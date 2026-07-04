Molto incinta, Seth Rogen svela perché Anne Hathaway abbandonò il film poco prima delle riprese (per una scena)

Pubblicazione: 04 luglio alle 10:30

A quasi vent'anni dall'uscita di Molto incinta, uno dei film comedy più amati degli anni Duemila, Seth Rogen ha svelato i dettagli di una delle vicende più chiacchierate della produzione: l'abbandono di Anne Hathaway e la sua sostituzione con Katherine Heigl. La rivelazione è arrivata durante una conversazione nell'A24 Podcast con Olivia Wilde, regista e coprotagonista del suo prossimo progetto The Invite, e getta nuova luce su una decisione che all'epoca fece discutere parecchio.

Quando, diretto da Judd Apatow, il pubblico trovò sullo schermo la coppia formata da. La loro chimica funzionò talmente bene che il film divenne un successo clamoroso, incassando oltre 219 milioni di dollari nel mondo a fronte di un budget di appena 25 milioni. Ma in pochi sapevano che, nella fase iniziale della produzione, ilera destinato a un'altra stella di Hollywood:, all'epoca reduce dal trionfo de Il diavolo veste Prada.

Durante il podcast, Olivia Wilde ha tirato fuori una delle voci che da tempo circolavano nell'ambiente cinematografico, chiedendo a Rogen se fosse vero che Hathaway avesse lasciato il progetto a causa della famosa scena del parto. La risposta dell'attore è stata diretta: sì, almeno secondo quello che gli venne riferito all'epoca.

"Per quello che mi è stato detto, il problema era la scena del parto. La fase della fuoriuscita della testa del bambino è piuttosto forte. Non voleva che fosse mostrata in modo così esplicito, anche se naturalmente non sarebbe stato il suo vero parto. Sentiva che una scena del genere non rappresentava la sua immagine." - Seth Rogen.

Anne Hathaway ne Il Diavolo veste Prada, fonte: 20th Century Fox

La questione non riguardava la nudità dell'attrice stessa, visto che come ha chiarito Rogen, non si sarebbe trattato del corpo di Hathaway, ma di una rappresentazione visiva molto esplicita del momento del parto, quella fase detta "crowning" in cui la testa del bambino comincia a emergere. Rogen ha ammesso che dietro quella decisione potrebbero esserci state anche altre motivazioni.

"Magari a un certo punto ha pensato che quel film non facesse per lei. Io posso solo prendere per buona la motivazione che ci diede allora, cioè quella legata alla scena del parto." - Seth Rogen

Le prove erano già iniziate quando arrivò la rinuncia e forse, ha ipotizzato,aveva semplicemente capito di trovarsi davanti a un progetto che

Del resto, la stessa Anne Hathaway aveva già affrontato l'argomento in passato, visto che nel 2008, in un'intervista a Marie Claire, l'attrice aveva confermato di aver rifiutato la parte "perché avrebbe mostrato una parte intima, non la mia, ma quella di qualcun altro, e non credevo fosse davvero necessario per la storia". Una posizione netta, che non ha impedito all'attrice di precisare di non avere problemi generali con la nudità sullo schermo: aveva già girato scene topless in Havoc e Brokeback Mountain, film usciti prima di Molto incinta.

"Non cerco attivamente film in cui potermi spogliare, ma non è neanche qualcosa per cui rifiuterei un lavoro. È quello che è. Alcune persone scelgono di non farlo per motivi morali, io penso che sia un argomento fragile". - Anne Hathaway

Seth Rogen in The Studio, fonte: Apple TV

Rogen ha anche sottolineato un aspetto tecnico che rende evidente la natura della scena:

"Nessuno ha pensato che fosse davvero lei a partorire. Perché c'era letteralmente un bambino che usciva. Neanche Daniel Day-Lewis arriverebbe a tanto! È un livello di recitazione che... ovviamente non è reale". - Seth Rogen

Alla fine il ruolo passò a Katherine Heigl, che secondo Seth Rogen si rivelò la scelta ideale per il personaggio. L'attore ha infatti elogiato la collega, riconoscendo al tempo stesso che Anne Hathaway aveva semplicemente seguito il proprio istinto professionale, prendendo una decisione che, guardando alla sua carriera, si è rivelata vincente.:

"Aveva una sensazione molto chiara e capì che quel film non era adatto a lei. Se guardiamo alla sua carriera, direi che ha avuto ragione molto più spesso di me. Probabilmente aveva fatto la scelta giusta." - Seth Rogen

Al momento Hathaway non ha commentato le nuove dichiarazioni di Rogen, con l'attrice che è attesa sul grande schermo con Odissea di Christopher Nolan, il kolossal che nei giorni scorsi ha fatto discutere anche per la decisione di non organizzare proiezioni in anteprima dedicate agli influencer, confermando ancora una volta il suo approccio fuori dagli schemi alla promozione del film.