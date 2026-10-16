"Mi è piaciuto da pazzi": Cristina Marino svela il retroscena sul set di Doc 4, Andrea non si fida di Lidia

Pubblicazione: 16 ottobre alle 11:26

In Doc – Nelle tue mani 4, il rapporto tra Andrea Fanti e la nuova dottoressa Lidia Morganti promette di riservare sviluppi interessanti. A interpretarla è Cristina Marino, moglie nella vita reale di Luca Argentero, protagonista della fiction Rai. Il personaggio di Lidia arriva in reparto per dare una mano nei momenti di maggiore difficoltà, ma il suo modo di lavorare non convince subito Andrea. Tra i due nascerà un rapporto destinato a evolversi, mentre alcuni aspetti della vita privata della nuova collega alimenteranno interrogativi. La novità aggiunge un intreccio professionale e personale alla quarta stagione della serie.

. In seguito agli eventi che hanno segnato il suo percorso personale,, colpita da una grave malattia. Nel frattempo, la responsabilità della Medicina Interna è passata a Giulia Giordano, alle prese con una situazione complicata, il bilancio in difficoltà, la riduzione del personale e la necessità di confrontarsi con il nuovo direttore sanitario Stefano Campigli., con meno posti letto e maggiore spazio alle visite ambulatoriali. Un cambiamento che permette di assistere più persone, ma rischia di ridurre il tempo dedicato all'ascolto dei singoli pazienti.

In questo contesto entra in scena Lidia Morganti, professionista preparata, autonoma e abituata a intervenire quando il reparto ha bisogno di rinforzi. Il suo incarico come medico a gettone le consente di lavorare senza essere legata stabilmente a una sola struttura, una libertà che considera preziosa. Se gli altri colleghi riconoscono il suo valore, Andrea accoglie inizialmente con sospetto la sua presenza intermittente. La diversità tra i loro approcci diventa quindi il punto di partenza del rapporto, il dottor Fanti dovrà superare le proprie riserve prima di riuscire a fidarsi della nuova arrivata. Con il tempo, tra i due si crea una maggiore sintonia e la collaborazione lascia spazio a una confidenza crescente. Resta però una questione irrisolta, alcuni aspetti della vita privata di Lidia non sono chiari e potrebbero riaprire i dubbi di Andrea.

L'ingresso di Cristina Marino nel cast rappresenta anche un'esperienza particolare per la coppia nella vita reale. L'attrice ha raccontato di essersi divertita a indossare il camice e di essersi sentita a proprio agio nel ruolo, scherzando anche sulla comodità di non dover scegliere ogni giorno cosa indossare. Argentero ha sottolineato come lavorare insieme, dopo essersi già conosciuti professionalmente su un set, abbia portato un valore aggiunto alla fiction. La scelta di affidarle una figura come Lidia, un medico che interviene per rispondere alle necessità del reparto, introduce inoltre una situazione riconoscibile nel panorama sanitario, la difficoltà di garantire continuità assistenziale quando mancano professionisti stabili. Per Andrea, abituato a valutare i colleghi anche attraverso la loro presenza quotidiana, sarà l'occasione di rivedere le proprie convinzioni.