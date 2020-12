Mentre l’Inghilterra si trova di fronte a una nuova impennata di casi di nuovo Coronavirus , giunge la notizia che le riprese di sono ripartite , dopo la pausa natalizia. Secondo quanto segnalato da Variety, la produzione avrebbe traslocato dagli studi della Warner dia quelli. Le strutture di Leavesden, situate nel Surrey, nell’area Sud Est dell’Inghilterra, sono in una zona sottoposta alle limitazioni anti contagio Tier 4, le più rigide secondo le regole disposte in UK . Anche se le produzioni cine televisive possono comunque proseguire seguendo i vari protocolli anti-contagio anche nei settori Tier 4, evidentemente la Paramount e Tom Cruise hanno comunque ritenuto più opportuno spostare la lavorazione nell’ex base militare convertita da tempo a studio cinematografico (e che anche noi di BadTaste abbiamo avuto la possibilità di visitare tempo fa per la set visit di Doctor Strange).

Prima della pausa natalizia, Mission: Impossible 7 è salito agli onori della cronaca per via della ben nota sfuriata di Tom Cruise sul set inglese della pellicola. L’attore ha pesantemente redarguito due membri dello staff pizzicati troppo vicini davanti a un monitor. La lavata di capo è stata registrata e diffusa a mezzo stampa, una mossa che alcuni hanno etichettato come uno stunt pubblicitario architettato da Scientology (LEGGI TUTTI I DETTAGLI).

Christopher McQuarrie figurerà come regista e sceneggiatore degli ultimi due film della saga (il terzo e il quarto da lui scritti e diretti). Continua poi la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-produzione e della distribuzione.

Il settimo episodio arriverà nelle sale americane il 19 novembre del 2021, mentre l’ottavo arriverà il 4 novembre del 2022. Nel cast, oltre a Tom Cruise, troveremo Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Vanessa Kirby, Angela Bassett e Shea Whigham. Esai Morales sarà l’antagonista.

Vi ricordiamo che, il prossimo anno, ritroveremo in azione Tom Cruise non solo nel settimo Mission: Impossibile, ma anche nel sequel di Top: Gun dove tornerà nei panni di Maverick. Joseph Kosinski, già regista di Oblivion, si è occupato della regia mentre la pellicola è stata scritta da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer.

Quanto attendete Mission: Impossible 7? Potete dircelo, come al solito, nello spazio dei commenti qua sotto all’articolo!