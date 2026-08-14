MobLand 2, le nuove immagini mettono fine ai dubbi su Tom Hardy dopo i recenti dissidi dietro le quinte

Pubblicazione: 14 agosto alle 09:15

Paramount+ ha diffuso il trailer completo della seconda stagione di MobLand, e le immagini confermano quello che i fan speravano: Tom Hardy è tornato nei panni di Harry Da Souza, il "fixer" della famiglia Harrigan, nonostante i problemi che hanno segnato la produzione. La serie crime, che ha conquistato il pubblico con la sua miscela tossica di violenza, lealtà tradite e dinamiche familiari devastanti, alza ancora l'asticella del caos.

"Questa famiglia è in una spirale di morte", dice Harry rivolgendosi a Conrad Harrigan, il patriarca interpretato da Pierce Brosnan. Non è retorica: la prima stagione si era chiusa con, la formidabile, dietro le sbarre. Ora sono fuori, ma il prezzo della libertà si paga in sangue e paranoia. Il clan criminale che avevano costruito con metodo e spietatezza si sta sgretolando dall'interno, mentre nuovi rivali fiutano la debolezza e si preparano a colpire.

La trama ufficiale della seconda stagione non lascia spazio a illusioni: gli Harrigan lottano per mostrare un fronte unito mentre il loro impero criminale fratturato viene minacciato da forze emergenti. Harry Da Souza, descritto come "astuto e formidabile", deve camminare su una corda tesa e pericolosa quando le tensioni interne alla famiglia si intensificano. La violenza si espande in ogni angolo delle loro vite, le lealtà si spezzano, la sicurezza è solo temporanea e la battaglia per il potere non lascia spazio alla pietà.

Il trailer mostra Conrad completamente fuori controllo. "È diventato completamente pazzo furioso", dice un personaggio, e le immagini sembrano confermarlo: espressioni feroci, sguardi assassini, una famiglia che implode sotto il peso delle proprie scelte. Brosnan, che ha già dichiarato a The Hollywood Reporter di sperare in più stagioni per la serie, sembra convinto del potenziale narrativo di questi personaggi. "C'è ancora molta vita e morte in questa famiglia e in queste storyline", ha detto. "Le persone amano questo tipo di personaggi, specialmente quando sono così magnificamente scritti da drammaturghi come Ronan Bennett e Jez Butterworth. E quando hai un cast d'insieme così forte, così potente."

Ma dietro le quinte, non tutto è filato liscio come la sceneggiatura avrebbe voluto., sono emerse notizie di scontri tra. Per settimane, i fan si sono chiesti se il personaggio di Harry Da Souza sarebbe stato ucciso o ricasting, visto che la situazione sembrava insanabile dietro le quinte. Ma fortunatamente, le acque si sono calmate, coni, tanto che l'attore è confermato anche per la terza stagione.

Un sospiro di sollievo per chi ha apprezzato la sua interpretazione di Harry, un personaggio che bilancia cinismo e intelligenza emotiva, violenza e una strana forma di codice morale. Hardy porta a questo ruolo la stessa intensità fisica e psicologica che lo ha reso uno degli attori più richiesti del momento. Il cast di MobLand rimane uno dei suoi punti di forza. Oltre a Hardy, Brosnan e Mirren, tornano Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Teddie Allen, Emmett J. Scanlan, Johnny Flynn, Ophelia Lovibond, Janet McTeer e Toby Jones. Un ensemble che mescola veterani dell'industria con talenti emergenti, creando una densità recitativa che eleva ogni scena.

MobLand, fonte: Paramount

La serie è prodotta in collaborazione tra Paramount+ e Paramount Television Studios insieme a 101 Studios. Tra i produttori esecutivi figurano David C. Glasser, Guy Ritchie, lo stesso Hardy, Ivan Atkinson, Dean Baker, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari e Keith Cox. La presenza di Ritchie dietro le quinte si sente: quel mix di umorismo nero, violenza stilizzata e dialoghi affilati che ha reso celebri i suoi film è parte del DNA di MobLand. La seconda stagione di MobLand debutterà il 18 settembre su Paramount+ e sarà composta da 10 episodi. Gli episodi saranno rilasciati settimanalmente ogni venerdì, portando fino al finale di stagione previsto per il 20 novembre.

Un ritmo che costringe gli spettatori a tornare, settimana dopo settimana, trasformando ogni episodio in un evento e alimentando discussioni, teorie e speculazioni sui social. La seconda stagione promette di alzare ulteriormente la posta in gioco, visto che se la prima aveva gettato le basi, mostrando come si costruisce un impero criminale, questa sembra concentrata su come si distrugge dall'interno. Conrad e Maeve tornano da quella che doveva essere la fine, ma forse scopriranno che alcune cadute sono irreversibili. Harry Da Souza, il fixer che tiene insieme i pezzi rotti, dovrà decidere fino a che punto è disposto a spingersi per una famiglia che potrebbe non meritare di essere salvata.

Il trailer lascia presagire tradimenti, violenza esplosiva e quel tipo di tensione psicologica che trasforma ogni dialogo in una potenziale detonazione. Con Brosnan che interpreta un patriarca sul filo del rasoio, Mirren che porta la sua aura regale anche nel crimine organizzato e Hardy, che si è lasciato alle spalle i dissidi delle scorse settimane, intento a navigare tra i due con l'istinto di sopravvivenza di chi ha visto troppo, MobLand 2 si prepara a essere uno degli appuntamenti seriali più attesi dell'autunno.