Mercoledì 3 espanderà la mitologia degli Hyde: Hunter Doohan anticipa una svolta importante

Pubblicazione: 18 luglio alle 09:00

Netflix sta ampliando significativamente la mappa geografica di Mercoledì, portando la terza stagione della serie verso territori inesplorati che promettono di arricchire la mitologia degli Addams e approfondire uno dei misteri più intriganti lasciati in sospeso dal finale della seconda stagione: verrà finalmente mostrato il misterioso rifugio degli Hyde!

Dopo aver trascorso tempo nella, esplorato la magione di Hester Frump, frequentato Willow Hill e scandagliato ogni angolo della Nevermore Academy e di Jericho, Wednesday Addams, Enid Sinclair, Tyler Galpin e il resto del cast si preparano ad avventurarsi in acque completamente nuove. La destinazione parigina era già stata confermata da Netflix attraverso una suggestiva immagine che mostra, ma ora Hunter Doohan, l'attore che interpreta Tyler Galpin, ha fornito dettagli cruciali che gettano luce sia sul viaggio francese della protagonista sia sul suo personale arco narrativo nella stagione in arrivo.

In un'intervista con The Hollywood Reporter, Doohan ha spiegato che Mercoledì si trova a Parigi "per le sue oscure ragioni", un riferimento diretto agli eventi conclusivi della seconda stagione quando Mercoledì, lo zio Fester e Mano Cosa partono alla ricerca di Enid, apparentemente scomparsa. La rivelazione più intrigante riguarda però la storyline di Tyler. Ricordiamo che nel finale della seconda stagione, Isadora Capri, interpretata da Billie Piper, si presenta davanti a Tyler mentre questi si trova sulle tombe dei suoi genitori.

Mercoledì, fonte: Netflix

E proprio in quell'incontro, Capri rivela a Tyler che suo padre era un Hyde e che esiste un luogo dove gli Hyde non hanno bisogno di un padrone per sopravvivere. Una promessa carica di significato per Tyler, che aveva trascorso la maggior parte della serie sotto il controllo di Laurel Gates, manipolato attraverso il legame maestro-Hyde che caratterizza questa specie soprannaturale. Doohan conferma che la terza stagione mostrerà finalmente dove Capri stava conducendo Tyler, concretizzando quella promessa di libertà.

"Puoi vedere dove Capri stava portando Tyler alla fine della seconda stagione, e quella storyline per me è stata straordinaria perché sono semplicemente un grande fan di Billie Piper e del suo lavoro",, lasciando intendere che il suo personaggioe che l'esplorazione di questa comunità segreta di Hyde rappresenterà un elemento centrale del suo percorso narrativo.

La rivelazione di Capri sulla sua discendenza aveva sollevato numerose domande tra i fan della serie. Dove si trova esattamente questa comunità nascosta di Hyde? Come ha fatto Capri a mantenerla segreta e protetta? Quali sono le sue vere motivazioni nel voler aiutare Tyler? E soprattutto, cosa significa per un Hyde vivere senza padrone, libero dal vincolo di sottomissione che sembra essere parte integrante della loro natura? Questi interrogativi troveranno risposta nella terza stagione, che non salterà questo importante sviluppo narrativo.

Mercoledì, fonte: Netflix

L'introduzione di una comunità di Hyde, liberi dal controllo di un padrone, rappresenta un'importante evoluzione della mitologia di Mercoledì. Finora queste creature sono sempre state mostrate come esseri destinati a obbedire a un maestro, ma la prospettiva di un luogo in cui possano vivere autonomamente apre scenari completamente nuovi per la serie. Hunter Doohan non conferma se Tyler raggiungerà Parigi insieme a Mercoledì, ma lascia intendere che la promessa di Isadora Capri sarà uno dei cardini della sua storia nella terza stagione, suggerendo due percorsi paralleli: Mercoledì sulle tracce di Enid e Tyler alla scoperta del misterioso rifugio degli Hyde.

Attualmente in lavorazione in Irlanda sotto la supervisione di Tim Burton, la nuova stagione introdurrà anche diversi volti inediti, tra cui Eva Green, Winona Ryder, Chris Sarandon, Noah Taylor e Lena Headey, ampliando ulteriormente l'universo della serie. Netflix continua a mantenere il massimo riserbo sulla trama e non ha ancora annunciato una finestra d'uscita, anche se il ritorno di Mercoledì è atteso non prima del 2027.

L'espansione verso Parigi e il mondo segreto degli Hyde lascia intuire una stagione più ambiziosa, destinata ad allargare non solo i confini geografici della storia, ma anche la sua mitologia. Nel frattempo, le riprese proseguono in Irlanda, dove nei giorni scorsi Eva Green è rimasta coinvolta in un incidente sul set: fortunatamente l'attrice sta bene e ha già ripreso regolarmente il lavoro sulla serie.