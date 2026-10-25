Monica Guerritore in lacrime a Ballando: "È l’amore della mia vita" poi la standing ovation

Pubblicazione: 25 ottobre alle 12:07

Monica Guerritore conquista la giuria di Ballando con le Stelle e si lascia andare alle lacrime dopo una delle esibizioni più emozionanti della serata. Sabato 24 ottobre, l’attrice è scesa in pista insieme al maestro Luca Urso con un Charleston capace di entusiasmare il pubblico in studio. La performance ha ottenuto 48 punti e una standing ovation, ma a rendere tutto ancora più speciale è stata la presenza del marito Roberto Zaccaria. L’ex presidente della Rai ha assistito orgoglioso alla prova della moglie, protagonista anche di un momento particolarmente romantico. Tra complimenti, emozioni e un racconto d’amore, la serata ha regalato alla concorrente una soddisfazione che va oltre il risultato in classifica.

Monica Guerritore si commuove 🥹❤️ Monica sei tu #BallandoConLeStelle 2026, sei tu! https://t.co/Y6yRDZU4Fe — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 24, 2026

La prova di Guerritore ha convinto i giudici grazie all’energia e alla capacità di tenere il ritmo del Charleston, una danza che richiede precisione, coordinazione e presenza scenica. Il punteggio finale di 48 ha confermato il successo della coppia, mentre il pubblico ha manifestato il proprio entusiasmo al termine della coreografia. Anche Carolyn Smith ha premiato l’esibizione con un 8, all’inizio della puntata aveva consegnato a Milly Carlucci la paletta del 10, spiegando la scelta di conservare i voti più alti per le settimane successive.

Una volta terminato il ballo, l’emozione ha preso il sopravvento. Guerritore, visibilmente commossa, ha ringraziato con poche parole: "Grazie, ci tenevo". Un momento spontaneo che ha mostrato quanto l’esperienza nel programma sia importante per l’attrice, al di là della competizione. Tra le persone presenti a sostenerla c’era proprio Roberto Zaccaria, protagonista della clip introduttiva dedicata alla loro relazione. L’ex presidente della Rai ha raccontato di essersi innamorato di lei ancora prima di incontrarla personalmente, grazie al suo lavoro e alla sua presenza artistica. I due si sono conosciuti nel 2001, dopo che per anni le loro vite erano rimaste separate, e si sono sposati nel 2010.

Nel filmato, Zaccaria ha ricordato anche la famiglia che hanno costruito insieme, una famiglia allargata, composta dalle due figlie di Guerritore e dai due figli di lui. Prima delle nozze sono trascorsi dieci anni, un periodo durante il quale il loro legame ha continuato a consolidarsi. L’attrice ha descritto il rapporto con parole che raccontano una presenza diventata costante nel tempo: "È arrivato e non è mai andato via. Ed è sempre cresciuto come rapporto". Guerritore ha poi ribadito quanto il marito sia importante per lei, definendolo l’amore della sua vita. La standing ovation di Zaccaria non è stata soltanto un gesto di sostegno alla performance, ma anche una manifestazione pubblica di affetto in una serata già carica di significato.

Ogni sabato sono ripetitiva ma io sono pazza di Monica Guerritore Come dice Carolyn chapeau chapeau #BallandoConLeStelle https://t.co/jrnyM1mYja — ~Giuli ~💐 (@GiulianaEsse_) October 24, 2026