Megalopolis lancia un messaggio per le prossime elezioni USA, secondo Giancarlo Esposito: "Cosa vogliamo veramente?"

In Megalopolis, nuovo film di Francis Ford Coppola ora nelle sale statunitensi (scopri l'incasso del primo weekend), Giancarlo Esposito interpreta Franklyn Cicero, sindaco di New Rome che si oppone ai sogni utopici dell'architetto Cesar Catalina (Adam Driver) a favore del mantenimento dello status quo.

La scena per eccellenza per me è quella del primo passo, quando raggiunge la moglie sulla scala mobile, qualcosa che non ha mai visto prima e che lo porterà nel futuro. Farà questo grande passo? La considererà una nuova avventura? Penso che tutti noi dobbiamo porci queste domande, soprattutto ora con le prossime elezioni: "Cosa vogliamo veramente?”.

L'attore infatti sottolinea come il pensiero altruista e a lungo termine sia una cosa che, nella politica Usa, manchi da troppo tempo:

Le nostre aspettative devono cambiare riguardo a ciò che vogliamo dagli altri esseri umani che ci rappresentano. Dobbiamo permettere loro di essere veramente umani e di passare attraverso il processo di ascolto delle nostre voci. Ma questa aspettativa è difficile. L'ultimo grande presidente che ha fatto questo è stato Jimmy Carter, che ha ottenuto una pace duratura con l'Egitto, che esiste ancora oggi, grazie a quei 12 giorni a Camp David con Anwar Sadat. Ha avuto una visione che gli è costata l'elezione e la vita di Anwar Sadat, ma quella pace è ancora in vigore. Perché non possiamo avere uomini come lui che pensano al di là della propria longevità e a ciò che è bene per il loro popolo e per il mondo?