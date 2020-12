La sfuriata disul set didegli scorsi giorni verso alcuni membri della troupe che hanno violato le norme anti-covid è diventata in breve tempo di dominio pubblico.

Sfruttando l’audio trapelato in rete Jason Gallagher di The Ringer ha voluto realizzare un esilarante video mashup utilizzando le immagini di una scena di Rudolph the Red-Nosed Reindeer, noto special TV animato in stop motion degli anni ’60.

Potete vedere il divertente video mashup qua sotto:

This is my December passion project pic.twitter.com/M9nfZi3HPI — Jason Gallagher (@jga41agher) December 17, 2020

Christopher McQuarrie figurerà come regista e sceneggiatore degli ultimi due film della saga (il terzo e il quarto da lui scritti e diretti). Continua poi la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-produzione e della distribuzione.

Il settimo episodio arriverà nelle sale americane il 19 novembre del 2021, mentre l’ottavo arriverà il 4 novembre del 2022. Nel cast, oltre a Tom Cruise, troveremo Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Vanessa Kirby, Angela Bassett e Shea Whigham. Esai Morales sarà l’antagonista.

Vi ricordiamo che, il prossimo anno, ritroveremo in azione Tom Cruise non solo nel settimo Mission: Impossibile, ma anche nel sequel di Top: Gun dove tornerà nei panni di Maverick. Joseph Kosinski, già regista di Oblivion, si è occupato della regia mentre la pellicola è stata scritta da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer.

