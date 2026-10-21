Michael escluso dai Golden Globe come miglior musical (ma i produttori valutano il ricorso)

Pubblicazione: 21 ottobre alle 12:26

Michael, il biopic dedicato al Re del Pop che ha conquistato il botteghino mondiale con oltre 1 miliardo di dollari, non potrà competere come commedia o musical ai Golden Globes. La Lionsgate aveva tentato di posizionare il film nelle categorie considerate meno competitive, ma il comitato organizzatore ha respinto la richiesta, costringendo la produzione a gareggiare come dramma.

Michael - Lionsgate Pictures

La decisione, confermata da TheWrap,per la campagna promozionale del film. Questo significa che Michael, interpretato da Jaafar Jackson (nipote della leggenda), dovrà confrontarsi con colossiLo stesso Jaafar Jackson si troverà ain un dramma contro nomi del calibro di Matt Damon, John Malkovich e Andrew Scott.

Ma perché un film su Michael Jackson, pieno di performance musicali iconiche, non può essere considerato un musical? Secondo le regole dei Golden Globes, un musical deve utilizzare le canzoni "in aggiunta al dialogo parlato per far avanzare la trama". Il comitato di valutazione ha evidentemente ritenuto che le esibizioni musicali in Michael non soddisfino questo criterio narrativo, nonostante il regista Antoine Fuqua abbia inviato una lettera per difendere la candidatura.

La questione dei biopic musicali ai Golden Globes ha una storia complessa. Bohemian Rhapsody, il film del 2018 su Freddie Mercury e i Queen, ha gareggiato come dramma. Stesso destino per Elvis di Baz Luhrmann nel 2022. Entrambi i film, come Michael, erano costruiti attorno a performance musicali memorabili, eppure sono stati considerati drammi.

Michael - Lionsgate Pictures

Tuttavia, il precedenteTitoli come, usciti rispettivamente nel 2005 e 2006,Un cambio di regolamento intervenuto negli anni successivii criteri di ammissibilità, creando una distinzione più netta tra film che utilizzano la musica come elemento drammatico e veri musical narrativi. Se la Lionsgate volesse contestare la decisione,, termine ultimo per le candidature. Resta da vedere seo accetterà la categorizzazione come dramma, affrontando una competizione decisamente più agguerrita.

Le nomination per l'84esima edizione dei Golden Globes verranno annunciate il 7 dicembre. La cerimonia, condotta per il secondo anno consecutivo da Nikki Glaser, andrà in onda il 10 gennaio. Sarà interessante vedere se Michael riuscirà a conquistare riconoscimenti nonostante la competizione più dura nella categoria dramma, o se la decisione del comitato si rivelerà un ostacolo insormontabile per le ambizioni della Lionsgate.