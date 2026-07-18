Mortal Kombat 2, dopo il debutto al cinema arriva in streaming su HBO Max: ecco la data

Pubblicazione: 18 luglio alle 08:15

Il sequel del fortunato adattamento cinematografico del celebre videogioco picchiaduro si prepara a conquistare anche il pubblico dello streaming. Mortal Kombat 2, dopo aver incassato 129 milioni di dollari al box office mondiale, sarà disponibile su HBO Max dal 24 luglio, portando nelle case degli spettatori l'adrenalina del torneo interdimensionale più brutale del cinema.

torna alla regia dopo aver fatto il suo debutto dietro la macchina da presa con, con il regista australiano che ha dimostrato di saper tradurre in linguaggio cinematografico l'estetica violenta e spettacolare del franchise videoludico creato da, trovando il difficile equilibrio tra fedeltà ai personaggi iconici e narrazione accessibile anche a chi non ha mai impugnato un controller.

La trama del sequel si concentra su Johnny Cage, l'attore di arti marziali interpretato da Karl Urban, stella di The Boys. Cage viene reclutato dal dio del tuono Raiden e da Sonya Blade per unirsi agli altri combattenti di Earthrealm in un torneo interdimensionale contro i guerrieri di Outworld. La posta in gioco non potrebbe essere più alta: fermare il tirannico imperatore Shao Kahn, con l'aiuto della letale principessa edeniana Kitana.

Mortal Kombat, fonte: Warner Bros.

L'arrivo di Karl Urban nel ruolo di Johnny Cage rappresenta uno dei colpi di scena più attesi dai fan, con l'attore neozelandese, noto per la sua interpretazione di Billy Butcher nella serie Amazon, capace di donare al personaggio quella miscela di arroganza hollywoodiana e carisma combattivo che lo ha reso uno dei preferiti del videogioco. Una scelta di casting che sulla carta promette scintille, considerando come Cage sia storicamente uno dei personaggi più divisivi del franchise: amato per la sua ironia tagliente, talvolta criticato per essere troppo macchietta.

Il cast si arricchisce di volti nuovi che danno vita ad alcuni dei combattenti più iconici della saga.interpreta Kitana, la principessa guerriera divisa tra lealtà al padre adottivoe la scoperta della verità sulle sue origini.veste i panni di Jade, amica d'infanzia di Kitana e combattente letale armata del suo caratteristico bastone. Damon Herriman porta sullo schermo il mago oscuro Quan Chi, mentre Martyn Ford dà corpo fisico all'imponente Shao Kahn, imperatore malvagio della dimensione Outworld.

Tra le new entry spiccano anche Ana Thu Nguyen nel ruolo della Regina Sindel, madre di Kitana, Desmond Chiam come Re Jerrod, padre di Kitana, e CJ Bloomfield nei panni di Baraka, il combattente dalle zanne affilate e dall'aspetto mostruoso che ha terrorizzato generazioni di giocatori. Il film vede il ritorno di Lewis Tan come Cole Young, protagonista del primo capitolo, affiancato da Jessica McNamee nei panni dell'ufficiale militare Sonya Blade e Ludi Lin come il maestro di karate Liu Kang. Mehcad Brooks riprende il ruolo di Jackson "Jax" Briggs, completo delle sue iconiche braccia bioniche super potenti, mentre Josh Lawson torna come l'assassino australiano Kano.

Mortal Kombat, fonte: Warner Bros.

Sul fronte dei villain, Chin Han riprende il mantello del malvagio stregone Shang Tsung, figura centrale della mitologia di Mortal Kombat. Tadanobu Asano torna come Raiden, il dio protettore di Earthrealm, mentre Hiroyuki Sanada e Joe Taslim riprendono rispettivamente i ruoli di Scorpion e Sub-Zero, nemici mortali la cui rivalità attraversa dimensioni e generazioni. Max Huang completa il quadro interpretando Kung Lao, il combattente che brandisce il suo leggendario cappello affilato come un rasoio.

La decisione di Warner Bros. di portare il film su HBO Max dopo l'uscita cinematografica riflette la strategia ibrida dello studio, che cerca di massimizzare sia i ricavi al botteghino che la crescita della piattaforma streaming. I 129 milioni di dollari incassati globalmente rappresentano un risultato solido per un film con budget medio, confermando l'appeal del franchise presso un pubblico giovane e appassionato. Il successo commerciale di Mortal Kombat 2 si inserisce in un momento particolarmente favorevole per gli adattamenti videoludici.

Mortal Kombat, fonte: Warner Bros.

Negli ultimi anni Hollywood ha finalmente dimostrato di aver imparato la lezione con gli adattamenti tratti dai videogiochi. Titoli come The Last of Us, Super Mario Bros. e se vogliamo lo stesso Mortal Kombat hanno mostrato che è possibile rispettare il materiale originale senza rinunciare a una narrazione capace di coinvolgere anche chi non ha mai giocato un solo capitolo della saga. L'arrivo di Mortal Kombat 2 su HBO Max dal 24 luglio offrirà quindi una nuova occasione per recuperare il film a chi lo ha perso al cinema e, allo stesso tempo, potrebbe contribuire ad allargare ulteriormente il pubblico del franchise.

L'universo creato da Ed Boon e John Tobias, con i suoi guerrieri leggendari, i tornei tra dimensioni e una mitologia costruita in oltre trent'anni di storia, ha ancora molto da raccontare. Non è però ancora chiaro se questo basterà a convincere Warner Bros. a dare il via libera a Mortal Kombat 3. Nonostante il buon risultato al botteghino e il ritorno del film in streaming, il futuro della saga cinematografica resta infatti in bilico, con lo studio che non ha ancora annunciato ufficialmente un terzo capitolo, ma nel frattempo, il debutto su HBO Max rappresenta un'altra occasione per dimostrare che il pubblico ha ancora voglia di tornare a combattere per Earthrealm.