Naike Rivelli contro Fiorello su Ballando e la Rai: "A che famiglia appartieni? A quella dei mostri?"
Naike Rivelli replica a Fiorello dopo le critiche a Ballando con le stelle e Milly Carlucci: lo sfogo social contro l'incoerenza e i vecchi rancori.
Il caso Ballando con le stelle continua a infiammare il dibattito televisivo e allarga il perimetro ben oltre la pista del sabato sera di Rai1. Dopo le recenti uscite di Fiorello a La Pennicanza, dove lo showman ha commentato con ironia e pungente severità le dinamiche interne allo show di Milly Carlucci e la vicenda legata a Barbara d'Urso, è arrivata la dura replica di Naike Rivelli.
L'intervento si inserisce in una settimana particolarmente movimentata per il varietà di Rai1, catalizzata dallo scontro in giuria tra Guillermo Mariotto e Barbara d'Urso andato in scena nella diretta del 14 novembre, tra l'episodio del profumo spruzzato in studio, le polemiche sui retroscena e l'attesa per la presenza in puntata della giurata, e dalle successive reazioni a catena tra programmi e addetti ai lavori. Nelle sue considerazioni a La Pennicanza, Fiorello aveva parlato di un'"ipocrisia di fondo" legata alla scelta di determinati personaggi e alle inevitabili frizioni mediatiche che ne derivano, commentando anche il modo in cui il caso veniva raccontato all'esterno.
Per Naike Rivelli, tuttavia, l'attacco a Fiorello non è un episodio isolato ma si intreccia con tensioni accumulate nel tempo. Nel suo sfogo social, oltre a rivendicare una difesa netta del lavoro svolto attorno al programma di Milly Carlucci, ha richiamato vecchie ruggini risalenti al Festival di Sanremo del 2024, quando lei e la madre Ornella Muti si erano schierate accanto alla protesta degli agricoltori, e ha lasciato trasparire un clima di forte distanza anche nei confronti di Barbara d'Urso, con cui in passato era già stata protagonista di una nota vicenda giudiziaria per diffamazione.