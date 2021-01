, che ritroveremo prossimamente in, è attualmente impegnata nella promozione stampa di Pieces of a woman ( LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE ) la pellicola disceneggiata da sua moglieapprodata in streaming su Netflix qualche giorno fa.

In una chiacchierata fatta con Collider (via CB.com), Vanessa Kirby ha potuto parlare anche dell’esperienza di lavorare a una pellicola come Mission: Impossible 7 durante la pandemia di nuovo Coronavirus.

L’attrice spiega:

Ci si abitua abbastanza in fretta ai protocolli. Stanno tutti a distanza di due metri, tutti vengono sottoposti a tampone tre, quattro volte a settimana, è tutto fatto con estremo rigore. Nella troupe c’è anche mia sorella, lavora come assistente alla regia. Aveva già cominciato a lavorare al primo film ripartito durante la pandemia, Jurassic World 3, mi pare fosse luglio, ho potuto assistere al suo ritorno sul set ed è stato un momento meraviglioso perché l’industria si era dovuta fermare e i cinema erano chiusi. È stato bello vedere le riprese dei film che ripartivano, la gente che poteva lavorare di nuovo.

Christopher McQuarrie figurerà come regista e sceneggiatore degli ultimi due film della saga (il terzo e il quarto da lui scritti e diretti). Continua poi la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-produzione e della distribuzione.

Il settimo episodio arriverà nelle sale americane il 19 novembre del 2021, mentre l’ottavo arriverà il 4 novembre del 2022. Nel cast, oltre a Tom Cruise, troveremo Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Vanessa Kirby, Angela Bassett e Shea Whigham. Esai Morales sarà l’antagonista.

Vi ricordiamo che, il prossimo anno, ritroveremo in azione Tom Cruise non solo nel settimo Mission: Impossibile, ma anche nel sequel di Top: Gun dove tornerà nei panni di Maverick. Joseph Kosinski, già regista di Oblivion, si è occupato della regia mentre la pellicola è stata scritta da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer.

Quanto attendete Mission: Impossible 7? Potete dircelo, come al solito, nello spazio dei commenti qua sotto all’articolo!