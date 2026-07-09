Michael J. Fox candidato agli Emmy per Shrinking: una nomination che rende ancora più speciale il suo ritorno

Pubblicazione: 09 luglio alle 10:30

Michael J. Fox ha ricevuto una nomination agli Emmy Awards 2026 per il suo ruolo da guest star nella terza stagione di Shrinking, la serie Apple TV+ con protagonisti Jason Segel e Harrison Ford. Un riconoscimento che assume un significato particolare, considerando che l'attore si era allontanato dalla recitazione nel 2020 a causa dei problemi di memoria e linguaggio legati al morbo di Parkinson.

La nomination nella categoria Outstanding Guest Actor in a Comedy Series vede Fox competere contro(anche lui in Shrinking),per Widow's Bay,per Hacks eper Saturday Night Live. Un ritorno sulla scena che dimostra come il talento e la determinazione possano superare anche gli ostacoli più difficili. Il ruolo di Fox insi è articolato in più episodi, con una scena particolarmente significativa che ha colpito pubblico e critica.

L'attore ha interpretato un personaggio che incontra il dottor Paul Rhoades, il personaggio di Harrison Ford, nella sala d'attesa di uno studio di terapia. "Per cosa sei qui?" chiede Fox a Paul. "Parkinson. E tu?" risponde Ford, al che Fox scherza: "Solo per un taglio di capelli", e entrambi ridono. Una battuta che assume un peso particolare considerando che Fox convive con il Parkinson dal 1991, mentre il personaggio di Ford nella serie ha scoperto di avere la stessa malattia nella prima stagione.

Shrinking, fonte: Apple TV

Quella scena rappresenta molto più di un semplice momento televisivo, ma rappresenta un esempio di come l'arte possa trasformare la sofferenza personale in qualcosa di universale, capace di parlare a milioni di persone. Ford, il cui personaggio inizialmente cercava di nascondere la malattia prima di rendersi conto di doverla affrontare, ha trovato in Fox il compagno perfetto per un dialogo carico di significato e autoironia.

La partecipazione aha riunito, co-creatore della serie. I due avevano già lavorato insieme nella sitcom ABC Spin City, dove Fox è stato protagonista per quattro stagioni fino al, quando lasciò la serieLa loro collaborazione era proseguita con un ruolo da guest in, sempre firmata da Lawrence. Questa nuova reunion rappresenta quindi anche il ritorno a una partnership creativa che ha già dato ottimi frutti in passato.

La storia di Fox agli Emmy è costellata di momenti storici. Nel 1986, alla sua seconda nomination per il ruolo di Alex P. Keaton nella sitcom NBC Family Ties, vinse il premio come miglior attore protagonista in una serie comedy. All'epoca aveva 25 anni ed era già una stella emergente del cinema grazie a Ritorno al futuro e Teen Wolf del 1985. Battendo veterani del calibro di Harry Anderson, Ted Danson e Bob Newhart, divenne il più giovane attore mai premiato in quella categoria, un record che testimonia il suo talento precoce.

Michael J. Fox in Ritorno al Futuro, fonte: Universal Pictures

Le nomination agli Emmy 2026 sono state annunciate mercoledì mattina durante una cerimonia trasmessa in streaming dal Saban Media Center della Television Academy. La serata di premiazione, che vedrà Mariska Hargitay nel ruolo di conduttrice, andrà in onda in diretta su NBC e Peacock lunedì 14 settembre alle 20:00 ora della costa est, le 17:00 del Pacifico. La nomination di Fox arriva in un anno particolarmente competitivo per le serie comedy, con Shrinking che ha ottenuto riconoscimenti multipli e programmi come Hacks che hanno stabilito nuovi record.

La presenza dell'attore in questa rosa di candidati non è solo un riconoscimento professionale, ma anche un messaggio potente sulla possibilità di continuare a perseguire la propria passione nonostante le difficoltà fisiche. Dal suo allontanamento dalle scene nel 2020, Fox ha continuato a essere una voce importante nella sensibilizzazione sul Parkinson attraverso la sua fondazione, che dal 2000 ha raccolto fondi per la ricerca sulla malattia. Il suo ritorno alla recitazione, seppur in forma limitata, rappresenta un ulteriore capitolo di una carriera che ha saputo reinventarsi più volte, passando dalla commedia familiare agli action movie, dalla televisione al cinema, fino a diventare un simbolo di resilienza.

Shrinking, creata da Bill Lawrence insieme a Jason Segel e Brett Goldstein, racconta la storia di un terapista che decide di dire ai suoi pazienti esattamente quello che pensa, violando le regole etiche della professione ma ottenendo risultati sorprendenti. La serie ha trovato il suo pubblico grazie a un mix di commedia e dramma che affronta temi complessi come il lutto, la malattia e la crescita personale con leggerezza ma senza banalizzare.

La scelta di includere Fox in questo contesto narrativo non è stata casuale, visto che la sua presenza porta con sé decenni di storia televisiva e cinematografica, ma anche un'autenticità che deriva dall'esperienza personale. E chissà che il personaggio interpretato da Fox non sarà presente anche nulla nuova stagione di Shrinking.