Michael Mann si spara accidentalmente al poligono di tiro: il regista di Heat finisce in ospedale, come sta?

Pubblicazione: 01 novembre alle 18:06

Paura per Michael Mann, il celebre regista di Heat - La sfida e Collateral, rimasto ferito in seguito a un incidente avvenuto in un poligono di tiro di Los Angeles. Il cineasta americano, che ha compiuto 83 anni lo scorso febbraio, si è sparato accidentalmente a una gamba mentre stava maneggiando un'arma da fuoco, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi e il successivo trasporto in ospedale. La notizia, inizialmente diffusa da TMZ, è stata confermata dalle autorità locali, mentre nelle ore successive sono arrivati aggiornamenti rassicuranti sulle sue condizioni di salute.

L'episodio si è verificato nel pomeriggio di, intorno alle 16:00 ora locale, all'interno di The Range LA, una struttura di Los Angeles dedicata alla pratica del tiro. Secondo le informazioni raccolte dal sito americano, Mann si trovava al poligono per una sessione di esercitazione quando si è verificato l'incidente. La prima ricostruzione suggerisce chequando l'arma avrebbe esploso accidentalmente un colpo, raggiungendolo a una gamba. Una dinamica sulla quale sono intervenute anche le autorità,o.

Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha infatti riferito di aver ricevuto una segnalazione relativa a un colpo d'arma da fuoco esploso all'interno della struttura. Sul posto sono intervenuti gli agenti della LAPD e i soccorritori del Los Angeles Fire Department, che hanno prestato assistenza al regista prima del trasferimento in ambulanza presso un ospedale della zona. Le autorità hanno escluso che si sia trattato di un gesto intenzionale, precisando che Mann è rimasto ferito durante un incidente avvenuto nel corso dell'addestramento. Non risultano coinvolte altre persone. Ad ogni modo, a rassicurare sulle condizioni del cineasta è stato successivamente un suo rappresentante, che ha fornito un aggiornamento ufficiale alla stampa americana.

“Sabato, in un poligono di tiro, un'arma ha sparato accidentalmente mentre si trovava nella fondina, provocando una ferita superficiale al regista Michael Mann. È stato curato e sta per essere dimesso”, ha dichiarato il portavoce, secondo quanto riportato da TMZ. Una comunicazione importante, arrivata dopo le prime notizie sul ricovero, che conferma come le conseguenze dell'incidente siano fortunatamente limitate. Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle cure ricevute o su eventuali controlli successivi. Secondo quanto riferito dalla stampa americana, Mann non sarebbe un principiante nell'utilizzo delle armi da fuoco, poiché il regista pratica il tiro al bersaglio da diversi decenni, una passione che si riflette anche nell'attenzione dedicata alla rappresentazione delle armi e delle procedure operative nei suoi film.

, uscito nel 1995 e interpretato da Al Pacino e Robert De Niro, è diventato nel corso degli anni un punto di riferimento per la rappresentazione realistica degli scontri a fuoco cinematografici.e della successiva sparatoria nelle strade di Los Angeles è ancora oggi considerata una delle scene d'azione più influenti del cinema moderno.ha sempre dedicato particolare attenzione alla preparazione degli interpreti e alla credibilità delle operazioni mostrate sullo schermo, lavorando spesso con consulenti specializzati

Nel corso della sua lunga carriera, il regista ha firmato alcuni dei thriller più apprezzati degli ultimi decenni. Da Strade violente e Manhunter - Frammenti di un omicidio a Insider - Dietro la verità, passando per Collateral e Nemico pubblico - Public Enemies, il suo cinema si è distinto per uno stile visivo immediatamente riconoscibile e per la capacità di raccontare personaggi complessi, spesso coinvolti in situazioni estreme. Tra i suoi lavori più recenti figura Ferrari, il film biografico del 2023 interpretato da Adam Driver e dedicato a Enzo Ferrari, che ha riportato il regista dietro la macchina da presa dopo diversi anni di assenza dal cinema. L'incidente arriva inoltre in un momento particolarmente importante per la sua carriera.

Mann è infatti impegnato nello sviluppo di Heat 2, il nuovo film che dovrebbe ampliare l'universo narrativo del suo celebre thriller del 1995. Il progetto è tratto dall'omonimo romanzo pubblicato nel 2022 e scritto dallo stesso regista insieme a Meg Gardiner. La storia intreccia eventi precedenti e successivi a quelli raccontati nel primo film, approfondendo il passato e il destino di alcuni dei personaggi più conosciuti dell'opera originale. La produzione è ancora in fase di preparazione e, secondo le informazioni circolate nelle ultime settimane, le riprese potrebbero cominciare nei primi mesi del 2027. Tra gli attori accostati al progetto figurano Leonardo DiCaprio e Christian Bale, sebbene non tutti i dettagli del cast siano stati ufficializzati. Al momento non sono emerse indicazioni secondo cui l'incidente possa compromettere i programmi lavorativi del regista.