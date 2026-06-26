Montmartre 2 cambia tutto: nuova location, nuovi personaggi e un cast completamente rivoluzionato

Pubblicazione: 26 giugno alle 15:30

Il successo di Montmartre ha conquistato il pubblico grazie a una storia ambientata nella Parigi della Belle Époque, tra intrighi familiari, passioni e atmosfere d'altri tempi. Con il finale della prima stagione, molti spettatori si sono chiesti se le vicende di Céleste e degli altri protagonisti avrebbero avuto un seguito. Le ultime anticipazioni, però, suggeriscono che il futuro della serie prenderà una strada diversa rispetto a quella immaginata dai fan. Secondo quanto emerso dalle dichiarazioni della sceneggiatrice Aline Panel, il progetto che raccoglierà l'eredità di Montmartre non sarà una seconda stagione tradizionale.

L'idea è quella di inaugurare un nuovo capitolo ambientato in un altro celebre quartiere di Parigi, Montparnasse, mantenendo il fascino storico della narrazione ma introducendo personaggi completamente nuovi. La scelta rappresenta un cambio di prospettiva importante. Se Montmartre raccontava la vita, il nuovo progetto dovrebbe concentrarsi sul fermento culturale di Montparnasse, luogo simbolo di artisti, scrittori, musicisti e locali che hanno segnato un'epoca. Un'ambientazione che offre enormi possibilità narrative e che potrebbe ampliare ulteriormente l'universo della serie.

Anche il cast subirà una profonda trasformazione. Al momento non è previsto il ritorno stabile dei protagonisti della prima stagione. Gli autori hanno spiegato che la priorità sarà costruire nuovi personaggi e nuove storie, valutando soltanto in un secondo momento l'eventuale presenza di alcuni volti già conosciuti. Si tratta quindi di un vero e proprio passaggio di testimone piuttosto che di un sequel diretto: "Stiamo scrivendo prima i personaggi, poi vedremo. Certo, ci farebbe molto piacere ritrovare gli attori a cui siamo tanto legati. Sarà complicato, però; non credo che riusciremo a trovare un ruolo per tutti, anche se ci piacerebbe molto”. Ha dichiarato la sceneggiatrice Aline Panel. Questa decisione potrebbe deludere chi sperava di ritrovare Céleste, Arsène e Rose al centro della narrazione.

Del resto il finale della prima stagione ha posto la parola fine a gran parte delle storie raccontate, lasciando poco spazio a un proseguimento naturale delle loro vicende. Da qui la volontà della produzione di sviluppare un nuovo racconto autonomo, mantenendo però intatto lo stile che ha reso popolare la fiction. Il progetto dedicato a Montparnasse potrebbe così trasformarsi nel primo tassello di un'antologia ambientata nei quartieri più iconici della capitale francese.

Ogni stagione racconterebbe personaggi differenti, inseriti in contesti storici e sociali diversi, ma accomunati dall'atmosfera romantica e dal grande lavoro di ricostruzione scenografica. Ma cosa aspettarsi da Montmartre 2? Visivamente, la serie promette di mantenere intatta quella cura maniacale per i costumi e la fotografia che l'ha resa un successo.toni leggermente diversi: meno legati al romanticismo decadente della collina e più vicini alla frenesia modernista e ai primi vagiti del surrealismo.

La transizione da un quartiere all'altro non sarà solo uno sfondo visivo, ma un vero e proprio motore per i conflitti interiori dei protagonisti, divisi tra la nostalgia del passato e il desiderio di cavalcare l'onda del futuro. Per tutti gli appassionati di cinema e grandi narrazioni in costume, la seconda stagione si preannuncia come uno degli appuntamenti televisivi più imperdibili dei prossimi mesi. Non resta che attendere i prossimi trailer ufficiali per scoprire come i nuovi volti si integreranno in questa affascinante Parigi d'altri tempi.