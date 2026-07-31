"Mi sentivo dentro in un vortice temporale": Rick Moranis racconta il suo ritorno in Balle Spaziali 2

Pubblicazione: 31 luglio alle 12:14

Rick Moranis ha rotto quasi tre decenni di silenzio cinematografico. L'attore che ha segnato gli anni Ottanta e Novanta con ruoli indimenticabili in Ghostbusters, Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi e il cult Spaceballs di Mel Brooks, è tornato sul set nell'autunno del 2025 per vestire nuovamente i panni di Lord Casco Nero in Spaceballs 2: The New One. Un ritorno che sa di evento storico per chi è cresciuto con le sue commedie irriverenti, ma che per lo stesso Moranis ha rappresentato un'esperienza straniante, quasi onirica.

Spaceballs - Mgm Studios

Durante il Comic-Con, l'attore ha condiviso, un mix di nostalgia, disorientamento e, alla fine, gioia pura. "Continuavo a dovermi pizzicare perché guardavo Daphne Zuniga, Bill Pullman e George Wyner. E poi c'erano tutti questi giovani", ha raccontato Moranis.gli ha fatto capire quanto tempo sia davvero passato: "Ho realizzato che avevo la loro età 39 anni fa quando abbiamo girato il primo film. Ed eccoci qui ora, e i miei figli hanno l'età di questi ragazzi".

La sensazione di trovarsi intrappolato in una sorta di wormhole temporale è stata amplificata dal costume stesso. "Mi sentivo come se fossi in un vortice temporale, ma indossavo quell'uniforme e portavo l'elmo. All'inizio è stato davvero strano, devo essere onesto. Poi però ha iniziato a sembrarmi giusto, e ho davvero cominciato ad amarlo". Quel "molto strano" iniziale si è trasformato in un'esperienza rigenerante, capace di riaccendere una passione che Moranis aveva messo da parte nel 1997.

Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi - Disney

in un lungometraggio risale infatti a, terzo capitolo della saga che lo aveva reso celebre. Dopo quella pellicola,, in particolare dopo la morte della moglie. Il suo lavoro nel ventunesimo secolo: ha prestato la voce ai due film d'animazionenegli anni 2000, e hala sitcom animata canadese

Ora tocca a Spaceballs 2: The New One che arriverà nelle sale il 23 aprile 2027, a quasi quarant'anni dal primo film uscito nel 1987. Sarà interessante vedere come Brooks e il team creativo abbiano aggiornato la satira fantascientifica che prendeva di mira Star Wars e l'universo fantascientifico dell'epoca. In un panorama cinematografico dominato oggi da Marvel, Star Wars espanso e universi condivisi, il potenziale comico è probabilmente ancora più ricco.

Per Moranis, comunque vada, questo ritorno segna già una vittoria personale. Dopo tre decenni lontano dai riflettori, ha scelto di tornare non per un progetto qualsiasi, ma per riunirsi con vecchi amici e colleghi, per indossare nuovamente un costume iconico in quello che è un film che sparerà a zero sul nuovo corso di produzioni targate Star Wars. Quel vortice temporale che all'inizio lo spaventava si è rivelato un ponte verso qualcosa che aveva dimenticato di amare. E il pubblico, che non ha mai smesso di ricordarlo, non vede l'ora di attraversare quel ponte insieme a lui.