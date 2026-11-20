Pubblicazione: 20 novembre alle 13:04

Il caso Ballando con le stelle continua a infiammare il dibattito televisivo e allarga il perimetro ben oltre la pista del sabato sera di Rai1. Dopo le recenti uscite di Fiorello a La Pennicanza, dove lo showman ha commentato con ironia e pungente severità le dinamiche interne allo show di Milly Carlucci e la vicenda legata a Barbara d'Urso, è arrivata la dura replica di Naike Rivelli.

Attraverso un video condiviso sui propri canali social, l'attrice e figlia di Ornella Muti ha preso posizione in difesa del programma e della sua conduzione, accusando Fiorello di incoerenza per aver criticato un format della stessa azienda televisiva con cui collabora. Nel mirino di Rivelli è finita inevocata dallo showman per descrivere il clima attorno allo show del sabato sera: "Parli di Ballando come della famiglia Addams, ma a quale famiglia appartiene chi sputa nel piatto dove mangia? A quella dei mostri? Perché almeno gli Addams erano fighi", ha incalzato Rivelli, ribaltando la battuta con toni netti.

L'intervento si inserisce in una settimana particolarmente movimentata per il varietà di Rai1, catalizzata dallo scontro in giuria tra Guillermo Mariotto e Barbara d'Urso andato in scena nella diretta del 14 novembre, tra l'episodio del profumo spruzzato in studio, le polemiche sui retroscena e l'attesa per la presenza in puntata della giurata, e dalle successive reazioni a catena tra programmi e addetti ai lavori. Nelle sue considerazioni a La Pennicanza, Fiorello aveva parlato di un'"ipocrisia di fondo" legata alla scelta di determinati personaggi e alle inevitabili frizioni mediatiche che ne derivano, commentando anche il modo in cui il caso veniva raccontato all'esterno.

Per Naike Rivelli, tuttavia, l'attacco a Fiorello non è un episodio isolato ma si intreccia con tensioni accumulate nel tempo. Nel suo sfogo social, oltre a rivendicare una difesa netta del lavoro svolto attorno al programma di Milly Carlucci, ha richiamato vecchie ruggini risalenti al Festival di Sanremo del 2024, quando lei e la madre Ornella Muti si erano schierate accanto alla protesta degli agricoltori, e ha lasciato trasparire un clima di forte distanza anche nei confronti di Barbara d'Urso, con cui in passato era già stata protagonista di una nota vicenda giudiziaria per diffamazione.

Mentre il botta e risposta alimenta l'attenzione social econferma ancora una volta la propria capacità di dettare l'agenda del gossip e dell'intrattenimento italiano, trasformando ogni frizione tra giurati, ospiti e volti dello spettacolo in un nuovo capitolo da seguire puntata dopo puntata.