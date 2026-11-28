Meravigliosamente di Sal Da Vinci rinviato su Rai 1: perché è saltato e quando vederlo (c'entra il tennis)
Meravigliosamente con Sal Da Vinci salta il 27 novembre per la Coppa Davis: ecco quando andrà in onda la seconda e ultima puntata su Rai 1.
La seconda e ultima puntata di Meravigliosamente, lo show di Rai 1 dedicato ai cinquant'anni di carriera di Sal Da Vinci, non è andato in onda venerdì 27 novembre come inizialmente previsto. A modificare il palinsesto è stata la Coppa Davis, che ha imposto una riorganizzazione della programmazione della rete ammiraglia, coinvolgendo diversi appuntamenti del daytime e della prima serata. Lo spettacolo non è stato cancellato, è soltanto rimandato.
Il cambio di palinsesto avrà conseguenze anche su un altro programma della rete. La puntata speciale di duetti di Tale e Quale Show, con tutta probabilità, slitterà a gennaio 2027. A differenza delle altre serate condotte da Carlo Conti, questo appuntamento non viene trasmesso in diretta, ma è registrato, caratteristica che consente una maggiore flessibilità nella programmazione televisiva.
La seconda puntata di Meravigliosamente si preannuncia ricca di ospiti. Sul palco, accanto a Sal Da Vinci, sono attesi Riccardo Cocciante, Gianni Morandi e il rapper Sayf. Spazio anche al cinema e alla televisione con Alessandro Siani, Massimiliano Gallo e Diletta Leotta, oltre al giornalista e scrittore Aldo Cazzullo ed Ernesto Lama. A fare da filo conduttore delle due serate ci sono Bianca Balti e Iaia Forte.
L'appuntamento con Meravigliosamente è fissato per mercoledì 2 dicembre su Rai 1. Cambia la data rispetto alla programmazione iniziale, ma resta invariato l'obiettivo dello show, ripercorrere cinquant'anni di musica e celebrare il percorso artistico di Sal Da Vinci insieme a ospiti provenienti da generazioni e mondi dello spettacolo differenti.