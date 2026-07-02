Mondiali 2026: GoGoPig scende in campo su YouTube. La serie animata che racconta il calcio ai più piccoli tra dribbling e ironia.

Pubblicazione: 02 luglio alle 12:36

Ci siamo, ormai manca poco al primo calcio d'inizio del Mondiali di Calcio 2026, che saranno ospitati tra Stati Uniti, Canada e Messico. E mentre l'attesa cresce sempre di più, il campo da gioco si accende anche sul Web grazie a The GoGoPig, la serie animata realizzata dallo studio italiano Maga Animation, una delle realtà più dinamiche nel settore della produzione animata in Italia, e che qualche mese fa ha invitato noi di BadTaste per una visita nel loro hub creativo (qui per leggere il reportage con l'intervista all'amministratore delegato Massimo Carrier Ragazzi).

Maga Animation Studio al lavoro su The GoGoPig (Maga Animation Studio)

Con oltre 75.000 follower al seguito,si conferma un punto di riferimento per l'intrattenimento di qualità legato al mondo dello sport. Questa stagione non è un semplice ritorno, ma una vera e propria operazione di restyling tecnico: la serie, celebre per le sue selezioni nei più importanti festival internazionali come Annecy, è stata rimasterizzata per offrire un’esperienza visiva in alta definizione.

A guidare i piccoli spettatori tra le regole del calcio e i valori del fair play c’è l’inossidabile coppia protagonista: GoGoPig, maialino dall’ottimismo contagioso, e il suo coach Mr. Cat, personaggio eccentrico e imprevedibile che, nella versione italiana, vanta la voce inconfondibile di Gianluca Iacono, il celebre doppiatore noto al grande pubblico come la voce di Vegeta in Dragon Ball. Attraverso avventure surreali e sfide improbabili, ogni episodio (disponibile in italiano, inglese e spagnolo) insegna ai bambini che il calcio è molto più di un risultato, è un linguaggio universale che abbatte le barriere e promuove la crescita personale.

La creazione di The GoGoPig (Maga Animation Studio)

In un momento in cui il mercato è invaso da contenuti sintetici e generati dall’intelligenza artificiale, Maga Animation Studio. Il rilancio della "Soccer Session" è quindi anche un manifesto dell'identità Made in Italy, che mette al centro il talento creativo umano rispetto all’automazione.

"Il riscontro dei nostri 75.000 follower ci conferma che il pubblico sa distinguere la qualità," afferma Massimo Carrier-Ragazzi, CEO di Maga Animation Studio. "Abbiamo investito nella crescita di questa serie perché crediamo fermamente nello sport come pilastro di salute e aggregazione. Lo sport è uno strumento potente per aiutare ragazzi e ragazze a staccarsi dai dispositivi digitali e a riscoprire il valore di momenti di condivisione autentici, vissuti attraverso l'attività fisica.

Il nostro maialino incarna un messaggio chiaro: lo sport mira al benessere fisico e mentale. Non è una questione di competizione o di vittoria a ogni costo, né richiede un fisico perfetto. Lo sport è per tutti. L’essenza risiede nel respiro, nel movimento e nel gioire dei propri traguardi, indipendentemente dalla loro entità: la vera gara della vita è con sé stessi, per migliorarsi giorno dopo giorno. Vogliamo offrire storie vere, fatte di cuore, sudore e passione, le stesse che animano i calciatori che vedremo in campo ai Mondiali 2026. Credo profondamente nel valore dell’animazione realizzata da artisti, non da algoritmi. Ogni movimento di GoGoPig, ogni gag e ogni espressione nascono dalla sensibilità umana, quell’elemento unico che una macchina potrà solo tentare di clonare, ma senza mai restituirne la vera anima.”

The GoGoPig (Maga Animation Studio)

La "Soccer Session" prosegue il percorso di successo dello studio, che ha già proposto con grande seguito la Winter Session (dedicata agli sport invernali) in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina. Con questa programmazione, Maga Animation trasforma il canale YouTube di GoGoPig in una vera palestra di valori sportivi, rendendo l'attesa per i Mondiali un'esperienza formativa e divertente. Un nuovo episodio di The GoGoPig a tema calcio è disponibile ogni settimana in tre lingue sul canale YouTube ufficiale.

Il team creativo di Maga Animation Studio

Fondata nel 1996, Maga Animation Studio si è affermata nel tempo come punto di riferimento nel settore dell'animazione, guadagnando una solida reputazione sia in Italia che nel panorama internazionale. Evolutosi oggi in un'innovativa media company “tascabile”, lo studio si distingue per la continua ricerca nell'innovazione, offrendo soluzioni all'avanguardia per il mercato mondiale dell'intrattenimento e dei videogiochi. Lo studio affianca autori, creativi e case di produzione nello sviluppo di progetti cross-mediali, impegnandosi costantemente nel superare i confini dell'animazione tradizionale e realizzando contenuti di alto profilo attraverso un’accurata sintesi tra visione artistica e innovazione tecnologica.

Fedele agli elevati standard di qualità del Made in Italy, Maga ha realizzato numerosi progetti all'avanguardia collaborando con i maggiori player internazionali come Disney, Nintendo, Ubisoft, Sanrio, Amazon, Netflix e molti altri. Tra le più recenti produzioni dello studio spiccano il trailer di lancio per il videogioco TerminatorTM Survivors, le cinematiche di Mario + Rabbids Sparks of HopeTM realizzate in collaborazione con Ubisoft e Nintendo, le serie animate per Sanrio Hello Kitty Superstyle!TM e Mr. Men Little Miss Mini Adventures. A queste si aggiunge il recente lancio dell’innovativa virtual idol NORA ノラ, che abbiamo avuto il piacere di commentare insieme al CEO di Maga Massimo Carrier Ragazzi.