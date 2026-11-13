Michael Jordan torna a Space Jam dopo 30 anni: l'annuncio ufficiale svela un progetto inaspettato

Pubblicazione: 13 novembre alle 10:15

Trent'anni esatti è il tempo trascorso da quando Space Jam è uscito nelle sale cinematografiche americane, il 15 novembre 1996, segnando un'intera generazione di Millennial. Per celebrare l'anniversario, Warner Bros. e Jordan Brand hanno deciso di rendere omaggio al film cult con un regalo inaspettato: una docuserie in sei episodi che promette di svelare storie mai raccontate prima. Space Jam: Beyond the Jam debutterà il 15 novembre alle 10 del mattino (ora della costa est americana) sul canale YouTube di Jordan Brand, con nuovi episodi ogni domenica.

Il progetto ripercorrerà l'impatto di un film che ha saputo unire live-action e animazione, basket e cartoon, influenzando il cinema, lo sport, l'intrattenimento e la moda.. Accanto a lui compariranno Anthony Anderson, Teyana Taylor, DJ Khaled, Aleali May, Azzi Fudd, Jayson Tatum, Kam Patterson, Nigel Sylvester e Russell Westbrook.

Il film originale partiva da una premessa bizzarra quanto geniale, Michael Jordan, nella versione romanzata di se stesso, si ritira temporaneamente dal basket per tentare la carriera nel baseball. Nel frattempo, alcuni alieni cercano di rapire i Looney Tunes per trasformarli in attrazioni di un parco divertimenti intergalattico. Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig e compagni li sfidano a una partita di basket, ma hanno bisogno di rinforzi. L'ingresso in campo di Jordan dà vita a una delle collaborazioni più improbabili e memorabili della storia del cinema.

Accanto a Jordan recitavano Wayne Knight, Theresa Randle e giocatori del calibro di Charles Barkley, Muggsy Bogues, Shawn Bradley, Patrick Ewing e Larry Johnson. Nel cast figuravano anche Bill Murray, le voci storiche dei Looney Tunes e un cameo di Danny DeVito. Nel 2021, a venticinque anni dal primo capitolo, Warner Bros. ha provato a ricreare quella magia con Space Jam: A New Legacy. Questa volta il protagonista era LeBron James, mentre Michael Jordan compariva soltanto in un breve cameo. La storia riprendeva lo schema del predecessore, sostituendo gli alieni con un'intelligenza artificiale come antagonista. Un cast ricco, con Don Cheadle, Zendaya, Sonequa Martin-Green e Rosario Dawson, non è bastato a replicare il successo dell'originale.

Il sequel ha incassato 163 milioni di dollari, meno del primo capitolo, anche a causa della distribuzione simultanea nelle sale e su HBO Max durante la pandemia da COVID-19. Su Rotten Tomatoes il risultato è stato ancora più severo tra i critici, con appena il 25 per cento di recensioni positive, mentre il pubblico ha espresso un giudizio più favorevole, pari al 79 per cento.. Le sneaker disegnate per il film sono ancora oggetti di culto, mentre le magliette dei Tune Squad compaiono regolarmente nelle collezioni vintage. Resta aperto anche il dibattito sull'influenza esercitata dalla pellicola sul rapporto tra sport e intrattenimento.

Beyond the Jam arriva in un momento in cui la distanza temporale permette di osservare il film non soltanto come un prodotto di intrattenimento, ma come un vero fenomeno culturale. Un esperimento che ha dimostrato come il basket potesse diventare un linguaggio universale, capace di parlare ai bambini attraverso i cartoon e agli adulti attraverso le icone sportive. Cosa racconterà Michael Jordan di quei giorni sul set? Come si è creata la chimica tra un atleta al culmine della carriera e personaggi animati disegnati decenni prima?

Ogni domenica, per sei settimane, la docuserie aggiungerà un nuovo tassello a quel puzzle nostalgico che continua a definire una fetta importante della cultura pop degli anni Novanta. Space Jam: Beyond the Jam non è soltanto un omaggio a un film, ma il riconoscimento di quanto certe opere possano lasciare tracce profonde e durature.