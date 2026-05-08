Moon Knight è sparito dall'MCU: ora emerge il vero motivo dietro l’assenza di Oscar Isaac (e fa infuriare gli spettatori)

Pubblicazione: 08 maggio alle 10:33

Sono passati quattro anni dal debutto di Oscar Isaac nei panni di Moon Knight nell'universo cinematografico Marvel, eppure del cavaliere lunare vestito di bianco non si è più vista traccia. Mentre Ms. Marvel è riapparsa in The Marvels e altri personaggi hanno fatto capolino qua e là nel MCU, Marc Spector e i suoi alter ego Steven Grant e Jake Lockley rimangono nel limbo. Nessuna nuova apparizione, nessuna menzione in altri progetti, nessun indizio concreto sul futuro. Un silenzio assordante che ha lasciato i fan nel buio più totale.

Ora, però, qualcosa si muove., il creatore della serieche ha portato, ha finalmente fatto luce sul mistero. E la risposta è tanto sorprendente quanto rivelatrice del modo in cui Marvel gestisce i suoi talenti più preziosi.

Parlando con Comicbook.com, Slater ha rivelato un dettaglio cruciale: Oscar Isaac ha negoziato un contratto che gli conferisce un livello di controllo creativo pressoché unico nel panorama Marvel. Non si tratta di un accordo standard in cui lo studio può richiamare l'attore a piacimento per qualsiasi progetto. Il contratto prevede espressamente che si faranno altre storie solo quando verranno trovate narrazioni che entusiasmano creativamente Isaac. In pratica, Marvel non può semplicemente schioccare le dita e convocarlo per una nuova avventura.

Moon Knight, fonte: Disney+

Questo tipo di clausola rappresenta una rarità nel MCU, dove gli attori solitamente firmano contratti pluriennali che li vincolano a un certo numero di apparizioni. Isaac, invece, ha costruito un rapporto più paritario con il colosso di Burbank: è profondamente coinvolto nel futuro del personaggio e qualsiasi nuovo progetto deve passare attraverso il suo vaglio creativo. La sfida per Marvel, dunque, non è solo narrativa ma anche diplomatica: quali storie desidera esplorare Isaac? Come vuole che il personaggio venga utilizzato? Cosa potrebbe convincerlo a tornare a giocare in quel parco giochi ancora una volta?

La domanda che sorge spontanea è:ha già tentato di riportarlo indietro con qualche proposta che non ha convinto l'attore? Non ci sono conferme ufficiali, ma il silenzio prolungato potrebbe suggerire proprio questo. D'altronde,è attivo nei fumettiun patrimonio narrativo troppo ricco per essere semplicemente abbandonato.

Va detto che la serie originale era stata concepita come un prodotto sostanzialmente autoconclusivo, con pochi legami con il resto dell'MCU. Sei episodi densi, intensi, che esploravano la frammentazione psichica di Marc Spector e il suo rapporto con l'antica divinità egizia Khonshu. In questo senso, non c'era un obbligo narrativo a continuare la storia. Proprio come è accaduto con She-Hulk o gli Eternals, Marvel ha dimostrato di poter lasciar riposare certi personaggi quando non trova il modo giusto di integrarli.

moon knight, fonte: Disney+

Una seconda stagione di Moon Knight non è stata completamente esclusa, ma non ci sono segnali che Marvel la stia seriamente considerando. Lo stesso Slater ha ammesso che, qualora dovesse materializzarsi, dubita di essere coinvolto creativamente. Non ha informazioni privilegiate sul personaggio, ma si dichiara ottimista e speranzoso di rivederlo prima o poi, anche perché Isaac era contento della risposta positiva dei fan.

Se una nuova stagione è fuori discussione, quale potrebbe essere il veicolo giusto per riportare Marc, Steven e Jake nell'MCU? L'ipotesi più plausibile è quella di un progetto corale. Slater stesso ha lanciato l'idea di un film o di una serie sui Midnight Sons, la squadra Marvel composta da eroi oscuri e soprannaturali. Sarebbe anche l'occasione perfetta per dare finalmente spazio a Blade, il cui film solista è da tempo in fase di stallo produttivo.

Quello che emerge con chiarezza è che Oscar Isaac non tornerà per una semplice comparsa o per un cameo buttato lì giusto per strizzare l'occhio ai fan. Serve una storia vera, una ragione narrativa forte, un progetto che lo appassioni quanto la serie originale. Vedremo quindi se nel corso dei prossimi mesi arriverà o meno l'occasione giusta per Moon Knight per tornare nuovamente sulla scena, con una nuova storia tutta da vivere e raccontare.