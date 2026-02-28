Mortal Kombat II: il trailer mostra finalmente Karl Urban nei panni di Johnny Cage

Pubblicazione: 28 febbraio alle 15:38

Dopo mesi di attesa punteggiata da rinvii inaspettati, Mortal Kombat II torna a far parlare di sé con un nuovo trailer che promette di portare sul grande schermo tutta la brutalità e l'adrenalina del celebre franchise videoludico. Il sequel del film del 2021, che aveva riportato nelle sale la saga picchiaduro più iconica di sempre, alza l'asticella con l'ingresso di uno dei personaggi più amati dai fan: Johnny Cage, interpretato nientemeno che da Karl Urban, la star di The Boys.



L'attore neozelandese, noto per il suo carisma e la sua capacità di bilanciare ironia e intensità drammatica, si prepara a rubare la scena in un ruolo che sembra cucito su misura per lui. Johnny Cage è storicamente uno dei volti più riconoscibili della serie, un attore di Hollywood arrogante e spaccone che nasconde un cuore da guerriero, e Urban sembra perfetto per portare sul grande schermo questa combinazione esplosiva di ego smisurato e abilità letali.



Il nuovo filmato offre uno sguardo più approfondito sulla trama, che questa volta vede i campioni della Terra affrontare una minaccia ancora più oscura e potente. Shao Kahn, l'imperatore brutale di Outworld interpretato dal massiccio Martyn Ford, incombe come una presenza fisica schiacciante, minacciando l'esistenza stessa del Regno della Terra. La posta in gioco è altissima, e i difensori del regno dovranno affrontare una battaglia all'ultimo sangue per fermare il suo dominio.





Al fianco di Johnny Cage tornano i protagonisti del primo capitolo: Lewis Tan nei panni di Cole Young, Jessica McNamee come Sonya Blade, Ludi Lin nel ruolo di Liu Kang, e Max Huang come Kung Lao. Non mancano veterani come Hiroyuki Sanada, che riprende il ruolo di Hanzo Hasashi, meglio conosciuto come Scorpion, e Joe Taslim, che questa volta veste i panni di Bi-Han trasformato in Noob Saibot, evoluzione oscura del Sub-Zero originale.



Ma il roster si arricchisce di volti nuovi che faranno la gioia dei puristi del videogioco. Adeline Rudolph interpreta Kitana, la principessa guerriera di Outworld divisa tra lealtà e ribellione, mentre Tati Gabrielle porta sullo schermo Jade, la sua fedele alleata. Ana Thu Nguyen veste i panni di Sindel, la regina caduta dalla grazia, e Desmond Chiam quelli di Re Jerrod. Damon Herriman, già apprezzato per la sua interpretazione inquietante di Charles Manson, darà vita allo stregone Quan Chi, e CJ Bloomfield si trasformerà nel mostruoso Baraka.



La regia è nuovamente affidata a Simon McQuoid, che con il primo capitolo aveva dimostrato di saper tradurre in immagini la violenza stilizzata e coreografica del videogioco, senza scadere nel gratuito. La sceneggiatura è curata da Jeremy Slater, mentre tra i produttori figurano nomi di peso come James Wan, autore di horror moderni e mastermind dietro franchise come The Conjuring, e Todd Garner.



Il trailer mette in mostra sequenze di combattimento coreografate con precisione chirurgica, fatality che strizzano l'occhio ai giocatori più fedeli, e quella dose di ultraviolenza spettacolare che ha reso Mortal Kombat un fenomeno culturale sin dal suo debutto arcade nel 1992. L'estetica oscura e brutale del gioco sembra tradotta fedelmente sullo schermo, con ambientazioni che spaziano dalla Terra a dimensioni alternative cariche di minaccia.



La presenza di Karl Urban come Johnny Cage rappresenta un cambio di marcia strategico per il franchise cinematografico. Il personaggio, assente nel primo film, porta con sé una componente ironica e autoriflessiva che può bilanciare il tono cupo e violento dell'insieme. Cage è sempre stato il personaggio che rompe la quarta parete, quello che commenta l'assurdità di ciò che sta accadendo mentre sferra calci volanti e uppercut devastanti. Urban, reduce dal successo planetario di The Boys dove interpreta Billy Butcher, ha dimostrato di saper gestire questo registro con maestria.



Il film è prodotto da New Line Cinema, Atomic Monster, Broken Road Productions e Fireside Films, e sarà distribuito da Warner Bros. Pictures. L'uscita italiana è fissata per il 6 maggio 2026, una data che i fan hanno già cerchiato in rosso sul calendario dopo i rinvii che avevano alimentato preoccupazioni sulla produzione.



