteriore occasione per sperimentare un racconto televisivo che intreccia informazione, attualità e spiritualità. Dopo il riscontro dei progetti dedicati a Carlo Acutis, l'attenzione si sposta ora su Papa Leone XIV, con un approfondimento destinato anche alla fruizione digitale attraverso Mediaset Infinity.