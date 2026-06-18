Mercoledì 3, Winona Ryder non è l'unica sorpresa: il casting director anticipa le novità più succose

Pubblicazione: 18 giugno alle 11:30

La terza stagione di Mercoledì si arricchisce di un cast stellare che promette di elevare ulteriormente la qualità della serie Netflix. John Papsidera, il casting director dietro produzioni di successo come Landman, Fallout e The Odyssey, ha recentemente condiviso dettagli inediti sul processo creativo che sta dando forma alla nuova stagione, attualmente in fase di riprese in Europa.

Lestanno avvenendo in location suggestive del vecchio continente, con un passaggio significativo attraverso. Una scelta artistica che secondorappresenta molto più di un semplice cambio di scenario: si tratta di dare ala possibilità di esplorare un mondo completamente diverso, ampliando gli orizzonti narrativi della serie oltre i confini della Nevermore Academy.

Il casting director ha espresso particolare entusiasmo per l'arrivo di Winona Ryder, che interpreterà il personaggio di Tabitha. L'attrice, reduce dalla conclusione di Stranger Things dopo cinque stagioni di successo planetario, porta con sé un bagaglio artistico che spazia da Beetlejuice a Edward Scissorhands, da Little Women a The Age of Innocence ed il suo ritorno su Netflix a soli sei mesi dalla fine del fenomeno di Hawkins rappresenta un colpo di mercato significativo per la piattaforma.

Mercoledì, fonte: Netflix

Accanto a Ryder, la produzione ha annunciato una serie di aggiunte di peso al cast: Eva Green, Noah Taylor, Lena Headey, Chris Sarandon, Andrew McCarthy, Oscar Morgan, Kennedy Moyer e James Lance si uniranno agli attori già presenti nelle stagioni precedenti. Papsidera ha definito questi nuovi innesti come "personaggi deliziosi" che permettono alla serie di crescere ed espandersi in direzioni nuove e interessanti.

L'equilibrio tra i nuovi arrivi e il cast consolidato rappresenta una sfida creativa non banale, con la serie che vanta già nomi di calibro come, protagonista indiscussa nei panni di. Papsidera ha aggiunto che il direttore del cast lavora a stretto contatto con gli showrunner Alfred Gough e Miles Millar, oltre che con il produttore esecutivo, per garantire che ogni scelta sia al servizio della storia e delle esigenze di Netflix.

Il nostro ha aggiunto che la presenza di nomi forti come Ortega e Zeta-Jones non sono affatto un ostacolo, anzi rappresentano un valore aggiunto per la produzione. Il punto di forza della strategia di casting risiede nella creazione di personaggi fortemente caratterizzati e individualistici, capaci di interagire tra loro in modi dinamici ed inaspettati. Secondo Papsidera non si tratta di semplici comparse stellari, ma di figure narrative che portano profondità e complessità all'universo della famiglia Addams reimmaginato dalla serie.

Jenna Ortega in Mercoledì, fonte: Netflix

Papsidera ha sottolineato come conoscere i gusti di Tim Burton e il tipo di attori a cui risponde rappresenti un vantaggio notevole. L'estetica distintiva del regista, che ha segnato capolavori come Beetlejuice, Edward mani di forbice e Sleepy Hollow, permea ogni aspetto della serie e guida le scelte di casting verso interpreti capaci di abitare quel mondo gotico, ironico e poetico al tempo stesso.

Le anticipazioni narrative rimangono volutamente vaghe, ma Papsidera ha lasciato intendere che la terza stagione presenterà "storyline fantastiche" di grande impatto. L'esplorazione di Wednesday in territorio francese, lontana dal contesto scolastico americano che ha dominato le prime stagioni, suggerisce un'evoluzione significativa del format. Ricordiamo inoltre che il cast originale comprende anche Hunter Doohan, Emma Myers, Joy Sunday, Georgie Farmer, Isaac Ordonez, Owen Painter, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Victor Dorobantu, Evie Templeton e Joanna Lumley.

Con le riprese ancora in corso, Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale per la terza stagione di Mercoledì, ma i fan già non vedono l'ora di vedere gli sviluppi narrati nella nuova location. Le tempistiche di produzione e post-produzione suggeriscono un rilascio probabile nel corso del 2027, quando potremo scoprire come Winona Ryder e gli altri nuovi interpreti si inseriranno nell'universo gotico e misterioso di Mercoledì Addams.