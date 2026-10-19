"Mi godrò un po' la vita": Quentin Tarantino spiega perché non girerà subito il suo ultimo film

Pubblicazione: 19 ottobre alle 10:24

Quentin Tarantino ha confermato ciò che i suoi fan temevano e speravano allo stesso tempo: la sceneggiatura del suo decimo e ultimo film è completa. Ma c'è un colpo di scena. Il regista di Pulp Fiction non ha alcuna intenzione di mettersi dietro la macchina da presa nell'immediato futuro. Prima vuole vivere. Davvero vivere.

"Ho scritto una sceneggiatura che mi piace davvero molto, ma voglio mettere in scena lo spettacolo e capire chi sono; poi tornerò a passare del tempo con la mia famiglia, mi godrò un po’ la vita e poi vedrò cosa voglio fare" -Quentin Tarantino a Graham Norton Show

La dichiarazione è arrivata durante una recente apparizione al Graham Norton Show, la prima del regista californiano nel celebre talk show britannico dopo più di un decennio di assenza. Seduto accanto a Ellen DeGeneres, Colin Farrell e Gemma Chan, Tarantino ha sceltoma cariche di significato per

Una dichiarazione che suona quasi filosofica, quasi un manifesto esistenziale pronunciato da chi ha passato tre decenni a raccontare storie di violenza stilizzata, dialoghi taglienti e riferimenti alla cultura pop.

C'era una volta a Hollywood - Sony Pictures

La priorità immediata di Tarantino non è Hollywood, ma il West End londinese. Il suo debutto teatrale si chiama The Popinjay Cavalier, una commedia di cappa e spada che vedrà protagonista Sacha Baron Cohen. Lo spettacolo aprirà al Phoenix Theatre di Londra a marzo 2026, dopo alcune anteprime programmate per fine febbraio, e rimarrà in scena per tre mesi fino al 13 giugno. Il progetto è nato in modo inaspettato, inizialmente concepito come una sceneggiatura cinematografica, ma durante la stesura si è reso conto che funzionava molto meglio come opera teatrale.

Ma tornando al suo decimo film, Tarantino ha sempre mantenuto, una decisione che ha spiegato in varie occasioni con la volontà di, di non cadere nella trappola dei maestri invecchiati che continuano a girare film sempre più deboli.

Il suo ultimo lavoro distribuito nelle sale rimane C'era una volta a Hollywood del 2019, e sono già passati sette anni da quell'uscita. Un'eternità per gli standard di un regista che un tempo sfornava capolavori ogni due o tre anni. Ma Tarantino sembra aver trovato una nuova dimensione della vita, lontana dall'ossessione produttiva che ha caratterizzato la prima parte della sua carriera. È diventato padre, ha sposato la cantante israeliana Daniella Pick, ha pubblicato una versione romanzata di C'era una volta a Hollywood che ha rivelato il suo talento anche sulla pagina scritta.

C'era una volta a Hollywood - Sony Pictures

Cosa contiene questa misteriosa sceneggiatura del decimo film? Tarantino non ha fornito alcun dettaglio, mantenendo il segreto con la stessa cura maniacale con cui protegge le sue sceneggiature dalle fughe di notizie. Negli anni si è parlato di un possibile terzo capitolo di Kill Bill, di un film su un critico cinematografico, persino di un'incursione nell'horror. L'unica certezza è che il regista non ha fretta di realizzarlo.