Moana 3 è già in sviluppo: Dwayne Johnson sorprende i fan e svela i primi dettagli sul sequel

Pubblicazione: 03 luglio alle 08:30

Disney sta già lavorando a Oceania 3, il terzo capitolo animato della saga che ha conquistato il pubblico mondiale trasformando una storia polinesiana in un fenomeno culturale da oltre un miliardo di dollari. L'informazione arriva direttamente da Dwayne Johnson, che presta la voce al semidio Maui, durante una conferenza stampa a Rio de Janeiro per promuovere il remake live-action in uscita il 10 luglio.

"Sì, abbiamo parlato di Oceania 3, sì. Ma prima uscirà il live-action di Moana. Avremo gli straordinari Jared Bush e Dana Ledoux Miller, che sono stati i nostri sceneggiatori, a scrivere Moana 3". - Dwayne Johnson

La conferma dinon lascia spazio a dubbi:

A third #Moana film is in the works at Disney:



“We have talked about ‘Moana 3,’ yes” Dwayne Johnson said at a press conference for “Moana” in Rio de Janeiro, Brazil. “But first, live-action ‘Moana,’ we’ll let that come out first. We have [the] amazing Jared Bush and Dana Ledoux… pic.twitter.com/dnnNs0Zaxz — Variety (@Variety) July 2, 2026

Un'esclusiva mondiale che ha immediatamente acceso l'entusiasmo dei fan, soprattutto considerando il successo stratosferico del secondo capitolo. Ed il ritorno della coppia creativarappresenta una scelta strategica precisa da parte della Casa di Topolino. Jared Bush aveva firmato la sceneggiatura del primo Moana nel 2016, per poi collaborare con Dana Ledoux Miller sia sul sequel del 2024 che sul remake live-action. La loro alchimia narrativa ha dimostrato di funzionare:ha polverizzato ogni record aprendo con 225 milioni di dollari durante il weekend del Ringraziamento 2024, superando il miliardo complessivo al botteghino globale.

Ma cosa rende questa saga così irresistibile per il pubblico di tutto il mondo? Il primo film, uscito nel 2016, aveva già mostrato la formula vincente: una protagonista femminile forte e determinata, Moana, figlia del capo villaggio scelta dall'oceano per salvare la sua isola, accompagnata dal carismatico semidio Maui in un'avventura visivamente mozzafiato. Il risultato furono 687 milioni di dollari al box office, cifra già considerevole ma destinata a impallidire di fronte al fenomeno che sarebbe esploso su Disney+.

Durante gli anni, Oceania è diventato uno dei film più visti sulla piattaforma streaming negli Stati Uniti, conquistando generazioni intere di bambini che ne hanno fatto un appuntamento fisso. Questa popolarità trasversale ha convinto Disney a trasformare quello che inizialmente doveva essere una serie per Disney+ in un secondo film per le sale cinematografiche. Una scommessa che si è rivelata vincente oltre ogni aspettativa.

Il sequel amplia l'universo narrativo portando Moana in un viaggio attraverso l'oceano alla ricerca di un'isola perduta e di un modo per spezzare una maledizione, con una trama che ha funzionato anche grazie al cambio di rotta musicale: mentre il primo film vantava canzoni memorabili di Lin-Manuel Miranda come "How Far I'll Go" e "You're Welcome", il secondo ha affidato le composizioni ad Abigail Barlow ed Emily Bear, note per The Unofficial Bridgerton Musical.

Oceania 2 Maui, fonte: Disney

Per il terzo capitolo, i dettagli sulla trama rimangono avvolti nel mistero e non si sa ancora chi curerà le musiche, elemento cruciale considerando quanto le canzoni Disney siano parte integrante dell'esperienza cinematografica. Quello che appare molto probabile è il ritorno di Dwayne Johnson come Maui e presumibilmente di Auli'i Cravalho nel ruolo della protagonista, ormai icona di empowerment femminile per milioni di giovani spettatrici.

Nel frattempo, prima che Oceania 3 raggiunga le sale, gli appassionati potranno rivisitare Motunui nella versione live-action diretta da Thomas Kail, pronto al debutto cinematografico dopo i successi teatrali. Johnson riprenderà il ruolo di Maui al fianco della newcomer Catherine Laga'aia come Moana, in un progetto che rappresenta l'ennesima scommessa Disney sul potere delle storie già amate dal pubblico. La strategia della Casa di Topolino appare quindi chiara: capitalizzare sul successo travolgente del franchise attraverso tre produzioni parallele che si alimentano a vicenda.

Il remake live-action mantiene alta l'attenzione mediatica mentre gli sceneggiatori lavorano al terzo capitolo animato, creando un ciclo virtuoso che sfrutta l'enorme capitale emotivo accumulato dal brand. Se Oceania 3 riuscirà a replicare il successo dei primi due capitoli sarà il pubblico a deciderlo, ma le premesse sembrano decisamente incoraggianti. Il probabile ritorno degli sceneggiatori Jared Bush e Dana Ledoux Miller, con il coinvolgimento di Dwayne Johnson come Maui, rappresenterebbe per Disney una base solida su cui costruire il nuovo capitolo.

Del resto, l'entusiasmo dell'attore per il franchise è più vivo che mai: solo pochi mesi fa, durante il CinemaCon, ha sorpreso la platea esibendosi dal vivo sulle note di You're Welcome, uno dei brani più iconici del primo film. Ma ora resta soltanto da scoprire quale nuova avventura attenderà Vaiana e Maui, perché, a quanto pare, l'oceano non ha ancora smesso di chiamarli.