Pubblicazione: 28 novembre alle 09:48

La seconda e ultima puntata di Meravigliosamente, lo show di Rai 1 dedicato ai cinquant'anni di carriera di Sal Da Vinci, non è andato in onda venerdì 27 novembre come inizialmente previsto. A modificare il palinsesto è stata la Coppa Davis, che ha imposto una riorganizzazione della programmazione della rete ammiraglia, coinvolgendo diversi appuntamenti del daytime e della prima serata. Lo spettacolo non è stato cancellato, è soltanto rimandato.

. Il cantante ha annunciato che il secondo appuntamento con il varietà andrà in onda mercoledì 2 dicembre in prima serata su Rai 1. Una comunicazione che ha rassicurato i telespettatori in attesa della serata conclusiva, inizialmente programmata per il venerdì precedente.

Il cambio di palinsesto avrà conseguenze anche su un altro programma della rete. La puntata speciale di duetti di Tale e Quale Show, con tutta probabilità, slitterà a gennaio 2027. A differenza delle altre serate condotte da Carlo Conti, questo appuntamento non viene trasmesso in diretta, ma è registrato, caratteristica che consente una maggiore flessibilità nella programmazione televisiva.

La seconda puntata di Meravigliosamente si preannuncia ricca di ospiti. Sul palco, accanto a Sal Da Vinci, sono attesi Riccardo Cocciante, Gianni Morandi e il rapper Sayf. Spazio anche al cinema e alla televisione con Alessandro Siani, Massimiliano Gallo e Diletta Leotta, oltre al giornalista e scrittore Aldo Cazzullo ed Ernesto Lama. A fare da filo conduttore delle due serate ci sono Bianca Balti e Iaia Forte.

, protagonista di un anno particolarmente importante dopo il successo ottenuto all'Ariston con Per sempre sì. Le esibizioni sono accompagnate da un'orchestra di 45 musicisti diretta dal maestro Adriano Pennino. Il repertorio attraversa i brani più rappresentativi della produzione di Sal Da Vinci, alternandoli ai grandi classici della canzone napoletana e italiana.

L'appuntamento con Meravigliosamente è fissato per mercoledì 2 dicembre su Rai 1. Cambia la data rispetto alla programmazione iniziale, ma resta invariato l'obiettivo dello show, ripercorrere cinquant'anni di musica e celebrare il percorso artistico di Sal Da Vinci insieme a ospiti provenienti da generazioni e mondi dello spettacolo differenti.