Mercoledì 3 prepara un cambiamento per la serie: Jenna Ortega anticipa cosa accadrà dopo Nevermore

Pubblicazione: 14 agosto alle 09:00

La terza stagione di Mercoledì potrebbe cambiare parecchio rispetto a quanto visto finora. Mentre la serie Netflix si prepara a ripartire dopo gli eventi del finale della seconda stagione, Jenna Ortega ha anticipato alcuni dettagli sul futuro della protagonista in un'intervista a Esquire, e questa volta al centro non ci sono soltanto nuovi personaggi e misteri: Mercoledì e i suoi compagni sono arrivati all'ultimo anno alla Nevermore Academy, una svolta che potrebbe aprire scenari completamente nuovi per il futuro della serie.

"Questa stagione, specialmente perché i ragazzi sono senior al liceo, stiamo affrontando sentimenti più conflittuali riguardo alla famiglia e a cosa significhi essere adulti e cosa vedi per la tua vita. È solo quando arrivi sulla soglia dell'età adulta che inizi a realizzare: 'Oh Dio, beh, forse devo avere un piano'". - Jenna Ortega

La notizia è questa:. Mercoledì, Enid e gli altri personaggi che abbiamo imparato a conoscere stanno affrontando il loro anno da senior, quel momento cruciale in cui l'adolescenza lascia il posto all'età adulta e le certezze scolastiche vengono sostituite dalle domande sul futuro.

Jenna Ortega in Mercoledì, fonte: Netflix

Questa dichiarazione apre scenari completamente nuovi per una serie che, nelle sue prime due stagioni, ha costruito la propria identità attorno all'atmosfera gotica e ai misteri della. La scuola fondata da, con le sue aule oscure, i suoi club extracurricolari e le sue regole dedicate agli outcast, ha rappresentato molto più di una semplice ambientazione: è stata ilche permea ogni frame della produzione.

Ma ecco il punto: Mercoledì sta crescendo e con lei, la serie stessa deve evolvere. Il finale della seconda stagione ha già gettato le basi per questa transizione. La scomparsa di Enid in forma di lupo mannaro apparentemente permanente, l'inquietante introduzione di Ophelia Frump, la sorella di Morticia, e soprattutto la decisione di Mercoledì di partire con lo zio Fester per cercare la sua migliore amica invece di tornare a casa, sono tutti tasselli di un mosaico narrativo che punta oltre i confini di Nevermore.

La scelta della protagonista di seguire Fester rappresenta un momento cruciale nel suo arco di sviluppo, particolarmente significativo considerando quanto della seconda stagione sia stato dedicato alla sua relazione complicata con Morticia. Il rapporto madre-figlia, teso e ricco di non detti, ha costituito uno dei fili emotivi più potenti della scorsa stagione, e sarà certamente esplorato ulteriormente nella terza. Ma la decisione di Mercoledì di allontanarsi dalla famiglia per aiutare un'amica segna un'evoluzione del personaggio: non più solo la ragazza cinica e distaccata, ma qualcuno capace di mettere le relazioni al di sopra delle convenzioni familiari.

La terza stagione promette di espandere significativamente la mitologia degli Addams. Sappiamo già che parte dell'azione si svolgerà a Parigi, dove Mercoledì si recherà per "ragioni oscure". La Ville Lumière diventa così il palcoscenico di nuovi misteri, lontano dalle mura gotiche di Nevermore. Questo spostamento geografico non è casuale: rappresenta fisicamente la necessità della serie di esplorare nuovi territori narrativi. Ma è l'introduzione di Ophelia Frump a promettere il brivido più inquietante.

Jenna Ortega in Mercoledì, fonte: Netflix

Gli ultimi istanti del finale della seconda stagione ci hanno mostrato Nonna Frump entrare nella cella dove tiene prigioniera sua figlia, solo per scoprire un messaggio agghiacciante dipinto col sangue sulla parete: "Mercoledì deve morire". Eva Green, che interpreta Ophelia, potrebbe essere l'antagonista l'antagonista della terza stagione, senza essere di conseguenza legata a Nevermore o ai suoi misteri, affondando le radici nella complessa genealogia della famiglia Addams.

Anche il cast della terza stagione sembra andare in questa direzione. Accanto ai protagonisti arriveranno infatti Winona Ryder, Chris Sarandon, Lena Headey, Andrew McCarthy e James Lance, nuovi ingressi che potrebbero contribuire ad allargare ulteriormente la storia oltre i confini della Nevermore Academy. D'altronde, dopo due stagioni costruite in gran parte attorno alla scuola e ai suoi misteri, portare Mercoledì verso nuovi ambienti e nuove dinamiche potrebbe essere il passo naturale per la serie.

Nevermore continuerà ad avere un ruolo importante nella terza stagione, visto che i protagonisti devono ancora affrontare il loro ultimo anno, ma le parole di Jenna Ortega lasciano intendere che qualcosa potrebbe cambiare in futuro. La questione più interessante riguarda quindi proprio cosa succederà dopo Nevermore. Una volta terminato il percorso scolastico, Netflix potrebbe scegliere di seguire Mercoledì all'università, portarla definitivamente nel mondo degli outcast adulti oppure concentrarsi ancora di più sulla famiglia Addams e sulla sua storia. Al momento, però, si tratta soltanto di possibilità: Ortega non ha confermato che la serie abbandonerà Nevermore dopo la terza stagione.

Jenna Ortega in Mercoledì, fonte: Netflix

Quello che sappiamo è che il passaggio all'età adulta sarà uno dei temi dei nuovi episodi. Per un personaggio come Mercoledì, abituato a respingere aspettative e convenzioni, iniziare a chiedersi cosa fare della propria vita potrebbe diventare un elemento particolarmente interessante. E permetterebbe alla serie di far crescere la protagonista senza rinunciare a ciò che l'ha resa così riconoscibile. Del resto, l'universo costruito attorno a Mercoledì non deve necessariamente fermarsi ai cancelli di Nevermore. Le prime due stagioni hanno già mostrato quanto sia ampia la mitologia degli Addams e la terza potrebbe iniziare a sfruttarla maggiormente, soprattutto alla luce dei nuovi personaggi e degli sviluppi anticipati per la famiglia.

La stagione 3 potrebbe quindi rappresentare un vero punto di passaggio per Mercoledì: da una parte ci sarà ancora Nevermore e l'ultimo anno dei suoi studenti, dall'altra inizierà inevitabilmente ad affacciarsi la domanda su ciò che verrà dopo. Ed è proprio questo uno degli aspetti più interessanti delle parole di Jenna Ortega: per la prima volta, il futuro della serie potrebbe iniziare a spingersi ben oltre la scuola che ne ha accompagnato la storia fin dall'inizio, il tutto con Parigi a fare da sfondo a questa nuova stagione.