MobLand: Tom Hardy tornerà nella stagione 3 dopo le tensioni con la produzione, ma non era scontato

Pubblicazione: 01 luglio alle 08:30

Il dramma dietro le quinte di MobLand sembra essersi risolto nel migliore dei modi, visto che Tom Hardy tornerà nella serie crime di Paramount+ per una potenziale terza stagione, dopo che settimane fa erano circolate voci su una rottura insanabile tra l'attore e il team di produzione. Ad affermarlo sono dei nuovi report di Variety e Deadline, che hanno confermato con fonti vicine alla produzione che Hardy riprenderà il ruolo di Harry Da Souza, il fixer al centro delle dinamiche criminali della famiglia Harrigan.

Una notizia che arriva dopo un periodo turbolento per una delle serie più seguite della piattaforma streaming, seconda solo per visualizzazioni nel catalogo Paramount+. Facendo un passo indietro, per chi si è perso questa faccenda, ricordiamo cheaveva completato le riprese della seconda stagione lo scorso marzo quando, con 101 Studios e altri membri del team creativo. Le divergenze, mai del tutto chiarite pubblicamente,il futuro dell'attore britannico nel progetto.

Ma il finale di questa vicenda non è stato quello previsto dai tabloid ed Hardy e la produzione si sono incontrati a Londra per confrontarsi direttamente, affrontando le questioni che li dividevano. Un incontro risolutivo che ha portato l'attore a confermare la sua disponibilità a continuare l'avventura nel mondo criminale creato da Ronan Bennett. Precisiamo inoltre che una terza stagione della serie non è stata ancora formalmente annunciata da Paramount+, ma il successo della serie rende il rinnovo praticamente scontato.

EXCLUSIVE: The leading trio of characters on MobLand will remain intact for the expected Season 3 of Paramount+‘s hit crime series. After some behind-the-scenes drama, Tom Hardy is staying on and will continue to star alongside Helen Mirren and Pierce Brosnan, sources tell… pic.twitter.com/hSFAWHVGa1 — Deadline (@DEADLINE) June 30, 2026

MobLand ha debuttato sulla piattaforma nella primavera del 2025, conquistando immediatamente il pubblico con la sua miscela di tensione criminale e interpretazioni di altissimo livello. Il cast stellare è uno dei punti di forza indiscutibili dello show, visto che accanto a Hardy troviamo Pierce Brosnan e Helen Mirren nei panni di Conrad e Maeve Harrigan, i coniugi a capo dell'omonima famiglia criminale, mentre Paddy Considine interpreta il figlio Kevin. Una combinazione di talenti che ha reso la serie un prodotto premium nel panorama delle produzioni crime contemporanee.

Creata dacon tutti e dieci gli episodi scritti insieme aesplora le dinamiche di potere, lealtà e tradimento all'interno didove ogni decisione può avere conseguenze fatali. Il personaggio di, si muove in questo mondo come risolutore di problemi, figura chiave nelle operazioni più delicate della famiglia.

Stando ai report di cui sopra, un sostegno pubblico e inequivocabile per Hardy è arrivato da Helen Mirren, che non ha mai nascosto la sua stima per il collega. Intervistata da Variety durante il Taormina Film Festival, alla domanda se avrebbe lavorato di nuovo con lui, la risposta è stata netta:

"Assolutamente. In un battito di cuore. Amo Tom, penso sia un attore straordinario. Attori diversi hanno processi diversi. Ho imparato negli anni che alcune persone arrivano alle cose più velocemente. Finché quello che appare sullo schermo è fantastico, sono totalmente tranquilla rispetto a come qualcuno ci arrivi. Tom è una persona molto speciale. Penso sia assolutamente notevole. Il mio sostegno per lui è genuino e sentito". - Helen Mirren

MobLand, fonte: Paramount

Parole che gettano luce su quello che potrebbe essere stato uno dei nodi della questione: le differenze nei metodi di lavoro tra Hardy e alcuni membri della produzione. L'attore britannico è noto nel settore per il suo approccio intenso e a volte non convenzionale ai personaggi, un modus operandi che non sempre si allinea facilmente con le esigenze produttive di una serie televisiva con tempi e budget ben definiti.

A questo punto non ci resta che vedere quando inizieranno le riprese della terza stagione e quali sviluppi narrativi attendono Harry Da Souza e gli Harrigan. La seconda stagione si è conclusa lasciando diversi fili narrativi aperti, e i fan della serie attendono con impazienza di scoprire come Bennett e Butterworth intendono proseguire la storia.

Se fino a poche settimane fa l'addio di Tom Hardy sembrava uno scenario concreto, oggi il quadro è cambiato radicalmente. In attesa dell'annuncio ufficiale della terza stagione, il ritorno dell'attore ridimensiona le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane e restituisce a MobLand il suo protagonista principale.