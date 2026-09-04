MobLand avrà una terza stagione, ma la vera notizia riguarda Tom Hardy dopo mesi di voci sul suo addio
Paramount+ rinnova MobLand per una terza stagione e conferma il ritorno di Tom Hardy dopo mesi di indiscrezioni sulle tensioni dietro le quinte.
MobLand non ha alcuna intenzione di fermarsi. Paramount+ ha ufficializzato il rinnovo della serie crime per una terza stagione ancora prima dell'arrivo della seconda e, soprattutto, ha messo fine a uno dei casi che negli ultimi mesi avevano fatto maggiormente discutere intorno allo show: Tom Hardy tornerà nei panni di Harry Da Souza.
Le indiscrezioni avevano rapidamente assunto contorni ancora più pesanti, arrivando a parlare di un vero e proprio licenziamento. Poco dopo, però, Variety aveva ridimensionato nettamente quella ricostruzione: secondo fonti vicine alla produzione, Tom Hardy non era mai stato licenziato e la porta per un suo ritorno nella terza stagione era rimasta aperta. Questo non significa che dietro le quinte fosse tutto tranquillo.
Variety aveva confermato l'esistenza di reali divergenze creative, ricostruendo una situazione piuttosto complessa. Tra i punti di attrito sarebbero emersi i ritardi di Hardy sul set e la sua tendenza a chiedere modifiche alle sceneggiature, mentre dall'altra parte l'attore sarebbe stato poco soddisfatto dei tempi con cui gli script gli venivano consegnati. Hardy, secondo una fonte, avrebbe infatti avuto bisogno di maggiore tempo per preparare le scene, mentre alcune sceneggiature sarebbero arrivate anche soltanto una settimana prima delle riprese.
A fine giugno la situazione era già cambiata: Hardy avrebbe incontrato Butterworth e Glasser a Londra per affrontare direttamente le divergenze e trovare un accordo che permettesse a Harry Da Souza di restare al centro della serie. Adesso non c'è più spazio per i dubbi. Paramount+ ha confermato ufficialmente Hardy nella terza stagione, insieme a Brosnan e Mirren, trasformando quello che fino a poche settimane fa era soltanto lo scenario più probabile in una certezza. E il rinnovo anticipato testimonia quanto la piattaforma continui a puntare sul progetto.
Non è difficile comprenderne il motivo. La prima stagione di MobLand si era trasformata rapidamente in uno dei maggiori successi nella storia di Paramount+. Il debutto aveva attirato 2,2 milioni di spettatori a livello globale nel primo giorno, stabilendo all'epoca il miglior lancio di sempre per una serie originale sulla piattaforma; il pubblico era poi salito a 8,8 milioni nei primi sette giorni.
Accanto a Hardy, Brosnan e Mirren torneranno Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Teddie Allen, Emmett J. Scanlan, Johnny Flynn e Ophelia Lovibond, ai quali si aggiungono Janet McTeer e Toby Jones. Il rinnovo permette soprattutto a Paramount+ di chiudere definitivamente un caso che rischiava di pesare sul futuro della serie. Tom Hardy non era stato licenziato da MobLand e ora sappiamo che non lascerà nemmeno la famiglia Harrigan con la seconda stagione: dopo mesi di indiscrezioni e tensioni raccontate dalla stampa americana, Harry Da Souza è ufficialmente pronto a sporcarsi ancora le mani nella terza stagione.