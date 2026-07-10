MobLand 2: Paramount+ annuncia la data della nuova stagione, Tom Hardy torna nei panni di Harry Da Souza

Pubblicazione: 10 luglio alle 09:00

Dopo settimane di titoli di gossip, speculazioni e voci di corridoio che hanno fatto tremare i fan, MobLand torna finalmente al centro della scena per i motivi giusti. Paramount+ ha svelato il primo teaser trailer della seconda stagione e, soprattutto, ha confermato la data di uscita: il 18 settembre 2026. E sì, Tom Hardy è ancora a bordo, pronto a riprendere i panni di Harry Da Souza, il fixer più carismatico e pericoloso del sottobosco criminale londinese.

La prima stagione del crime drama creato da, conalla produzione esecutiva, aveva lasciato il pubblico letteralmente sul filo del rasoio.giaceva in una pozza di sangue dopo una brutale aggressione con coltello, e il destino della famiglia Harrigan pendeva da un equilibrio sempre più precario. Il nuovo trailer scioglie subito il dubbio più urgente:, vegeto e arrabbiato come non mai.

"Non sono state esattamente 24 ore meravigliose per me, capito?" sibila Harry a un terrorizzato corriere in bicicletta, in quella che potrebbe essere una battuta dal doppio significato. Da un lato, il riferimento diretto alla pugnalata che ha quasi posto fine alla sua esistenza nel finale di stagione. Dall'altro, forse una strizzata d'occhio meta-testuale alle vicende che hanno attraversato la produzione nelle ultime settimane, con le presunte tensioni tra Hardy e i produttori dello show finite su tutti i tabloid britannici.

Le voci di scontri sul set erano diventate così insistenti che Paramount+ ha dovuto intervenire pubblicamente per rassicurare i fan: Hardy sarà presente anche in un'eventuale terza stagione. Un sospiro di sollievo collettivo ha attraversato la fanbase, perché francamente MobLand senza Tom Hardy sarebbe come Il Padrino senza Marlon Brando. Tecnicamente possibile, ma chi mai lo vorrebbe vedere? Il trailer di 90 secondi trabocca di tutto ciò che ha reso la prima stagione un successo travolgente: dialoghi taglienti come lame, tensione che si taglia col coltello, e una Londra nord che sembra sempre sull'orlo dell'esplosione.

La sinossi ufficiale promette una stagione ancora più tesa e violenta: In, isono più divisi che mai e nuovi rivali mettono nel mirino il loro impero criminale. Harry Da Souza dovrà destreggiarsi, in una guerra per il potere dove ogni errore può essere fatale e nessuno può dirsi davvero al sicuro.

E non si tratta di vuote promesse, visto che il teaser regala già alcune sequenze avvincenti: Pierce Brosnan nei panni del patriarca Conrad Harrigan che svuota caricatori di mitra con una grazia quasi coreografica (l'ex 007 non ha perso il tocco), Helen Mirren che riprende il suo discusso accento irlandese nel ruolo di una figura chiave del clan, e naturalmente Hardy che domina ogni inquadratura con quella presenza magnetica che sembra risucchiare l'ossigeno dallo schermo.

MobLand, fonte: Paramount

Il cast della seconda stagione vede il ritorno di tutti i volti principali: oltre a Hardy, Brosnan e Mirren, tornano Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Geoff Bell, Daniel Betts, Lisa Dwan ed Emily Barber. Un ensemble di attori britannici di primissimo livello che nella prima stagione ha dimostrato una chimica esplosiva, rendendo MobLand uno dei fenomeni televisivi più chiacchierati dell'anno. La guerra civile che si profila all'orizzonte per la famiglia Harrigan promette di essere spietata.

Nuovi contendenti si affacciano sul territorio del Nord di Londra, e Harry Da Souza si troverà a navigare acque sempre più pericolose. La sua posizione di fixer, quella figura che risolve problemi e gestisce le situazioni più delicate, diventerà ancora più precaria quando gli equilibri interni alla famiglia inizieranno a vacillare. E quando le lealtà iniziano a sgretolarsi in un'organizzazione criminale, il sangue non tarda a scorrere. Ronan Bennett, già sceneggiatore della pluripremiata Top Boy, ha dimostrato nella prima stagione di MobLand una capacità rara di costruire tensione narrativa attraverso personaggi complessi e moralmente ambigui.

MobLand, fonte: Paramount

I Butterworth, dal canto loro, portano quella sensibilità per i dialoghi taglienti e le atmosfere britanniche che avevano già sfoggiato in progetti come Jerusalem e The Ferryman. Con Guy Ritchie come produttore esecutivo, il DNA stilistico dello show porta inevitabilmente i segni del suo cinema fatto di gangster, umorismo nero e violenza stilizzata. La scelta di Paramount+ di puntare forte su MobLand si è rivelata azzeccata, poiché in un panorama televisivo affollato di serie crime, lo show è riuscito a ritagliarsi uno spazio distintivo grazie a una scrittura affilata, interpretazioni di livello cinematografico e una regia che non teme di sporcarsi le mani.

La seconda stagione arriva con aspettative molto alte, amplificate dalle vicende extra-testuali che hanno tenuto banco nelle ultime settimane. Il 18 settembre è ormai non è troppo lontano, e presto i fan potranno scoprire se MobLand 2 sarà una stagione che non farà prigionieri. La battaglia per il controllo del Nord di Londra sta per entrare nel vivo, ma Harry Da Souza dovrà utilizzare tutta la sua astuzia per sopravvivere in un mondo dove la violenza è l'unica lingua che tutti parlano fluentemente. Il tutto con Tom Hardy ancora una volta protagonista, in attesa della terza stagione.