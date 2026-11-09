"Mi sto divertendo un sacco": Denis Villeneuve stuzzica i fan sul casting del nuovo James Bond

Pubblicazione: 09 novembre alle 16:58

Quando Denis Villeneuve è arrivato sabato sera al LACMA Art + Film Gala di Los Angeles, il suo smoking nero Gucci lo faceva sembrare più James Bond che un regista reduce da un decennio trascorso nei deserti di Arrakis. Un'ironia del destino, considerando che il cineasta canadese sta attualmente lavorando su due fronti paralleli: mettere gli ultimi ritocchi alla stampa 70mm Imax di Dune: Part Three e dare forma al suo attesissimo film su 007.

"Non dovrei commentare in questo momento perché ogni parola che dirò sarà scrutinata. Posso solo dire che mi sto divertendo un sacco". -Denis Villeneuve a Variety

L'evento, che ha raccolto quasi 7 milioni di dollari stabilendo un nuovo record, celebrava proprio Villeneuve insieme all'artista Vija Celmins. Ma è stata la serata stessa a trasformarsi in un piccolo thriller degno della spy story britannica più famosa al mondo. Sul red carpet, Villeneuvecome un agente segreto quando gli è stato chiesto, dopo che venerdì erano trapelate indiscrezioni sui finalisti per il ruolo. Infatti pare chesarebbero in lizzasotto la direzione di Villeneuve e dei produttori Amy Pascal e David Heyman.

Una risposta diplomatica che lascia aperte tutte le possibilità, ma tradisce l'entusiasmo per un progetto che evidentemente lo appassiona ma che non può rivelare troppo.

No Time to Die - Amazon/ MGM Studios

Ma è stato sul palco del gala che Villeneuve ha dimostrato di avere anche un senso dell'umorismo teatrale. Dopo aver ringraziato il LACMA per l'onore ricevuto, ha iniziato un discorso che ha fatto trattenere il respiro ai presenti:

"Per molti anni il LACMA è stato un tempio per me. Stasera mi sento a casa, e per esprimere la mia gratitudine, con la benedizione dei miei nuovi amici di Amazon, vi rivelerò chi sarà il prossimo James Bond. L'attore che interpreterà il prossimo James Bond è...E mi fermo proprio qui perché Amy Pascal sta per avere un infarto" -Denis Villeneuve a Variety

Dune: Part Three - Warner Bros Pictures

Un brusio udibile ha attraversato la sala, condito da un finto annuncio e da una pausa drammatica degna dei migliori cliffhanger. Tutto questo per dimostrare quanto il registanegli anni anche

Oltre a 007, il regista ha parlato di Dune: Part Three, che lo ha definito come il suo film più personale e quello vicino al suo cuore, sottolineato come rappresenti "il completamento di 10 anni di lavoro nel deserto profondo". Al centro del film ci sono Paul di Timothée Chalamet e Chani di Zendaya che lottano per dare ai loro figli un mondo migliore di quello che hanno ricevuto. A questo, aggiunge i suoi timori legati all'intelligenza artificiale.

"Siamo a un bivio, chiedendoci cosa definisce un essere umano e cosa vale l'espressione umana. Ogni genitore sulla Terra è un po' preoccupato per il mondo in cui entreranno i nostri figli. Per un regista oggi è molto reale. Ho una scelta: posso creare qualcosa con un prompt, oppure posso andare nel deserto". -Denis Villeneuve a Variety

Tra smoking da agente segreto, finti annunci sul casting e confessioni personali, Denis Villeneuve ha dimostrato sabato sera di essere tanto a suo agio sotto i riflettori di un gala hollywoodiano quanto dietro la macchina da presa nel deserto di Arrakis. E mentre il mistero su chi sarà il prossimo James Bond rimane intatto, una cosa è certa: il regista si sta divertendo davvero.