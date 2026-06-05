MobLand, Tom Hardy verso l'addio? Un report svela chi potrebbe prendere il suo posto (e sono nomi importanti)

Pubblicazione: 05 giugno alle 08:15

Il futuro di Mobland resta avvolto nell'incertezza mentre aumenta la possibilità che Tom Hardy non torni a vestire i panni di Harry Da Souza nella terza stagione del crime drama di Paramount Plus. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Page Six, i produttori avrebbero già sondato il terreno con due pesi massimi del cinema internazionale: Colin Farrell e Idris Elba.

La notizia dell'addio di Hardy aveva già scosso i fan a maggio, quando erano emerse le prime voci di un licenziamento causato da tensioni con i produttori esecutivi, oltre a presunti attriti con le co-star Helen Mirren e Pierce Brosnan. Nei giorni successivi, però, la narrazione si è fatta più sfumata: fonti vicine alla produzione hanno parlato di incontri tra Hardy e i vertici dello show nel tentativo di

La ricostruzione più recente offre una prospettiva diversa, raccontando la vicenda dal punto di vista di Hardy, dove alla radice del conflitto ci sarebbe un problema di natura creativa tra l'attore e Butterworth, subentrato come showrunner dopo la prima stagione. Ronan Bennett, creatore della serie, aveva supervisionato personalmente il debutto di Mobland, ma quando si è concentrato su altri progetti, tra cui i biopic sui Beatles in arrivo, le redini sono passate a Butterworth.

Idris Elba in Suicide Squad, fonte: DC

Hardy avrebbe quindi chiesto di ricevere la sceneggiatura della seconda stagione con largo anticipo per poterle studiare adeguatamente, una richiesta che Butterworth ha respinto dichiarando l'impossibilità di soddisfarla. Questo ha costretto l'attore e il resto del cast a imparare le battute il giorno stesso delle riprese, una pratica che ha portato Hardy a trascorrere più tempo nella sua roulotte per memorizzare dialoghi e copioni, generando ritardi nella produzione ed un sensibile aumento dei costi.

Ad ogni modo, per quanto riguarda i possibili sostituti, secondo il report di cui sopra,avrebbe declinato l'offerta di entrare nel progetto Paramount Plus, mentrestarebbe. La domanda che aleggia tra i fan è se Harry Da Souza, il fixer interpretato da Hardy, tornerà effettivamente o se la famiglia criminale Harrigan, guidata dai personaggi di Mirren e Brosnan, dovrà reclutare un nuovo volto familiare per portare avanti gli affari.

In tutto questo, la seconda stagione di Mobland non ha ancora una data di premiere ufficiale, lasciando margine di manovra ai produttori per risolvere questa difficile situazione che si è venuta a creare. Resta da capire se i vertici di Paramount Plus riusciranno a trovare un accordo con Hardy nelle prossime settimane o se dovranno procedere con un cambio di guardia che potrebbe ridefinire l'intera identità della serie. Ma in tutto questo una cosa è certa: con nomi del calibro di Farrell ed Elba sul tavolo, l'interesse attorno a Mobland non sembra destinato a scemare, qualunque sia la direzione che prenderà la produzione.